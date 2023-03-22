Директор ФНЛ Атаманенко о Fan ID: «Нужно воспринимать как данность, обсуждать уже принятый закон не вижу смысла. Система хорошо себя показала во время ЧМ»

Исполнительный директор поделился мнением о системе Fan ID.

– Что вы думаете насчет введения в российском футболе Fan ID?

– Считаю, что его нужно воспринимать как данность, предусмотренную законодательством, но при этом существенно улучшать этот сервис для болельщиков, чтобы он не воспринимался ими как неудобный.

Я специально не погружался в этот вопрос, но насколько вижу из СМИ, в этом направлении работа ведется. И скоро не нужно будет в МФЦ идти для идентификации. Всегда важна простота доступа к продукту. Это относится к любым цифровым сервисам и продуктам.

Если регулятор сможет его сделать максимально простым и если участники футбольной индустрии смогут за это еще и поощрять болельщиков с помощью программы лояльности, то восприятие этого сервиса существенно изменится.

– Так ли он необходим? На арене ведь и так столько камер, что можно мигом вычислить любого нарушившего правила.

– Система хорошо себя показала во время чемпионата мира. И в целом она не вызывала какого-то отторжения, с точки зрения технологий работала достаточно гладко. Похожие меры работают и в ряде западноевропейских стран с топ-чемпионатами. Обсуждать уже принятый закон не вижу смысла.

– Я, как нефутбольный человек, не понимаю, почему у болельщиков такое сильное отторжение, особенно у активных групп фанатов.

– Не знаю, так как на момент принятия закона я уже не работал в футбольной индустрии. Предполагаю, что активные болельщики думают, что это слежка и так далее, хотя если беспристрастно взглянуть на современный уклад жизни, то становится понятно, что у нас уже есть телефоны, куча сервисов регистрации, Госуслуги и так далее.

Убеждение, что ты сейчас не под контролем, а с Fan ID будешь под ним, на мой взгляд, неправильное, – сказал .

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