Директор ФНЛ Атаманенко о Fan ID: «Нужно воспринимать как данность, обсуждать уже принятый закон не вижу смысла. Система хорошо себя показала во время ЧМ»

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Вторая лига Александр Атаманенко Fan ID Футбол

Исполнительный директор ФНЛ поделился мнением о системе Fan ID. 

– Что вы думаете насчет введения в российском футболе Fan ID?

– Считаю, что его нужно воспринимать как данность, предусмотренную законодательством, но при этом существенно улучшать этот сервис для болельщиков, чтобы он не воспринимался ими как неудобный.

Я специально не погружался в этот вопрос, но насколько вижу из СМИ, в этом направлении работа ведется. И скоро не нужно будет в МФЦ идти для идентификации. Всегда важна простота доступа к продукту. Это относится к любым цифровым сервисам и продуктам.

Если регулятор сможет его сделать максимально простым и если участники футбольной индустрии смогут за это еще и поощрять болельщиков с помощью программы лояльности, то восприятие этого сервиса существенно изменится.

– Так ли он необходим? На арене ведь и так столько камер, что можно мигом вычислить любого нарушившего правила.

– Система хорошо себя показала во время чемпионата мира. И в целом она не вызывала какого-то отторжения, с точки зрения технологий работала достаточно гладко. Похожие меры работают и в ряде западноевропейских стран с топ-чемпионатами. Обсуждать уже принятый закон не вижу смысла.

– Я, как нефутбольный человек, не понимаю, почему у болельщиков такое сильное отторжение, особенно у активных групп фанатов.

– Не знаю, так как на момент принятия закона я уже не работал в футбольной индустрии. Предполагаю, что активные болельщики думают, что это слежка и так далее, хотя если беспристрастно взглянуть на современный уклад жизни, то становится понятно, что у нас уже есть телефоны, куча сервисов регистрации, Госуслуги и так далее.

Убеждение, что ты сейчас не под контролем, а с Fan ID будешь под ним, на мой взгляд, неправильное, – сказал Александр Атаманенко.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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16 комментариев

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VladCory
Человек, в жирные годы умудрившийся угробить всю коммерческую составляющую ФКСМ и ограбить даже абонементщиков, что ждать от такого? И таких в футболе...
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Мистер_Жук
Мнение безвольных чинуш вообще не интересно
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old folk
Типичное холопское мышление
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Злобный Конь
То есть как и во время ЧМ по FanID можно бесплатно ездииь в общественном транспорте и даже поездами РЖД в другие города,где базируются клубы РПЛ?!
+1
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ЦСКА1960
Ответ Ебздрогыч
Еще один любитель терпеть
Не просто же так он стал атаманом))
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ЦСКА1960
Ответ Борис Гигачад
шёл бы ты лесом, атаман
Он просто очень много терпел.
+3
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Kit244098
Вот дурак! ))
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Mohnatiy
...в ряде западноевропейских стран с топ-чемпионатами система работает...
В КАКИХ? ХОТЯ БЫ ТРИ ПУСТЬ НАЗОВЁТ.
+2
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Абдулов Алексей
На ЧМ18 действительно показала себя не плохо.
Только вот на Евро2020 сильно себя дискредитировала.
0
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Aleksey Yashin
"Обсуждать уже принятый закон не вижу смысла"

Его не надо обсуждать, его надо отменять
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Алексей Ненахов
Давай эту систему в Фнл ,убьём футбол окончательно
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Overkiller
Один берёт интервью:

"Я, как нефутбольный человек, не понимаю, почему у болельщиков такое сильное отторжение"

Второй даёт интервью:

"Я специально не погружался в этот вопрос. Обсуждать уже принятый закон не вижу смысла."

Биба и Боба, ###. Пупа и Лупа. Журналистика "за гранью". Дикий сюр.
+10
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Ебздрогыч
Еще один любитель терпеть
+4
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Mohnatiy
А вот при царе Горохе ещё лучше система работала...
И неважно, что сейчас всё это не работает в принципе.
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kolyan#15
Смирись!
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Борис Гигачад
шёл бы ты лесом, атаман
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