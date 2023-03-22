Директор ФНЛ Атаманенко о Fan ID: «Нужно воспринимать как данность, обсуждать уже принятый закон не вижу смысла. Система хорошо себя показала во время ЧМ»
Исполнительный директор ФНЛ поделился мнением о системе Fan ID.
– Что вы думаете насчет введения в российском футболе Fan ID?
– Считаю, что его нужно воспринимать как данность, предусмотренную законодательством, но при этом существенно улучшать этот сервис для болельщиков, чтобы он не воспринимался ими как неудобный.
Я специально не погружался в этот вопрос, но насколько вижу из СМИ, в этом направлении работа ведется. И скоро не нужно будет в МФЦ идти для идентификации. Всегда важна простота доступа к продукту. Это относится к любым цифровым сервисам и продуктам.
Если регулятор сможет его сделать максимально простым и если участники футбольной индустрии смогут за это еще и поощрять болельщиков с помощью программы лояльности, то восприятие этого сервиса существенно изменится.
– Так ли он необходим? На арене ведь и так столько камер, что можно мигом вычислить любого нарушившего правила.
– Система хорошо себя показала во время чемпионата мира. И в целом она не вызывала какого-то отторжения, с точки зрения технологий работала достаточно гладко. Похожие меры работают и в ряде западноевропейских стран с топ-чемпионатами. Обсуждать уже принятый закон не вижу смысла.
– Я, как нефутбольный человек, не понимаю, почему у болельщиков такое сильное отторжение, особенно у активных групп фанатов.
– Не знаю, так как на момент принятия закона я уже не работал в футбольной индустрии. Предполагаю, что активные болельщики думают, что это слежка и так далее, хотя если беспристрастно взглянуть на современный уклад жизни, то становится понятно, что у нас уже есть телефоны, куча сервисов регистрации, Госуслуги и так далее.
Убеждение, что ты сейчас не под контролем, а с Fan ID будешь под ним, на мой взгляд, неправильное, – сказал Александр Атаманенко.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
В КАКИХ? ХОТЯ БЫ ТРИ ПУСТЬ НАЗОВЁТ.
Только вот на Евро2020 сильно себя дискредитировала.
Его не надо обсуждать, его надо отменять
"Я, как нефутбольный человек, не понимаю, почему у болельщиков такое сильное отторжение"
Второй даёт интервью:
"Я специально не погружался в этот вопрос. Обсуждать уже принятый закон не вижу смысла."
Биба и Боба, ###. Пупа и Лупа. Журналистика "за гранью". Дикий сюр.
И неважно, что сейчас всё это не работает в принципе.