Серджи Роберто: «Ждем Месси в «Барсе» уже сейчас. Кто не будет готов к его возвращению?»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто заявил, что игроки «Барселоны» ждут Лионеля Месси в команде.

«Мы примем его с распростертыми объятиями. Кто не будет готов к возвращению Месси?

Но мы все-таки не хотим говорить об этом слишком много, потому что решения принимают президент, тренер и другие люди. Но если речь об игроках, то мы ждем его уже сейчас», – сказал игрок «Барселоны» журналисту Жерару Ромеро после победы над «Реалом» (2:1) в класико.

Месси играл за «Барселону» с 2000-го по 2021 год. Статистику 35-летнего форварда можно изучить здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Matvey Brui
Ответ Роман
90% фанатов Реала будут этому рады) У Барсы в старте будет выходить 10 игроков.
И один Бог
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А мне кажется, Лео уже не нужен. Конечно, он все еще классный игрок и хотелось бы, чтобы он красиво закончил карьеру в родном клубе. Но Барса сейчас в стадии становления и Лео тут уже явно будет лишним. Такой игрок требует к себе много внимания, игра должна строиться вокруг него. Новые игровые связи, новые схемы, новое распределение ролей. Перспектив у этого проекта нет, так как Лео - уже возрастной игрок. А внедрять его в систему только на год-два никто не будет. Так как потом надо будет начинать заново выстраивать команду. Поэтому нынешней Барсе это не нужно. Разве что только ради имиджа.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Игорь Климов
Да, Лео Месси - это топ-игрок для топ-команд из топ-5 Европы.
Пока что его даже в пустыню брать не хотят. Только в кач-ве маскота.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Slobodskikh
Когда Роберто в очередной паз попросят зп снизить, играть за хлеб, чтобы платить Лео - посмотрим как он заговорит
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Имя Фамилия
Меси побежит в первый европейский клуб, который сделает ему предложение. Он ничего не решает.
Да, Лео Месси - это топ-игрок для топ-команд из топ-5 Европы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Игорь Климов
Это решит только руководство клуба и сам Лео Месси.
Меси побежит в первый европейский клуб, который сделает ему предложение. Он ничего не решает.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ rcbkz6mrtd
Барса строит новую, сильную,молодую команду! Месси не нужен Барселоне он будет тянуть команду назад в прошлое.
Это решит только руководство клуба и сам Лео Месси.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Ответ Игорь Климов
Что ты этим хотел сказать?
Не видел бОльшего фана Лео Месси на спортсе. Да и в целом, фанатов Месси на сайте дохрена.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ NottinghamForest79
за 5 лям
За шашлык
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ Игорь Климов
Де Йонг, Педри, Гави, Бальде, Кунде, Араухо, Торре, Торрес, Фати - это всё молодые игроки!
Де Йонгу уже 26 через полтора месяца)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rcbkz6mrtd
Барса строит новую, сильную,молодую команду! Месси не нужен Барселоне он будет тянуть команду назад в прошлое.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Мадрид наказывает!
было бы неплохо, поржем с пешехода))
Ну, что-то я вообще не заметил как вы все тут хейтеры, после победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира где Лео Месси был признан лучшим игроком турнира, много ржёте на сайте)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Batyr Demessinov
вчера, после матчапсж-ренн, жалко стало Месси. Человек выводил Мбаппе 3 раза 1на1 с вратарем, а он все запорол, но все равно освистывали Месси.Фанаты ПСЖ либо слепые, либо неадекваты(не все)
Ох как хотелось бы увидеть меси в барсе. Там-то польская деревяха, Ферран, Рафинья, Фати, забивают 1 момент из 10-и. Левандовский всю игру стоит во вратарской ждёт пас на пустые, там не будет никто как Мбаппе на своей скорости 100 км/ч бегать за кривыми черпаками меси, они все будут уходить в аут, за лицевую, вратарю в руки. Будете лучшего игрока мира вспоминать в слезах. Жаль это всё несбыточно, Лапорта прямо сказал, что этого балласта в барсу никто не возьмёт, а все эти высказывания игроков это просто слова вежливости, прикрытые решением президента, который уже заблокировал этот трансфер.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Антон Александров
Бегуны найдутся. А вот гений такого калибра - один.
Ты прав!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
Ответ Сурхай Лукманов
уверен? он придет бесплатно, может зарабатывать как Алвес
за 5 лям
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
Ответ hannibal ante portas
Лапорте пора выставлять стадион на продажу, чтобы хватило на зарплату
он придёт на 5 лям
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ ZamoRano
Я за возвращение аргентинского балласта! Хоть предголевые посчитаем!!
Балласт доигрывает в Аль-Наср под 7 номером)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Ответ NottinghamForest79
он говорил за безплатно хоте играть.. так ТЕБАС запретил
Ну-ну, а чё тогда его батя требует от Саудовского клуба 600 млн.???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
90% фанатов Реала будут этому рады)
У Барсы в старте будет выходить 10 игроков.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
Ответ Артём Толоконников
Как они его оформят то? Тебас не позволит
Выпрут рафинью.. торесса и фати
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Это был бы идеальный вариант если меси оставит ПСЖ в покое и снова пойдёт разваливать барсу.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Kanonir152
Какой-то байт на Игоря Климова) он ведь придет сейчас.
Что ты этим хотел сказать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Emin Aliev
Интересно кого назначат охранником Месси ? думаю тактика Скалони полезная штука, нужен всего-то один человек, который будет пахать за двоих: за себя и за Месси, тогда Барсе под силу будет взять и ЛЧ и другие трофеи
Есть Гави и Педри!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
МЕССИ уже в БАРСЕ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
Ответ Sergeev55
Одних лишь слов не достаточно. Бабки собирайте для приёма Месси!!!
он говорил за безплатно хоте играть.. так ТЕБАС запретил
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий