Серджи Роберто: «Ждем Месси в «Барсе» уже сейчас. Кто не будет готов к его возвращению?»

заявил, что игроки «Барселоны» ждут в команде.

«Мы примем его с распростертыми объятиями. Кто не будет готов к возвращению Месси?

Но мы все-таки не хотим говорить об этом слишком много, потому что решения принимают президент, тренер и другие люди. Но если речь об игроках, то мы ждем его уже сейчас», – сказал игрок «Барселоны» журналисту Жерару Ромеро после победы над «Реалом» (2:1) в класико.

Месси играл за «Барселону» с 2000-го по 2021 год. Статистику 35-летнего форварда можно изучить здесь.

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