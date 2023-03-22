Жорди Альба: «Хотел бы, чтобы Месси вернулся в «Барсу». Так будет лучше и для клуба, и для него»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Жорди Альба Футбол

Жорди Альба хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону». 

«Я бы хотел, чтобы Месси вернулся, но я не знаю, случится ли это. Мы не говорили об этом, потому что у Лео контракт с «ПСЖ».

Я бы хотел, чтобы он вернулся. Так было бы лучше и для клуба, и для него», – сказал защитник «Барселоны».

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21 комментарий

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rej1sta
Ответ Moscwow
Очевидно это вброс самого Месси всем своим оставшимся друзяшкам, поэтому как под копирку каждый день новый футболист Барсы поет о том, что Месси нужно вернуться и все его ждут, ибо в псж он не прижился и нужно как то свалить
Очевидно кому? Хейтеркам типо тебя?🧐
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Moscwow
Ответ Теннисный абсолют
Месси - самый неэффективный игрок плей-офф Кубка ЛЧ за последние 10 лет.
Так его под Лигу Европы хотят
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Дмитрий Гончаров
Ответ Оригинальный Ник
Истинные фаны Барсы, а не мимикрирующие под них персофаны пепсикольного, будут категорически против возвращения Месси. Человек чуть не обанкротил клуб из-за своей жадности, забыть его как страшный сон и двигаться дальше
Мы без тебя разберемся кого нам нужно в клубе ждать, а кого нет. Кокакольный.
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Moscwow
Ответ melmi
Думаю Альба лукавит, что не говорили на эту тему с Лео. Часто в инете есть фото совместных встреч Месси, Бускетса и Альбы в Барселоне. Думаю тему затрагивали. Но она тонкая сложная . чтобы ее открыто комментировать в прессе.
Очевидно это вброс самого Месси всем своим оставшимся друзяшкам, поэтому как под копирку каждый день новый футболист Барсы поет о том, что Месси нужно вернуться и все его ждут, ибо в псж он не прижился и нужно как то свалить
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Вадим Сидоров
Ответ Оригинальный Ник
Истинные фаны Барсы, а не мимикрирующие под них персофаны пепсикольного, будут категорически против возвращения Месси. Человек чуть не обанкротил клуб из-за своей жадности, забыть его как страшный сон и двигаться дальше
Игрок его статуса не будет играть за символичную зарплату, поэтому Барсе надо искать более дешёвые варианты
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Теннисный абсолют
Месси - самый неэффективный игрок плей-офф Кубка ЛЧ за последние 10 лет.
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Master Slova
Ответ Yuri Ten
Лучше для клуба, только на минимальную зп, за Лео потянутся спонсоры в итоге это может помочь вытащить Барсу из финансовой ямы. Но в нынешних реалиях, сложно представить такой жест помощи от Лео
Лео на максимальную зарплату, всех остальных на минимальную
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Оригинальный Ник
Истинные фаны Барсы, а не мимикрирующие под них персофаны пепсикольного, будут категорически против возвращения Месси. Человек чуть не обанкротил клуб из-за своей жадности, забыть его как страшный сон и двигаться дальше
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Fan of Sport
Было бы идеально, если Месси перешёл в Барселону не в это летнее ТО, а в следующее, ещё год он должен провести в ПСЖ, действительно побороться за ЛЧ, ну и Кубок Франции он так и не взял, а это единственный трофей, который Месси не брал. К тому времени Барселона вернётся на новый обновлённый Камп Ноу, так как следующий сезон они будут играть в другом месте, прощальный матч Месси за Барселону всё таки должен пройти на полном Камп Ноу, это и большая прибыль и конечно история, дань уважения. Плюс, я надеюсь, к тому времени Барселона решит многие свои проблемы, как и с финансами, так и с разными судами и конечно Ла Лигой, ну и Месси в свою очередь должен пойти на уступки по зарплате к тому времени, как писали раньше, Барселона может предложить Месси маленькую зарплату, но он заберёт всю прибыль с прощального матча, это вообще было бы идеально. В общем мысли (мечты) вслух, а так реально очень хочется, чтобы Лео вернулся в Барселону.
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Sevuska
Ответ Reims Start 2023
вряд ли.... не сравнивай ту Барса с этой.
И та и эта нормально вылетают в ЛЧ , и с Лео и без Лео . Просто с Лео дороже 😆
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Мадрид наказывает!
Лапорте не до Мессе щас, ему бы за решетку с Негрейрой не загреметь))
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melmi
Думаю Альба лукавит, что не говорили на эту тему с Лео.
Часто в инете есть фото совместных встреч Месси, Бускетса и Альбы в Барселоне. Думаю тему затрагивали. Но она тонкая сложная . чтобы ее открыто комментировать в прессе.
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Sevuska
Ответ Yuri Ten
Лучше для клуба, только на минимальную зп, за Лео потянутся спонсоры в итоге это может помочь вытащить Барсу из финансовой ямы. Но в нынешних реалиях, сложно представить такой жест помощи от Лео
«за Лео потянутся спонсоры « !? 😆
А Лео опять потянет Барсу на дно 😂
Они это уже проходили 👍
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Reims Start 2023
Ответ Sevuska
И для Баварии в ЛЧ будет опять всё проще 😎
вряд ли.... не сравнивай ту Барса с этой.
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Пенс
Ответ DolJun
как я уже писал - только хейтер не хочет чтобы месси вернулся домой. это была бы красивая история: гарантии выхода в старте, пятилетний контракт с последующей должностью в клубе - было бы фантастически!
Мечта для настоящих кулесов. Жду не дождусь этого возвращения.
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Tun
Болелы Барсы, вы реально представляете, сколько рычагов Лапорте придется для такого активировать? Пусть даже свободным агентом, там зп как у половины состава. Понятно, что можно маркетинг чуть поднять за счет Лео, но это в перспективе, прямо сейчас даже бюджетных новичков Тебас блочит
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Burel
не стоит, это уже прошлое, хоть и великое
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Yuri Ten
Лучше для клуба, только на минимальную зп, за Лео потянутся спонсоры в итоге это может помочь вытащить Барсу из финансовой ямы. Но в нынешних реалиях, сложно представить такой жест помощи от Лео
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Мадрид наказывает!
"...но зарплату резать не буду" - добавила Джессика.
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DolJun
как я уже писал - только хейтер не хочет чтобы месси вернулся домой. это была бы красивая история: гарантии выхода в старте, пятилетний контракт с последующей должностью в клубе - было бы фантастически!
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Sevuska
И для Баварии в ЛЧ будет опять всё проще 😎
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