Жорди Альба: «Хотел бы, чтобы Месси вернулся в «Барсу». Так будет лучше и для клуба, и для него»

хочет, чтобы вернулся в «Барселону».

«Я бы хотел, чтобы Месси вернулся, но я не знаю, случится ли это. Мы не говорили об этом, потому что у Лео контракт с « ».

Я бы хотел, чтобы он вернулся. Так было бы лучше и для клуба, и для него», – сказал защитник «Барселоны».

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