Жорди Альба: «Хотел бы, чтобы Месси вернулся в «Барсу». Так будет лучше и для клуба, и для него»
Жорди Альба хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону».
«Я бы хотел, чтобы Месси вернулся, но я не знаю, случится ли это. Мы не говорили об этом, потому что у Лео контракт с «ПСЖ».
Я бы хотел, чтобы он вернулся. Так было бы лучше и для клуба, и для него», – сказал защитник «Барселоны».
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Часто в инете есть фото совместных встреч Месси, Бускетса и Альбы в Барселоне. Думаю тему затрагивали. Но она тонкая сложная . чтобы ее открыто комментировать в прессе.
А Лео опять потянет Барсу на дно 😂
Они это уже проходили 👍