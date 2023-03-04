Булыкин о хет-трике Дзюбы: «Поднял планку, закрыл рты и сразу всем все доказал. У него супермотивация»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин похвалил Артема Дзюбу за хет-трик «Ростову» (3:1).

– У Дзюбы был непростой период, «Локомотив» тоже надеется выбраться из сложной ситуации. Обе стороны под давлением. Это совпадение по сверхмотивации?

– Он не маленький мальчик, с давлением справится. Всегда справлялся. Учитывая его мотивацию, опыт, мастерство, голевое чутье, которое у него есть, можно было ждать, что он поможет команде.

– Хет‑трик в ворота команды Валерия Карпина. Тоже особая мотивация?

– Одна из. Должен сказать, что защита «Ростова» сыграла неожиданно, может быть, после зимней паузы защитники не в форме. Никто из защитников против него играть не хочет, справиться не может, он этим воспользовался. Сегодняшняя игра придаст ему уверенности, и в следующих матчах психологически будет попроще.

Он поднял планку, всем все сразу доказал, закрыл рты. Помочь «Локомотиву» выйти из зоны стыков – это прекрасный вариант для него. Если он продолжит забивать, «Локомотив» выйдет из зоны стыков, будет предложение контракта – это супермотивация, которую он не потеряет до конца сезона, – сказал Булыкин.

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6 комментариев

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Антон Ильин
Его ещё Ю. П. Сёмин хотел взять в команду, но тогда не получилось.
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Pelerin
"и сразу всем всё доказал"

Что?
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Ковид 07.10.52
РПЛ достиг дна..., но снизу постучался с хет-триком Дзюба....
0
-1
-1
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Ювенский Туринтус
Это показатель уровня Чемпионата. Приезжает пешеход из Турции, в которой не заиграл ( в Турции, Карл!), и кладёт трёшку одной из лучших команд. Просто на опыте
+4
-2
+2
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Этот Райола хочет денег
Локо на дне таблицы, его спасает Дзюба своим хет-триком... Блин, несколько лет назад мне бы санитаров вызвали, озвучь я такое!
+6
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Nogoi89
Ну, серьезно, если бы Дзюбы не было, его нужно было бы придумать). Жду интервью тренера сборной)
+6
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+6
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