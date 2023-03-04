Булыкин о хет-трике Дзюбы: «Поднял планку, закрыл рты и сразу всем все доказал. У него супермотивация»
Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин похвалил Артема Дзюбу за хет-трик «Ростову» (3:1).
– У Дзюбы был непростой период, «Локомотив» тоже надеется выбраться из сложной ситуации. Обе стороны под давлением. Это совпадение по сверхмотивации?
– Он не маленький мальчик, с давлением справится. Всегда справлялся. Учитывая его мотивацию, опыт, мастерство, голевое чутье, которое у него есть, можно было ждать, что он поможет команде.
– Хет‑трик в ворота команды Валерия Карпина. Тоже особая мотивация?
– Одна из. Должен сказать, что защита «Ростова» сыграла неожиданно, может быть, после зимней паузы защитники не в форме. Никто из защитников против него играть не хочет, справиться не может, он этим воспользовался. Сегодняшняя игра придаст ему уверенности, и в следующих матчах психологически будет попроще.
Он поднял планку, всем все сразу доказал, закрыл рты. Помочь «Локомотиву» выйти из зоны стыков – это прекрасный вариант для него. Если он продолжит забивать, «Локомотив» выйдет из зоны стыков, будет предложение контракта – это супермотивация, которую он не потеряет до конца сезона, – сказал Булыкин.
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