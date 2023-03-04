Булыкин о хет-трике Дзюбы: «Поднял планку, закрыл рты и сразу всем все доказал. У него супермотивация»

Экс-форвард « » похвалил за хет-трик « » (3:1).

– У Дзюбы был непростой период, «Локомотив» тоже надеется выбраться из сложной ситуации. Обе стороны под давлением. Это совпадение по сверхмотивации?

– Он не маленький мальчик, с давлением справится. Всегда справлялся. Учитывая его мотивацию, опыт, мастерство, голевое чутье, которое у него есть, можно было ждать, что он поможет команде.

– Хет‑трик в ворота команды . Тоже особая мотивация?

– Одна из. Должен сказать, что защита «Ростова» сыграла неожиданно, может быть, после зимней паузы защитники не в форме. Никто из защитников против него играть не хочет, справиться не может, он этим воспользовался. Сегодняшняя игра придаст ему уверенности, и в следующих матчах психологически будет попроще.

Он поднял планку, всем все сразу доказал, закрыл рты. Помочь «Локомотиву» выйти из зоны стыков – это прекрасный вариант для него. Если он продолжит забивать, «Локомотив» выйдет из зоны стыков, будет предложение контракта – это супермотивация, которую он не потеряет до конца сезона, – сказал Булыкин.

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