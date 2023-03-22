Кафанов о вратарях: «У них другая жизнь, созревают позже. На ЧМ-2022 их средний возраст был 31 год»
Виталий Кафанов высказался о спортивном долголетии голкиперов.
«Почему на вратарей не распространяется правило не вызывать игроков старше 30 лет? Вратарь — это такая позиция, где не надо смотреть на возраст или вес. На последнем чемпионате мира средний возраст вратарей был 31 год, на чемпионате Европы — 29,5 года.
У вратарей другая дорога и жизнь, они созревают позже», – сказал тренер вратарей сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Сейчас сборная не решает никаких задач, есть смысл проводить смену поколений и наигрывать молодежь. Какой смысл вызывать стариков, которые не примут участие в будущих официальных соревнованиях в силу возраста? Когда, если не сейчас наигрывать молодежь?
но в вопросе вызова вратарей не разбериха.
у Карпина есть какая-то стратегия и мысль почему он не вызывает футболистов старше 30 лет, но почему это не распространяется на вратарей? слова что на ЧМ средний возраст киперов составляет 31 не подходят к данной стратегии ну вообще никак... ИМХО. ято может дать сборной Шунин, Джанаев, Гильерме... чего не смогут дать опытные полевые футболисты например?