Кафанов о вратарях: «У них другая жизнь, созревают позже. На ЧМ-2022 их средний возраст был 31 год»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виталий Кафанов ЧМ-2022 Футбол

Виталий Кафанов высказался о спортивном долголетии голкиперов.

«Почему на вратарей не распространяется правило не вызывать игроков старше 30 лет? Вратарь — это такая позиция, где не надо смотреть на возраст или вес. На последнем чемпионате мира средний возраст вратарей был 31 год, на чемпионате Европы — 29,5 года.

У вратарей другая дорога и жизнь, они созревают позже», – сказал тренер вратарей сборной России.

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8 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ arspurs9
Да, почему же тогда в пользу вечного выбора Игнашевича и Березуцкого в оборону всегда приводили аргумент про сыгранность с Акинфеевым?
Потому-что нужно было здесь и сейчас , а в нашем случае нам спешить некуда
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arspurs9
Ответ Инженер Управляющий
Вратарю не нужно наигрывать связки на перспективу, не нужно сыгрываться так как полевым игрокам между собой. Сейчас сборная не решает никаких задач, есть смысл проводить смену поколений и наигрывать молодежь. Какой смысл вызывать стариков, которые не примут участие в будущих официальных соревнованиях в силу возраста? Когда, если не сейчас наигрывать молодежь?
Да, почему же тогда в пользу вечного выбора Игнашевича и Березуцкого в оборону всегда приводили аргумент про сыгранность с Акинфеевым?
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Алексей Ненахов
Ответ каток Третьяка
я всегда был и буду за Валеру. но в вопросе вызова вратарей не разбериха. у Карпина есть какая-то стратегия и мысль почему он не вызывает футболистов старше 30 лет, но почему это не распространяется на вратарей? слова что на ЧМ средний возраст киперов составляет 31 не подходят к данной стратегии ну вообще никак... ИМХО. ято может дать сборной Шунин, Джанаев, Гильерме... чего не смогут дать опытные полевые футболисты например?
Так вроде Валера уже раз 100 говорил , что вратари это тема Кафанова и к ним он неё имеет отношения
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Инженер Управляющий
Ответ каток Третьяка
я всегда был и буду за Валеру. но в вопросе вызова вратарей не разбериха. у Карпина есть какая-то стратегия и мысль почему он не вызывает футболистов старше 30 лет, но почему это не распространяется на вратарей? слова что на ЧМ средний возраст киперов составляет 31 не подходят к данной стратегии ну вообще никак... ИМХО. ято может дать сборной Шунин, Джанаев, Гильерме... чего не смогут дать опытные полевые футболисты например?
Вратарю не нужно наигрывать связки на перспективу, не нужно сыгрываться так как полевым игрокам между собой.
Сейчас сборная не решает никаких задач, есть смысл проводить смену поколений и наигрывать молодежь. Какой смысл вызывать стариков, которые не примут участие в будущих официальных соревнованиях в силу возраста? Когда, если не сейчас наигрывать молодежь?
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Ростов-на-Дону
Скоро и Миша созреет Кержаков и перестанет ноги раздвигать для мяча.
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Nogoi89
Валера - самодур, а остальное это байки. Есть молодые хорошие вратари, что из не вызывать? Надо старых и уже проверенных дырок звать?
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Давид Кочинян
Шанс Помазуну не дадут, есть старый Пися 😕
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каток Третьяка
я всегда был и буду за Валеру.
но в вопросе вызова вратарей не разбериха.
у Карпина есть какая-то стратегия и мысль почему он не вызывает футболистов старше 30 лет, но почему это не распространяется на вратарей? слова что на ЧМ средний возраст киперов составляет 31 не подходят к данной стратегии ну вообще никак... ИМХО. ято может дать сборной Шунин, Джанаев, Гильерме... чего не смогут дать опытные полевые футболисты например?
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0
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