Кафанов о вратарях: «У них другая жизнь, созревают позже. На ЧМ-2022 их средний возраст был 31 год»

высказался о спортивном долголетии голкиперов.

«Почему на вратарей не распространяется правило не вызывать игроков старше 30 лет? Вратарь — это такая позиция, где не надо смотреть на возраст или вес. На последнем чемпионате мира средний возраст вратарей был 31 год, на чемпионате Европы — 29,5 года.

У вратарей другая дорога и жизнь, они созревают позже», – сказал тренер вратарей сборной России.

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