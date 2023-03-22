Кафанов о том, кто из вратарей сыграет с Ираном и Ираком: «Селихов и Сафонов, если будет здоров»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу Виталий Кафанов Краснодар товарищеские матчи (сборные) Александр Селихов Матвей Сафонов Футбол

Виталий Кафанов рассказал, кто из вратарей сыграет с Ираном и Ираком в товарищеских матчах.

«Планируется, что ближайшие матчи сыграют Селихов и Сафонов, если будет здоров.

Лантратова не вызвали, потому что не было понятно, кто будет играть первым номером в «Локомотиве», а расширенный список мы начали формировать еще до возобновления чемпионата», – сказал тренер вратарей сборной России.

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2 комментария

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Алексей Сметанин
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Ильдар Фарукшин
Ну и. Хорошо
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