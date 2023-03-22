Кафанов о том, кто из вратарей сыграет с Ираном и Ираком: «Селихов и Сафонов, если будет здоров»
Виталий Кафанов рассказал, кто из вратарей сыграет с Ираном и Ираком в товарищеских матчах.
«Планируется, что ближайшие матчи сыграют Селихов и Сафонов, если будет здоров.
Лантратова не вызвали, потому что не было понятно, кто будет играть первым номером в «Локомотиве», а расширенный список мы начали формировать еще до возобновления чемпионата», – сказал тренер вратарей сборной России.
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