Песьяков перед Ираном и Ираком: «Жду возможности сыграть на международном уровне. Страна соскучилась, любая игра в плюс»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу Сергей Песьяков товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сергей Песьяков высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России с Ираном и Ираком.

— Чего ждете от ближайших матчей сборной?

— В первую очередь возможности сыграть на международном уровне. Все соскучились — и футболисты, и болельщики. Страна соскучилась. И состав будет оптимальный. Очень рад, что опять появилась возможность сыграть за национальную команду.

— Какие эмоции от того, что получили в соперники более сильную команду, чем в последних трех матчах?

— Конечно, приятно. Все-таки сыграем с одним из участников чемпионата мира. Иран очень хорошо себя показывает не первый год. Так что с большим интересом готовимся к матчу. Хотя для нас любая игра в плюс. И те, что были осенью, тоже. Тем более тогда все три матча получились непростыми.

— Говорят, летом сборная России примет участие в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Интересно вам было бы поехать на него?

— В первый раз слышу... Что за турнир?

— Там участвуют Иран, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан.

— В первый раз слышу. Мне сложно сказать. Но если альтернативы этому нет, то можно сыграть. Это интересный опыт.

— Для вас важно ездить играть за сборную даже в условиях, когда матчи не имеют турнирного значения?

— У меня отличные эмоции от любой поездки в сборную. Тем более я в ней еще не наигрался. Вы же помните, как прошлый выезд для меня закончился, когда быстро получил травму в матче с Таджикистаном. Поэтому рад вновь оказаться в расположении национальной команды, – сказал вратарь сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шашки - любимая игра
Лаос, Камбоджа...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Смирнов
Ответ Ростов-на-Дону
За нашу сборную болею всегда! Это не какой-нибудь "проект".
Карпиновский проект по просмотру молодёжи(с вратарями стариками)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
За нашу сборную болею всегда! Это не какой-нибудь "проект".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aist Marabu
Днище.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Гордеев
Не знаю по чему там соскучилась страна, но делать из этого не самого увлекательного шоу-матча такой ажиотаж, как минимум, странно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий