Песьяков перед Ираном и Ираком: «Жду возможности сыграть на международном уровне. Страна соскучилась, любая игра в плюс»

высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России с и .

— Чего ждете от ближайших матчей сборной?

— В первую очередь возможности сыграть на международном уровне. Все соскучились — и футболисты, и болельщики. Страна соскучилась. И состав будет оптимальный. Очень рад, что опять появилась возможность сыграть за национальную команду.

— Какие эмоции от того, что получили в соперники более сильную команду, чем в последних трех матчах?

— Конечно, приятно. Все-таки сыграем с одним из участников чемпионата мира. Иран очень хорошо себя показывает не первый год. Так что с большим интересом готовимся к матчу. Хотя для нас любая игра в плюс. И те, что были осенью, тоже. Тем более тогда все три матча получились непростыми.

— Говорят, летом сборная России примет участие в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Интересно вам было бы поехать на него?

— В первый раз слышу... Что за турнир?

— Там участвуют Иран, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан.

— В первый раз слышу. Мне сложно сказать. Но если альтернативы этому нет, то можно сыграть. Это интересный опыт.

— Для вас важно ездить играть за сборную даже в условиях, когда матчи не имеют турнирного значения?

— У меня отличные эмоции от любой поездки в сборную. Тем более я в ней еще не наигрался. Вы же помните, как прошлый выезд для меня закончился, когда быстро получил травму в матче с Таджикистаном. Поэтому рад вновь оказаться в расположении национальной команды, – сказал вратарь сборной России.

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