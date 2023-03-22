«Лукас Вера точно на карандаше у «Зенита». Им нужен будет игрок в середину, если кто-то из бразильцев уйдет». Генич о хавбеке «Оренбурга»
Константин Генич уверен, что за хавбеком «Оренбурга» Лукасом Верой следит «Зенит».
— Уйдут ли легионеры «Оренбурга» из команды летом?
— Вера — хороший футболист, он ведет игру в середине. Думаю, Лукас точно на карандаше у «Зенита».
Надо дождаться лета и посмотреть, кто уйдет из бразильцев. Конечно, петербуржцам тогда нужен будет игрок в середину поля, если кто-то уйдет, – сказал комментатор.
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