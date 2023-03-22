«Лукас Вера точно на карандаше у «Зенита». Им нужен будет игрок в середину, если кто-то из бразильцев уйдет». Генич о хавбеке «Оренбурга»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Константин Генич Лукас Вера I Футбол

Константин Генич уверен, что за хавбеком «Оренбурга» Лукасом Верой следит «Зенит».

— Уйдут ли легионеры «Оренбурга» из команды летом?

— Вера — хороший футболист, он ведет игру в середине. Думаю, Лукас точно на карандаше у «Зенита».

Надо дождаться лета и посмотреть, кто уйдет из бразильцев. Конечно, петербуржцам тогда нужен будет игрок в середину поля, если кто-то уйдет, – сказал комментатор.

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5 комментариев

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ЛЮБИТЕЛЬ
Ответ Shuller18
В ЦСКА бы его затащить, Мендес совсем блеклый какой-то
Нет, нужны качественные легионеры, а не посредственные
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Дмитрий9779
Очень сильный матч провел Мансилья со Спартаком,такого плана нападающего надо,быстрого и техничного.
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Kapitelman Abram
Вера-настоящая "десятка". Причём умеющая пахать, а главное обороняться. Он нужен вместо Кузяя. Уедет ли кто-то из бразильцев или нет-не важно. Вендел-Барриос-Вера...
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Amalfitano
По хорошему, бразильцев надо постепенно продавать. Если на них будет спрос и если будут давать приличные деньги. Только это надо делать постепенно. В течении 3-4 трансферных окошек.
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Shuller18
В ЦСКА бы его затащить, Мендес совсем блеклый какой-то
+1
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