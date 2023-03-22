«Лукас Вера точно на карандаше у «Зенита». Им нужен будет игрок в середину, если кто-то из бразильцев уйдет». Генич о хавбеке «Оренбурга»

уверен, что за хавбеком «Оренбурга» следит « ».

— Уйдут ли легионеры « » из команды летом?

— Вера — хороший футболист, он ведет игру в середине. Думаю, Лукас точно на карандаше у «Зенита».

Надо дождаться лета и посмотреть, кто уйдет из бразильцев. Конечно, петербуржцам тогда нужен будет игрок в середину поля, если кто-то уйдет, – сказал комментатор.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас