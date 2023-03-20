Жуков о «Спартаке»: «Последние матчи – натужно. Чем лучше предсезонка, тем сложнее команде входить в сезон»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Жуков Государственная дума Оренбург Политика Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Жуков считает, что в последних матчах «Спартак» играет натужно.

В 20-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2 и опустились на 3-е место в турнирной таблице.

– Кто‑то этот матч называет худшим при Абаскале. Согласны?

– Неудачная игра, это точно. Вообще снова подтверждается правило: чем лучше предсезонка, тем сложнее команде входить в сезон. Такое впечатление, что они хорошо готовились на зимний турнир, а не на весеннюю часть чемпионата.

Пропускают в каждом матче минимум по два мяча, оборона сейчас у «Спартака» очень слабая. Да и все какие‑то замедленные, по крайней мере с виду.

– То есть ничего хорошего «Спартак» не ждет?

– Почему? Думаю, наладятся дела по ходу чемпионата. За призовые места команда будет биться, за Кубок России. Но видно, что с подготовкой тренерский штаб намудрил. Перед началом чемпионата были легкие, комбинационно играли.

А последние матчи – натужно. Для меня это просто удивительно, – сказал первый вице‑спикер Госдумы и болельщик Спартака».

Грандиозный провал «Спартака» в Оренбурге. При Абаскале такого еще не было

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6 комментариев

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kin
Ответ Спартак Уокер
Слово депутату как говорится
Не скажи, он очень хорошо в футбол играл, приходил на поляну в Измайлово
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Spartakus1984
Ответ Valentin Kompaneytsev
Факты вещь упрямая. Игра натужная, без задора, с множеством ошибок, в т.ч. результативных.
Но играли против команды которая 14 матчей не проигрывала а другая дома вообще тоже не проигрывает,показателем станет матч в Москве,спад это или нет
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Сергей К
График у Спартака пока чемпионский.
Другое дело есть клубы, которые идут сверх графика.
Осечки случаются.
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Valentin Kompaneytsev
Факты вещь упрямая. Игра натужная, без задора, с множеством ошибок, в т.ч. результативных.
0
0
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Ильдар Фарукшин
Нормально всё. Кто сейчас сыграл все матчи чтоб сказать красота. Никто
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-1
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Спартак Уокер
Слово депутату как говорится
+3
-1
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