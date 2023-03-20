Жуков о «Спартаке»: «Последние матчи – натужно. Чем лучше предсезонка, тем сложнее команде входить в сезон»

Александр Жуков считает, что в последних матчах «Спартак» играет натужно.

В 20-м туре Мир красно-белые проиграли « » со счетом 0:2 и опустились на 3-е место в турнирной таблице.

– Кто‑то этот матч называет худшим при Абаскале. Согласны?

– Неудачная игра, это точно. Вообще снова подтверждается правило: чем лучше предсезонка, тем сложнее команде входить в сезон. Такое впечатление, что они хорошо готовились на зимний турнир, а не на весеннюю часть чемпионата.

Пропускают в каждом матче минимум по два мяча, оборона сейчас у «Спартака» очень слабая. Да и все какие‑то замедленные, по крайней мере с виду.

– То есть ничего хорошего «Спартак» не ждет?

– Почему? Думаю, наладятся дела по ходу чемпионата. За призовые места команда будет биться, за Кубок России. Но видно, что с подготовкой тренерский штаб намудрил. Перед началом чемпионата были легкие, комбинационно играли.

А последние матчи – натужно. Для меня это просто удивительно, – сказал первый вице‑спикер Госдумы и болельщик Спартака».

Грандиозный провал «Спартака» в Оренбурге. При Абаскале такого еще не было

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