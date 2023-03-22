Манчини о 3 клубах Италии в 1/4 ЛЧ: «Там в сумме максимум 7-8 итальянцев. У нас дела еще хуже, чем у сборной Англии»
Роберто Манчини посетовал на дефицит итальянских игроков в топ-клубах Серии А.
«У нас [в сборной Италии] дела еще хуже, чем у Саутгейта (главный тренер сборной Англии – прим. Sports.ru). Не знаю, почему так мало нападающих, мы крайне ограничены в этом аспекте.
Три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в этих трех командах в сумме максимум 7-8 итальянцев. Такова реальность.
Раньше мы по 3-4 часа играли в футбол на улицах, а потом шли на тренировку. Сейчас такого нет. И неслучайно новые имена появляются в таких странах, как Уругвай, Аргентина и Бразилия, где люди по-прежнему помногу играют на улицах», – сказал главный тренер сборной Италии.
В четверг Италия сыграет с Англией в 1-м туре отбора Евро-2024.
Значит ли это, что в случае введения лимита на легионеров, по мнению Манчини, количество итальянских детей, играющих на улице в футбол, кратно увеличится? Совершенно не значит.
Более того, скорее всего, это приведет к тому, что и количество талантов ещё уменьшится и клубов итальянских в 1/4 ЛЧ не будет.
Благодаря этому есть честная конкуренция. А попадают они в состав или нет - это уже проблемы игроков.
Торг уместен.
Святая правда !