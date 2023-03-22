Манчини о 3 клубах Италии в 1/4 ЛЧ: «Там в сумме максимум 7-8 итальянцев. У нас дела еще хуже, чем у сборной Англии»

Теги Роберто Манчини Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия Лига чемпионов УЕФА квалификация Евро-2024 натурализация Футбол

Роберто Манчини посетовал на дефицит итальянских игроков в топ-клубах Серии А.

«У нас [в сборной Италии] дела еще хуже, чем у Саутгейта (главный тренер сборной Англии – прим. Sports.ru). Не знаю, почему так мало нападающих, мы крайне ограничены в этом аспекте.

Три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в этих трех командах в сумме максимум 7-8 итальянцев. Такова реальность.

Раньше мы по 3-4 часа играли в футбол на улицах, а потом шли на тренировку. Сейчас такого нет. И неслучайно новые имена появляются в таких странах, как Уругвай, Аргентина и Бразилия, где люди по-прежнему помногу играют на улицах», – сказал главный тренер сборной Италии.

В четверг Италия сыграет с Англией в 1-м туре отбора Евро-2024.

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21 комментарий

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Фан Рубина
Ответ мать Зетмира
Кому, как не болельщику Рубина знать про крах.🙃
Который устроил тренер, до этого дауншифтивший по европке.
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Adeen
Ответ Саша Пушкин
Продам FM приемник, который выполняет свои обязанности на должном уровне. Торг уместен.
*приёмник
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Aleksandr Poshivalov
Кхм
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Kit244098
То, что сказал Манчини, для итальянцев просто национальная традиция. Если взять чемпионаты мира, то у них, практически всегда, одна и та же картина. Хороший вратарь, железобетонная защита, один творец и один форвард. Все остальные - рабочие лошади или идиоты. Раньше их ориунди выручали. А сейчас некому))
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Forza
Ответ Balt
Кто-то там говорил что у Европе больше шансов своим дают, не то что у нас. Ну-ну.
Так ты не правильно оцениваешь аргумент Манчини. Манчини НЕ ГОВОРИТ, что в Италии стало меньше таланта, потому что нет лимита. Он говорит, что стало меньше таланта потому что меньше играют на улице.

Значит ли это, что в случае введения лимита на легионеров, по мнению Манчини, количество итальянских детей, играющих на улице в футбол, кратно увеличится? Совершенно не значит.

Более того, скорее всего, это приведет к тому, что и количество талантов ещё уменьшится и клубов итальянских в 1/4 ЛЧ не будет.
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EvertoniaMen
Ответ Сибирский литовец
Там же нет лимита и свои выигрывают конкуренцию у легионеров . Святая правда !
Нет, не так. Итальянцы находятся на равных условиях со всеми остальным игроками и не попадают в состав только из-за наличия паспорта.
Благодаря этому есть честная конкуренция. А попадают они в состав или нет - это уже проблемы игроков.
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Саша Пушкин
Ответ Евгений Кирилюк
К сожалению сейчас не только в футболе такое отношение к своим профессиям. Приемников которые бы исполняли свои обязанности на должном уровне становится всё меньше и меньше.
Продам FM приемник, который выполняет свои обязанности на должном уровне.
Торг уместен.
+3
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Аркадий Аркадич
Ответ Кино Музыка
Везде уже бьют тревогу. Футбол не должен быть привозным, это ненормально. Должно быть 2-3 лега в команде, не больше.
Да причем тут привозным или не привозным. Мир изменился и жизнь людей тоже. Во времена, про которые говорит Манчини, у детей из вариантов досуга были футбол, прятки и ходить пинать камень. Сейчас куча вариантов чем себя занять и логично, что меньше детей с головой уходят в ногомяч.
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Amalfitano
Ответ Владимир Владимир
Легко разбить аргументы Манчини, приведя в пример Германию, Францию, Бельгию. Если правильно организовать работу, то талантов будет уйма, а если у вас на всю Италию одна команда до 23 лет в профессиональную лигу заявилась, а Милан с Интером до сих проекты стадиона чертят, то проблема здесь не в улице
90% талантов в этих странах это чернокожие парни. Они физически созревают быстрее.
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bengalsckyzh
Какие проблемы.. Введите лимит, как в 80-е - три легионера в заявке на сезон и все ваши проблемы решатся. Свои только будут, а не всякие там Осимхены из Нигерии.
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Manseer
ну не скажи, по Интеру только знаю Бастони, Димарко, Ачерби, Дармиан, Барелла в постоянной ротации
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Amalfitano
Странный у нас футбол пошел. Все жалуются, что не хватает топ игроков в их сборных, но ведь кто-то же играет в поей-офф ЛЧ. Иннопланетяне что ли?)
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Abu Ibrahim
Ответ Владимир Владимир
Легко разбить аргументы Манчини, приведя в пример Германию, Францию, Бельгию. Если правильно организовать работу, то талантов будет уйма, а если у вас на всю Италию одна команда до 23 лет в профессиональную лигу заявилась, а Милан с Интером до сих проекты стадиона чертят, то проблема здесь не в улице
У немцев , французов и бельгийцев половина если не больше - мигранты выросшие в трущобах .
+16
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+16
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Кино Музыка
Везде уже бьют тревогу. Футбол не должен быть привозным, это ненормально. Должно быть 2-3 лега в команде, не больше.
+1
-3
-2
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мать Зетмира
Ответ Фан Рубина
Ничего, после экономического краха снова начнёте играть на улицах.
Кому, как не болельщику Рубина знать про крах.🙃
0
-1
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Владимир Владимир
Легко разбить аргументы Манчини, приведя в пример Германию, Францию, Бельгию. Если правильно организовать работу, то талантов будет уйма, а если у вас на всю Италию одна команда до 23 лет в профессиональную лигу заявилась, а Милан с Интером до сих проекты стадиона чертят, то проблема здесь не в улице
+4
-3
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Сибирский литовец
Там же нет лимита и свои выигрывают конкуренцию у легионеров .
Святая правда !
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-2
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RiFF RAFF
Переедь поживи в Бразилии там только в футбол и играют весь день больше ничем полезным не занимаются
0
-1
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Balt
Кто-то там говорил что у Европе больше шансов своим дают, не то что у нас. Ну-ну.
+10
-3
+7
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Фан Рубина
Ничего, после экономического краха снова начнёте играть на улицах.
+2
-4
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Евгений Кирилюк
К сожалению сейчас не только в футболе такое отношение к своим профессиям. Приемников которые бы исполняли свои обязанности на должном уровне становится всё меньше и меньше.
+4
-3
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