Манчини о 3 клубах Италии в 1/4 ЛЧ: «Там в сумме максимум 7-8 итальянцев. У нас дела еще хуже, чем у сборной Англии»

посетовал на дефицит итальянских игроков в топ-клубах Серии А.

«У нас [в сборной Италии] дела еще хуже, чем у Саутгейта (главный тренер сборной – прим. Sports.ru). Не знаю, почему так мало нападающих, мы крайне ограничены в этом аспекте.

Три наши команды вышли в четвертьфинал чемпионов, но в этих трех командах в сумме максимум 7-8 итальянцев. Такова реальность.

Раньше мы по 3-4 часа играли в футбол на улицах, а потом шли на тренировку. Сейчас такого нет. И неслучайно новые имена появляются в таких странах, как Уругвай, Аргентина и Бразилия, где люди по-прежнему помногу играют на улицах», – сказал главный тренер сборной Италии.

В четверг Италия сыграет с Англией в 1-м туре отбора Евро-2024.