«МЮ», «Ливерпуль», «Милан», «Наполи» и «Ньюкасл» следят за хавбеком «Сельты» Вейгой. Отступные – 40 млн евро

Теги Милан Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Сельта серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Лидс ESPN Борнмут Габриэль Вейга Футбол

Европейские топ-клубы заинтересованы в приглашении полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги.

По сведениям ESPN, интерес к 20-летнему испанцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Милан», «Наполи» и «Ньюкасл». В январе приобрести хавбека также пытались «Лидс» и «Борнмут».

В контракте футболиста с «Сельтой» предусмотрены отступные в размере 40 млн евро, но руководство хочет заключить с игроком новое соглашение с целью увеличения этой суммы.

В текущем сезоне Вейга провел 24 матча в Ла Лиге и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ humaroff
А как же царь?
Царь уже давно завершил свою карьеру. Речь про здесь и сейчас.
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humaroff
Ответ Андрей Хенто
Потенциал у парня очень большой, Мадрид тоже проявляет к нему большой интерес. Один из немногих, кто наряду с легендой Сельты Яго Аспасом держит Сельту на плаву.
А как же царь?
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Bolvan
Ответ remix!
За такие смешные деньги игроки не интересны
Так пусть Сельта просит ещё много денег, Боули даст в два раза больше
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remix!
Ответ Bolvan
А где Челси ?
За такие смешные деньги игроки не интересны
+5
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Фрэнк Канистра
а на какой позиции он играет? кого по манере напоминает?
+1
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Андрей Хенто
Потенциал у парня очень большой, Мадрид тоже проявляет к нему большой интерес. Один из немногих, кто наряду с легендой Сельты Яго Аспасом держит Сельту на плаву.
+3
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Bolvan
А где Челси ?
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Специальный выпуск
А он действительно хороший игрок.
+9
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