«МЮ», «Ливерпуль», «Милан», «Наполи» и «Ньюкасл» следят за хавбеком «Сельты» Вейгой. Отступные – 40 млн евро

Европейские топ-клубы заинтересованы в приглашении полузащитника «Сельты» .

По сведениям ESPN, интерес к 20-летнему испанцу проявляют « », « », « », « » и «Ньюкасл». В январе приобрести хавбека также пытались «Лидс» и «Борнмут».

В контракте футболиста с «Сельтой» предусмотрены отступные в размере 40 млн евро, но руководство хочет заключить с игроком новое соглашение с целью увеличения этой суммы.

В текущем сезоне Вейга провел 24 матча в Ла Лиге и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас