«МЮ», «Ливерпуль», «Милан», «Наполи» и «Ньюкасл» следят за хавбеком «Сельты» Вейгой. Отступные – 40 млн евро
Европейские топ-клубы заинтересованы в приглашении полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги.
По сведениям ESPN, интерес к 20-летнему испанцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Милан», «Наполи» и «Ньюкасл». В январе приобрести хавбека также пытались «Лидс» и «Борнмут».
В контракте футболиста с «Сельтой» предусмотрены отступные в размере 40 млн евро, но руководство хочет заключить с игроком новое соглашение с целью увеличения этой суммы.
В текущем сезоне Вейга провел 24 матча в Ла Лиге и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
8 комментариев