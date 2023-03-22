Семак перед «Фенербахче»: «Для «Зенита» каждая игра против хорошего клуба очень важна»
Сергей Семак высказался в преддверии товарищеского матча «Зенита» с «Фенербахче».
Игра пройдет 23 марта в Стамбуле.
«Для нас это очень хорошая возможность сыграть против сильного соперника. Да, у «Фенербахче» есть травмированные, а также игроки, вызванные в сборную. Но это команда, которая идет в чемпионате Турции на втором месте и по потерянным только на три очка отстает от «Галатасарая».
«Фенербахче» очень уверенно играл против «Севильи» в последнем матче Лиги Европы, с большим преимуществом занял первое место в группе. Так что будет очень интересно посмотреть, как мы сейчас выглядим на фоне «Фенербахче».
Но еще важен аспект сотрудничества и игр на международном уровне. Для нас каждая игра против хорошего клуба очень важна. Плюс есть возможность хоть каким‑то образом помочь людям, пострадавшим от землетрясения. Конечно, это хорошее, доброе и полезное дело», — сказал главный тренер «Зенита».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
1 комментарий