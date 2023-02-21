«Зенит» проведет благотворительный матч с «Фенербахче» 23 марта: «Все полученные средства будут направлены на помощь пострадавшим во время землетрясения»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция товарищеские матчи (клубы) Александр Медведев Благотворительность Футбол

«Зенит» проведет благотворительный матч с «Фенербахче».

Об этом рассказал генеральный директор петербуржского клуба Александр Медведев. 

«Матч в Турции в двадцатых числах марта? Да, достигнута договоренность с «Фенербахче», что 23 марта состоится игра с одним из сильнейших клубов Турции, который продолжает участвовать в еврокубках.

Это была совместная идея, и мы поддержали предложение турецкой стороны, что все средства, полученные в ходе этого матча, будут направлены на помощь пострадавшим во время разрушительного землетрясения, которое не останавливается до сих пор.

Кто первый выступил с инициативой? Мы с «Фенербахче» еще до землетрясения обсуждали возможность проведения товарищеской игры. После трагических событий, которые привели даже к приостановке чемпионата Турции, в ходе наших контактов было принято совместное решение провести такой матч», – сказал Александр Медведев.

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16 комментариев

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schwein
Ответ Antonio Romangoli
Кто это тебе сказал , что это люди ставят , а не вот эти твои псевдогазовики ? Телевизора насмотрелся ?
Потому что газовики ставят нормально оборудование и каждый год ходят проверяют его.
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schwein
Ответ flash166
Тоесть люди ставят душманские плиты и колонки в квартиры, не пускают газовиков проверять оборудование, а виноват Газпром пускающий газ по трубе?
Все по скрепным традициям. Участились случаи бытового насилия - нужно запретить ножи.
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А.Э.РАСИМ
Придут 70 000 зрителей, вот увидите.
Стадион вмещает 55 000, но это Фенербахче.
70 000 будет.
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-1
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Antonio Romangoli
Ответ flash166
Тоесть люди ставят душманские плиты и колонки в квартиры, не пускают газовиков проверять оборудование, а виноват Газпром пускающий газ по трубе?
Кто это тебе сказал , что это люди ставят , а не вот эти твои псевдогазовики ? Телевизора насмотрелся ?
0
-3
-3
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Antonio Romangoli
Ответ Scrumhalf
А Зенит когда-нибудь направлял средства в поддержку пострадавших в России от взрывов газа, например?
Им важнее купить Семаку ещё одного бразильца , на русский народ Газпрому наплевать .
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-3
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flash166
Ответ Scrumhalf
А Зенит когда-нибудь направлял средства в поддержку пострадавших в России от взрывов газа, например?
Тоесть люди ставят душманские плиты и колонки в квартиры, не пускают газовиков проверять оборудование, а виноват Газпром пускающий газ по трубе?
+2
0
+2
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Дмитрий9779
Помочь людям в такой беде надо,кто бы что не говорил,молодцы.
0
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Гол в девятину
Ответ Darkhan Darkhan
Лучше бы в Украина остановили войну,двойные стандарты
Уж кто-то, а руководство Газпрома даже бы ничего не начинало, если бы это было в их силах
+1
0
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kokakoka
Молодцы!
+2
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Scrumhalf
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-9
-9
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инок
Молодцы Зенит. Хорошая возможность сыграть с Фенербахче - тем более деньги от этой игры пойдут
на благое дело. Надеюсь, УЕФА не помешает.
+6
-3
+3
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San9
Почему бы и нет. География расширяется, это хорошо.
+3
-2
+1
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Denchik 1980 23
Турки наверное касячников команды выпустят.... третий состав.И дело то хорошее ,а вроде и отказать нужно.
+1
-5
-4
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Alex Miheev
Красивый ход 👍🏼 интересно что теперь скажут клоуны из уефа 🤔
+5
-4
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Пугливый Кот
Очень правильное и своевременное решение.В плюсе обе стороны.Сейчас любой матч с сильным соперником-на вес золота.
+14
-5
+9
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Darkhan Darkhan
Лучше бы в Украина остановили войну,двойные стандарты
+3
-11
-8
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