«Зенит» проведет благотворительный матч с «Фенербахче» 23 марта: «Все полученные средства будут направлены на помощь пострадавшим во время землетрясения»
«Зенит» проведет благотворительный матч с «Фенербахче».
Об этом рассказал генеральный директор петербуржского клуба Александр Медведев.
«Матч в Турции в двадцатых числах марта? Да, достигнута договоренность с «Фенербахче», что 23 марта состоится игра с одним из сильнейших клубов Турции, который продолжает участвовать в еврокубках.
Это была совместная идея, и мы поддержали предложение турецкой стороны, что все средства, полученные в ходе этого матча, будут направлены на помощь пострадавшим во время разрушительного землетрясения, которое не останавливается до сих пор.
Кто первый выступил с инициативой? Мы с «Фенербахче» еще до землетрясения обсуждали возможность проведения товарищеской игры. После трагических событий, которые привели даже к приостановке чемпионата Турции, в ходе наших контактов было принято совместное решение провести такой матч», – сказал Александр Медведев.
Стадион вмещает 55 000, но это Фенербахче.
70 000 будет.
на благое дело. Надеюсь, УЕФА не помешает.