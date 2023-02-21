«Зенит» проведет благотворительный матч с «Фенербахче» 23 марта: «Все полученные средства будут направлены на помощь пострадавшим во время землетрясения»

« » проведет благотворительный матч с « ».

Об этом рассказал генеральный директор петербуржского клуба Александр Медведев.

«Матч в Турции в двадцатых числах марта? Да, достигнута договоренность с «Фенербахче», что 23 марта состоится игра с одним из сильнейших клубов Турции, который продолжает участвовать в еврокубках.

Это была совместная идея, и мы поддержали предложение турецкой стороны, что все средства, полученные в ходе этого матча, будут направлены на помощь пострадавшим во время разрушительного землетрясения, которое не останавливается до сих пор.

Кто первый выступил с инициативой? Мы с «Фенербахче» еще до землетрясения обсуждали возможность проведения товарищеской игры. После трагических событий, которые привели даже к приостановке чемпионата Турции, в ходе наших контактов было принято совместное решение провести такой матч», – сказал .