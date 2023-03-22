Реднапп хотел бы возглавить «Тоттенхэм»: «Будет сложно отказаться. Дело не в деньгах, а в вызове»

Теги Харри Реднапп премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэниэл Леви Райан Мэйсон Футбол

Харри Реднапп готов снова поработать главным тренером «Тоттенхэма».

Английский специалист возглавлял команду с 2008 по 2012 год.

«Честно говоря, если кто-то предложит, отказать будет сложно. Когда любишь что-то, сложно сказать нет.

Леви мне не звонил, ничего подобного не было. Но я сейчас хожу по разным мероприятиям, играю в гольф... Тут дело не в деньгах, а в вызове. Я люблю такое, ощущения от победы в матче прекрасные. Было бы сложно отказаться.

Я был бы рад помочь [Райану Мэйсону]. Когда речь идет о молодых тренерах, более опытных тренеров редко привлекают, но я думаю, что в этом есть потенциал, даже если речь идет о паре дней в неделю. Можно поделиться какими-то идеями, и я думаю, что это важно. Вы одиноки на такой работе, пригодится любая помощь», – сказал Реднапп.

Конте уволят на этой неделе, скорее всего. Леви знает, что договориться с топ-тренером будет непросто: часть кандидатов разделяет мнение Антонио о «Тоттенхэме»

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4 комментария

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Sevuska
Жаль Пав закончил . Харри его любил 😊
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спортикетт
он имеет ввиду до лета
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ногабога
> дело не в деньгах, а в вызове

Вот именно. И Реднапп для Тоттенхэма увы, не вызов
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|Muted Horn
Когда посмотрел на Ходжсона и подумал что у тебя тоже прокатит
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