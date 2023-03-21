Леви рассматривает увольнение Конте из «Тоттенхэма» во время паузы на матчи сборных

, вероятно, покинет «Тоттенхэм» в ближайшее время.

По информации The Telegraph, председатель совета директоров лондонского клуба не стал немедленно реагировать на критические высказывания тренера. Однако менеджер рассматривает вопрос об увольнении Конте во время перерыва на матчи сборных. Окончательное решение еще не принято.

Сообщается, что Конте поговорил с Леви после интервью и дал понять, что его слова не были нападками на клуб или на его владельцев.

Леви поинтересовался мнением некоторых из своих ближайших доверенных лиц по поводу текущей ситуации. Источники в клубе полагают, что Леви может уволить Конте во время паузы на игры сборных, как только взвесит все имеющиеся варианты.

Леви размышляет о том, сможет ли Конте мотивировать своих игроков на предстоящие матчи после критики итальянца в их адрес.

Считается, что в случае увольнения Конте Райан Мэйсон будет назначен исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» до конца сезона.

« » занимает 4-е место в , набрав 49 очков за 28 матчей. У «Ньюкасла», который сыграл на две игры меньше, – 47 баллов.

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