Леви рассматривает увольнение Конте из «Тоттенхэма» во время паузы на матчи сборных

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Дэниэл Леви Райан Мэйсон Футбол

Антонио Конте, вероятно, покинет «Тоттенхэм» в ближайшее время.

По информации The Telegraph, председатель совета директоров лондонского клуба Дэниэл Леви не стал немедленно реагировать на критические высказывания тренера. Однако менеджер рассматривает вопрос об увольнении Конте во время перерыва на матчи сборных. Окончательное решение еще не принято. 

Сообщается, что Конте поговорил с Леви после интервью и дал понять, что его слова не были нападками на клуб или на его владельцев.

Леви поинтересовался мнением некоторых из своих ближайших доверенных лиц по поводу текущей ситуации. Источники в клубе полагают, что Леви может уволить Конте во время паузы на игры сборных, как только взвесит все имеющиеся варианты.

Леви размышляет о том, сможет ли Конте мотивировать своих игроков на предстоящие матчи после критики итальянца в их адрес.

Считается, что в случае увольнения Конте Райан Мэйсон будет назначен исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» до конца сезона.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в АПЛ, набрав 49 очков за 28 матчей. У «Ньюкасла», который сыграл на две игры меньше, – 47 баллов.

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22 комментария

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Birdman NBA
Ответ Эльдар Гаджиев
а в чем проблема, нельзя покритиковать игроков уже, тем более после бездарно упущенной победы с Саутгемптоном. может он как то встряхнуть из решил, у каждого свои способы. но в квалификации Конте нет сомнений, где бы не тренировал , выигрывал титулы.
Выйди и на тренировке по ним пройдись. А выходить к журналюгам и говорить "это все они, а я не причём’ как минимум непрофессионально
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Михаил Некрасов
Ответ Давид Agabekyan
Только он их не встряхнул а настроил против себя
Так они же профессионалы, а не неженки. И у Тоттенхэма реально синдром «говном не был,но и до вершин не добрался»
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artman
Ответ Владимир Владимирович
Зачем , сейчас идут четвертыми пусть и с пару сыгранными матчами больше чем преследователи , лучше пусть поддерживают тренера , смысл за 10 туров до конца его увольнять , запросто могут финишировать в топ4. Как раз если квалифицируются в ЛЧ появятся деньги на его неустойку , плюс ещё заработают
Как ты себе представляешь совместную работу игроков с тренером после того, что он сказал? Притом сказал на прессухе. А не в глаза. В раздевалке Конте вообще молчал, если что
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AlexDeLarge
Который раз, время больших перемен для клуба

Можно было бы снова позвать большого тренера, например Тухеля, в надежде выжать последние соки из текущего состава

Можно было бы пригласить обратно Маурисио, продать Кейна/Сона и начать новую перестройку на несколько лет

Но вероятнее всего, назначат какого-нибудь итальянца, знакомого Паратичи, например, Де Дзерби, может Индзаги, и ровным счетом ничего не поменяется, борьба за зону ЛЧ

Как показали последние годы АПЛ, рецепт успеха прост: найти хорошего тренера, не замеченного в скандалах, дать ему время, остальное придет
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vel
Ювентусу стоит присмотреться. Поэксплуатировать пару сезонов - и пинком под зад.

Хотя если есть возможность, то конечно лучше подписать Зидана, Поччеттино или Де Дзерби. Чтоб не подпускать истеричного предателя близко к клубу.
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Born is the King
Контракт до лета и надо было, что то делать, чтобы получить неустойку
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Владимир Владимирович
Ответ Роман
Юран готов
Он к ним не поедет
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Владимир Владимирович
Зачем , сейчас идут четвертыми пусть и с пару сыгранными матчами больше чем преследователи , лучше пусть поддерживают тренера , смысл за 10 туров до конца его увольнять , запросто могут финишировать в топ4. Как раз если квалифицируются в ЛЧ появятся деньги на его неустойку , плюс ещё заработают
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llolishe
Черчесова пригласит в ТТХ
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Роман
Юран готов
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Sobachkin
Конте: Yeah!
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Давид Agabekyan
Ответ Эльдар Гаджиев
а в чем проблема, нельзя покритиковать игроков уже, тем более после бездарно упущенной победы с Саутгемптоном. может он как то встряхнуть из решил, у каждого свои способы. но в квалификации Конте нет сомнений, где бы не тренировал , выигрывал титулы.
Только он их не встряхнул а настроил против себя
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d.xoxlov
Ответ Давид Agabekyan
В других клубах результат был
Так это "Тоттенхэм", скидочку надо делать.
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d.xoxlov
Очень похоже на произошедшее с одним из его помощников в "Спартаке".
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Давид Agabekyan
Ответ TaR
Как же Антонио похож на себя))) В целом в каждом клубе подобная ситуация :)
В других клубах результат был
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Эльдар Гаджиев
а в чем проблема, нельзя покритиковать игроков уже, тем более после бездарно упущенной победы с Саутгемптоном. может он как то встряхнуть из решил, у каждого свои способы. но в квалификации Конте нет сомнений, где бы не тренировал , выигрывал титулы.
+5
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Александра Александрова
Конте решил по неустойкам догнать другого прохиндея переводчика )))
+1
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DolJun
надеюсь уволит, а конте найдет себе более подходящий клуб)
+4
-4
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Maxximus
Себя пусть уволит 😂
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Ебздрогыч
Там говорят Гогниев из Химок скоро освободится, можно присмотреться к молодому специалисту
+10
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Gagarin Party
и вернёт Почеттино!
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TaR
Как же Антонио похож на себя))) В целом в каждом клубе подобная ситуация :)
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