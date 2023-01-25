«Тоттенхэм» арендовал Данджуму с опцией выкупа у «Вильярреала»
Нападающий Арно Данджума перешел из «Вильярреала» в «Тоттенхэм».
25-летний футболист присоединился к «шпорам» на период до конца сезона на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
В текущем сезоне нидерландец забил 2 гола за 10 матчей в чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: tottenhamhotspur.com
Очередное фиаско «Эвертона»: Данджума прошел медосмотр и сфотографировался для клуба, а потом сбежал в «Тоттенхэм»
Удачи в клубе💪🏻
Вообще, Данжуме, как высококлассному бегуну в интеллектуальной Ла Лиге и до Сетьена было трудно, а с его ватокатом и подавно было бы непросто..
А у Физруконте в беговой АПЛ будет как влитой..
Снова будет над Ливерпулем измываться..