«Тоттенхэм» арендовал Данджуму с опцией выкупа у «Вильярреала»

Теги премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига трансферы Тоттенхэм Арно Данджума Фабрицио Романо Футбол

Нападающий Арно Данджума перешел из «Вильярреала» в «Тоттенхэм».

25-летний футболист присоединился к «шпорам» на период до конца сезона на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне нидерландец забил 2 гола за 10 матчей в чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: tottenhamhotspur.com

Очередное фиаско «Эвертона»: Данджума прошел медосмотр и сфотографировался для клуба, а потом сбежал в «Тоттенхэм»

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17 комментариев

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dr. cage
Ответ Fooler
Corner taken quickly...
Скузерок, мимо.. Я не глор Барси..
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Руслан Мозговой
Ответ Born is the King
Перехват века на самом деле. Так откровенно кинуть это надо постараться
А куда он путь держал то изначально?
0
0
0
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Ovsyankin
Ответ Born is the King
Перехват века на самом деле. Так откровенно кинуть это надо постараться
Как вариант Малкольм вместо Ромы в Барселону во время чартерного рейса улетел ).
+1
-1
0
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Раиль Хафизов
Ответ da0s
ван дер Варт тащил Шпоры
Точно! Рафа с Бейлом, Модричем, Ленноном + Краучем/Павлюченко мощный выдали в 2010/11
+3
0
+3
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da0s
Ответ Раиль Хафизов
Еще ни один голландец не заиграл в Тоттенхэме, будь же первым
ван дер Варт тащил Шпоры
+21
0
+21
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Great ManUtd
Странный чел, то феерит, то хандрит. Второй Райан Бабел.
0
-1
-1
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гилберт
Джуманджи.
0
-1
-1
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DavidRobertJosephBeckham
Норм тащер, Эвертону бы помог, а вот что в шпорах будет - вопрос.
+3
0
+3
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Игореха Веселов
Сначала Прочитал как «Тоттенхэм» арендовал Должуна..." Вот думаю, фартануло пацану, Должун со спортса к успеху пришел 😄😄😄
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-1
-1
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kapitan_kakao
У Эвертона же арендовал😄😄😄
0
0
0
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ManuCherry
Ответ Born is the King
Перехват века на самом деле. Так откровенно кинуть это надо постараться
Писали что он к Лэмпарду ехал, а того уволили
+8
0
+8
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Раиль Хафизов
Еще ни один голландец не заиграл в Тоттенхэме, будь же первым
+1
-6
-5
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GowardRork
За эти деньги - пушка👍🏻
Удачи в клубе💪🏻
+4
-2
+2
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Fooler
Ответ dr. cage
Сильный трансфер.. Как ни крути, а хозяин Трента.. Вообще, Данжуме, как высококлассному бегуну в интеллектуальной Ла Лиге и до Сетьена было трудно, а с его ватокатом и подавно было бы непросто.. А у Физруконте в беговой АПЛ будет как влитой.. Снова будет над Ливерпулем измываться..
Corner taken quickly...
+4
-4
0
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dr. cage
Сильный трансфер.. Как ни крути, а хозяин Трента..
Вообще, Данжуме, как высококлассному бегуну в интеллектуальной Ла Лиге и до Сетьена было трудно, а с его ватокатом и подавно было бы непросто..

А у Физруконте в беговой АПЛ будет как влитой..
Снова будет над Ливерпулем измываться..
+8
-13
-5
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HellLight
Мельчает Тоттенхэм.
+1
-5
-4
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Born is the King
Перехват века на самом деле. Так откровенно кинуть это надо постараться
+38
-2
+36
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