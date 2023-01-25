«Тоттенхэм» арендовал Данджуму с опцией выкупа у «Вильярреала»

Нападающий Арно Данджума перешел из « » в «Тоттенхэм».

25-летний футболист присоединился к «шпорам» на период до конца сезона на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа, утверждает инсайдер .

В текущем сезоне нидерландец забил 2 гола за 10 матчей в чемпионате . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: tottenhamhotspur.com

Очередное фиаско «Эвертона»: Данджума прошел медосмотр и сфотографировался для клуба, а потом сбежал в «Тоттенхэм»