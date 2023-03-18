Ибрагимович забил впервые с января 2022-го – с пенальти. Вратарь «Удинезе» парировал, но Златан перебил из-за рано вбежавшего в штрафную игрока

Теги Милан Удинезе Златан Ибрагимович Андреа Соттиль серия А Италия дисквалификации судьи Даниэле Довери Марко Сильвестри видеоповторы Яка Бийол Футбол

Златан Ибрагимович забил первый гол более чем за год – с пенальти.

На 43-й минуте матча 27-го тура Серии А мяч в штрафной площади «Удинезе» попал в руку хавбеку Яке Бийолу. Главный судья Даниэле Довери после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый.

Ибрагимович нанес удар в правый от себя нижний угол ворот, но голкипер Марко Сильвестри его отразил.

Арбитр после подсказки видеоассистента дал «Милану» возможность перебить в связи с тем, что футболист «Удинезе» преждевременно вбежал в штрафную перед ударом форварда «россонери».

Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттиль начал спорить с рефери и получил красную карточку.

Со второй попытки Ибрагимович пробил левее центра ворот под перекладину и сравнял счет в игре.

Для 41-летнего шведа это первый мяч с 9 января 2022 года. Большую часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы.

Подробно со статистикой Ибрагимовича можно ознакомиться здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
В 41 год. Топ-5 лига. 55-ая лига мира напряглась
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Михеев
Он кстати рекорд оформил как самый пенсионерский игрок забивший гол в Серии А.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jose_Aldo
Этот гол сделал Златана,автором самого старого гола Серии А. Но спортс лучше напишет о том,что Криштиану забил гол в лиге пастухов
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Кто-то в 41 год забивает в топ чемпионате, кто-то играет и позорится в чемпионате пустыни:) Каждому свое:)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
И это в 41 год!☝🏻
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d_kdc
Ждем с игры)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Кто вообще ему пенальти доверил? Запорол, благо современные правила позволяют перебивать сколько угодно. Цыган аут
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
petrvolgograd
вечный! ура!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий