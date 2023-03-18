Ибрагимович забил впервые с января 2022-го – с пенальти. Вратарь «Удинезе» парировал, но Златан перебил из-за рано вбежавшего в штрафную игрока

забил первый гол более чем за год – с пенальти.

На 43-й минуте матча 27-го тура Серии А мяч в штрафной площади «Удинезе» попал в руку хавбеку . Главный судья Даниэле Довери после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый.

Ибрагимович нанес удар в правый от себя нижний угол ворот, но голкипер его отразил.

Арбитр после подсказки видеоассистента дал « » возможность перебить в связи с тем, что футболист « » преждевременно вбежал в штрафную перед ударом форварда «россонери».

Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттиль начал спорить с рефери и получил красную карточку.

Со второй попытки Ибрагимович пробил левее центра ворот под перекладину и сравнял счет в игре.

Для 41-летнего шведа это первый мяч с 9 января 2022 года. Большую часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы.

Подробно со статистикой Ибрагимовича можно ознакомиться здесь.

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