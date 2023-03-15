41-летний Златан вызван в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2024. У него 3 игры за «Милан» в сезоне
41-летний Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2024.
Ибрагимович не играл за национальную команду с марта 2022 года – он провел 11 минут в матче отбора ЧМ-2022 против Польши (0:2). В марте Швеции предстоит сыграть с Бельгией и Азербайджаном.
Златан пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы колена. Он не играл за «Милан» с мая 2022-го по февраль 2023-го и поучаствовал в трех матчах «Милана», выходя на замену.
«Златан трижды появился на поле в составе «Милана». Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в приличной форме, хоть он и пропустил определенный отрезок. Думаю, он может помочь нам и на поле, и за его пределами», – сказал тренер сборной Швеции Янне Андерссон.
На счету Ибрагимовича 121 матч и 62 гола в составе сборной Швеции. Полную статистику 41-летнего нападающего можно изучить здесь.
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Но он этого не делает, обижается, создаёт неблагополучную обстановку, играет ради своей статы и в ущерб команде. Так зачем он нужен, учитывая крутое поколение европейских бразильцев?
https://milanac.ru/2011/intervyu-zlatana-ibragimovicha/?ysclid=lf9pmjgw4u521280691