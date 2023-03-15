41-летний Златан вызван в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2024. У него 3 игры за «Милан» в сезоне

41-летний вызван в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2024.

Ибрагимович не играл за национальную команду с марта 2022 года – он провел 11 минут в матче отбора ЧМ-2022 против Польши (0:2). В марте Швеции предстоит сыграть с Бельгией и Азербайджаном.

Златан пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы колена. Он не играл за « » с мая 2022-го по февраль 2023-го и поучаствовал в трех матчах «Милана», выходя на замену.

«Златан трижды появился на поле в составе «Милана». Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в приличной форме, хоть он и пропустил определенный отрезок. Думаю, он может помочь нам и на поле, и за его пределами», – сказал тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

На счету Ибрагимовича 121 матч и 62 гола в составе сборной . Полную статистику 41-летнего нападающего можно изучить здесь.

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