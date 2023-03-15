41-летний Златан вызван в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2024. У него 3 игры за «Милан» в сезоне

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

41-летний Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2024.

Ибрагимович не играл за национальную команду с марта 2022 года – он провел 11 минут в матче отбора ЧМ-2022 против Польши (0:2). В марте Швеции предстоит сыграть с Бельгией и Азербайджаном.

Златан пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы колена. Он не играл за «Милан» с мая 2022-го по февраль 2023-го и поучаствовал в трех матчах «Милана», выходя на замену.

«Златан трижды появился на поле в составе «Милана». Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в приличной форме, хоть он и пропустил определенный отрезок. Думаю, он может помочь нам и на поле, и за его пределами», – сказал тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

На счету Ибрагимовича 121 матч и 62 гола в составе сборной Швеции. Полную статистику 41-летнего нападающего можно изучить здесь.

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41 комментарий

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Marcus-light
Ответ ts2scn4jgy
Вот уровень , многие в 41 даже за пузом своих яиц не видят , а он на таком уровне продолжает играть , еще и в превосходной форме !
В какой форме? 3 игры за сезон?
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Миша Богомолов
Ответ Специальный выпуск
Кому интересна роналду????
Ну вы же пишете комментарий о нëм, значит, считаете нужным ответить человеку, сравнившему Роналду и Ибрагимовича по одному из показателей. Если вы сочли нужным ответить, чтобы как-то задеть Роналду (или его фанатов), то Роналду вам небезыинтерен, по меньшей мере, с негативной стороны
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Raul Bloodworth
Златан вызвал сборную Швеции на матчи отбора евро2024
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Viktor_SV
Ответ Papa Paolo
Бред, зачем ему это надо. Опять сломается и будем ждать января 2025. Надо сосредоточится на 1/4 и удержании в топ4 по итогу 2023.
Он наверно хочет ЗМ получить. Мэтьюз в 41 получил же как-то. Значит, и Златан может.
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Viktor_SV
Ответ DpeMa111
В 41 год играет в топовом чемпионате Европы за товую команду, играет за сборную, не смотря на свою скандальную натуру, его все уважают
Глядя на карьеру Ибрагимовича (на поле и вне его) в течение 20 лет, я не вижу там ничего скандального. Обычная ровная карьера, отношения с коллегами хорошие. Был напряг с Гвардиолой небольшой, но и там не было ничего прямо уж скандального типа претензи к тренеру через СМИ как некоторые делают. Чувак просто любит и умеет шутить, с самоиронией.
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ipolyakov16
Стало интересно, помнит ли кто нибудь здесь Златана в Интере?
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benjamin92
Ответ Artem Piatkov
41-летнего Златана, который уже 100 лет как не играл, вызывают в сборную: 🗣️ Красавчик Ибра, Терминатор, лучший на свете 38-летнего Роналду вызывают в сборную: 🗣️ Зачем им этот старикан из пустыни?
Если бы Роналду вёл себя как старший товарищ для игроков, принял роль неосновного в силу возраста, был бы мостиком между тренером и командой за счёт своего авторитета и былых заслуг - никто бы и слова не сказал.
Но он этого не делает, обижается, создаёт неблагополучную обстановку, играет ради своей статы и в ущерб команде. Так зачем он нужен, учитывая крутое поколение европейских бразильцев?
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9chymzyxvz
Ответ Егор Иванов
это не Златана вызвали в сборную, это Златан вызвал сборную на Евро 24
🤣🤣🤣🤣👏🏻
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DpeMa111
В 41 год играет в топовом чемпионате Европы за товую команду, играет за сборную, не смотря на свою скандальную натуру, его все уважают
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Inger Samegar
Жирков: да ёк макарёк..
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ ts2scn4jgy
Вот уровень , многие в 41 даже за пузом своих яиц не видят , а он на таком уровне продолжает играть , еще и в превосходной форме !
Каких яиц, члена)
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Кино Музыка
Конец атмосфере.
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Nate
Будет на правах "деда" гонять "духов" по расположению сборной ))
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Злобный Конь
Ну и зря. Без Ибры сборная Швеции была сильнее.
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Sevuska
В такой физической форме он фору любому 30ти летнему даст 👍
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Специальный выпуск
Ответ Artem Piatkov
Роналду - 5 ЛЧ 5 ЗМ >>> Ибра - 0 ЛЧ 0 ЗМ Антипод полный
Кому интересна роналду????
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charly_54
Ответ Artem Piatkov
Роналду - 5 ЛЧ 5 ЗМ >>> Ибра - 0 ЛЧ 0 ЗМ Антипод полный
Ещё чемпионат Европы
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Alexandr Donskoy
Ответ А.В.Бубнов
Легенда! Абсолютнейший антипод отвратительной женоподобной клубничке
Это точно!
+6
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Рустам Атаев
Пример многим велий Златан.
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Temirlahn
Таких игроков больше нет(
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Специальный выпуск
Я в восторге!!!!для меня он всегда был круче роналду;пусть не имея столь наград!
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RamZessss
«После 33-х, думаю, я закончу. Не хочу оставаться и харкать кровью до конца.»
https://milanac.ru/2011/intervyu-zlatana-ibragimovicha/?ysclid=lf9pmjgw4u521280691
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Дмитрий Янушкевич
Молодой и перспективный?
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Kanonir152
Ответ RamZessss
Я в 33 уже перестал их видеть. До 41 вообще не доживу.
Хорош))
+1
-1
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Великий Алонсо
Ответ ts2scn4jgy
Вот уровень , многие в 41 даже за пузом своих яиц не видят , а он на таком уровне продолжает играть , еще и в превосходной форме !
Жёстко ты про себя...
+8
-11
-3
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