Жиру о выходе в 1/4 ЛЧ: «Милан» показал класс и командный дух. Могли выиграть у «Тоттенхэма» и в этом матче»

Теги Милан Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру оценил выход «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нападающий «россонери» высказался после ответного матча 1/8 финала с «Тоттенхэмом» (0:0, первая игра – 1:0).

«Превосходный результат. Я сказал ребятам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. И мы хотели хорошо выступить.

Мы вышли в плей-офф и заслужили эту победу, хотя могли забить больше. Мы показали класс и командный дух. Могли выиграть и в этом матче», – сказал Жиру.

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5 комментариев

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kaka10
Гироуд в свои 36 лет прессингует и отбирает похлеще молодёжи. Тому же Леау добежать 15 метров до ближайшего защитника лень
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deadjoker
По привычке грохнул ТТХ :)
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Бухгалтер2021
Челси за англию отдувается
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-1
-1
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Остужающий
Святое дело, попустить ТТХ от бывшего гуннера!)
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Bello Jiafra
Милан с выходом в 1/4! Оливье оставаться в отличной форме как можно дольше!
+2
0
+2
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