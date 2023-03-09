Жиру о выходе в 1/4 ЛЧ: «Милан» показал класс и командный дух. Могли выиграть у «Тоттенхэма» и в этом матче»
Оливье Жиру оценил выход «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Нападающий «россонери» высказался после ответного матча 1/8 финала с «Тоттенхэмом» (0:0, первая игра – 1:0).
«Превосходный результат. Я сказал ребятам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. И мы хотели хорошо выступить.
Мы вышли в плей-офф и заслужили эту победу, хотя могли забить больше. Мы показали класс и командный дух. Могли выиграть и в этом матче», – сказал Жиру.
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