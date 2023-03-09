Жиру о выходе в 1/4 ЛЧ: «Милан» показал класс и командный дух. Могли выиграть у «Тоттенхэма» и в этом матче»

оценил выход « » в 1/4 финала чемпионов.

Нападающий «россонери» высказался после ответного матча 1/8 финала с « » (0:0, первая игра – 1:0).

«Превосходный результат. Я сказал ребятам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. И мы хотели хорошо выступить.

Мы вышли в плей-офф и заслужили эту победу, хотя могли забить больше. Мы показали класс и командный дух. Могли выиграть и в этом матче», – сказал Жиру.

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