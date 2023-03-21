«Арсенал» сыграет против звезд МЛС под руководством Руни 19 июля
«Арсенал» в США проведет матч против звезд МЛС.
Товарищеская игра с участием «канониров» и звезд североамериканской лиги, руководить которыми будет главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни, состоится 19 июля в Вашингтоне.
«В прошлом году наше турне по США стало хорошей подготовкой к сезону, и мы с нетерпением ждем возможности встретиться с нашими прекрасными американскими болельщиками. Игра со звездами МЛС станет хорошей проверкой перед сезоном-2023/24», – заявил главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
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