Ричардс об увольнении Виейра из «Кристал Пэлас»: «Не было никакого смысла убирать его в середине марта. Они бы не вылетели»

Экс-игрок «Сити» не понимает увольнения из «Кристал Пэлас».

Бывший полузащитник «Арсенала» покинул пост главного тренера лондонского клуба после 12-матчевой серии без побед. Его сменил 75-летний Рой Ходжсон.

«После увольнения Виейра у « » не случился моментальный подъем в игре против «Арсенала» (1:4), и будет ли он когда-нибудь?.

Я в футболе достаточно давно, чтобы понимать, что ничто не должно удивлять, но я до сих пор не могу прийти в себя после этого решения. Да, у них была плохая серия, да, в трех последних матчах команда играла сумбурно, не было ударов в створ.

Но с Патриком они бы ни за что не вылетели, и не было никакого смысла убирать его в середине марта. «Пэлас» должны сыграть с восемью командами, располагающимися ниже их, так что были все основания полагать, что они набрали бы достаточно очков.

Патрик – один из самых харизматичных людей, с которыми я играл. У него будет еще один шанс в другом месте, но я беспокоюсь о том, как обстоят дела у него и его сверстников.

, и , как и Патрика, считали игроками, которые станут тренерами. Они талантливы, и я надеюсь, что после опыта в «Эвертоне», «Астон Вилле» и «Брюгге» владельцы других клубов не сочтут их назначение авантюрой», – написал Ричардс в своей колонке.

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