Ричардс об увольнении Виейра из «Кристал Пэлас»: «Не было никакого смысла убирать его в середине марта. Они бы не вылетели»
Экс-игрок «Сити» Майка Ричардс не понимает увольнения Патрика Виейра из «Кристал Пэлас».
Бывший полузащитник «Арсенала» покинул пост главного тренера лондонского клуба после 12-матчевой серии без побед. Его сменил 75-летний Рой Ходжсон.
«После увольнения Виейра у «Кристал Пэлас» не случился моментальный подъем в игре против «Арсенала» (1:4), и будет ли он когда-нибудь?.
Я в футболе достаточно давно, чтобы понимать, что ничто не должно удивлять, но я до сих пор не могу прийти в себя после этого решения. Да, у них была плохая серия, да, в трех последних матчах команда играла сумбурно, не было ударов в створ.
Но с Патриком они бы ни за что не вылетели, и не было никакого смысла убирать его в середине марта. «Пэлас» должны сыграть с восемью командами, располагающимися ниже их, так что были все основания полагать, что они набрали бы достаточно очков.
Патрик – один из самых харизматичных людей, с которыми я играл. У него будет еще один шанс в другом месте, но я беспокоюсь о том, как обстоят дела у него и его сверстников.
Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Скотта Паркера, как и Патрика, считали игроками, которые станут тренерами. Они талантливы, и я надеюсь, что после опыта в «Эвертоне», «Астон Вилле» и «Брюгге» владельцы других клубов не сочтут их назначение авантюрой», – написал Ричардс в своей колонке.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Что за бред он несёт, бездарный игрок и такой же эксперт этот Ричардс.
Новый тренерский подход был необходим