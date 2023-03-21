Ричардс об увольнении Виейра из «Кристал Пэлас»: «Не было никакого смысла убирать его в середине марта. Они бы не вылетели»

Теги Патрик Виейра Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Скотт Паркер Майка Ричардс премьер-лига Англия отставки Кристал Пэлас Футбол

Экс-игрок «Сити» Майка Ричардс не понимает увольнения Патрика Виейра из «Кристал Пэлас».

Бывший полузащитник «Арсенала» покинул пост главного тренера лондонского клуба после 12-матчевой серии без побед. Его сменил 75-летний Рой Ходжсон.

«После увольнения Виейра у «Кристал Пэлас» не случился моментальный подъем в игре против «Арсенала» (1:4), и будет ли он когда-нибудь?.

Я в футболе достаточно давно, чтобы понимать, что ничто не должно удивлять, но я до сих пор не могу прийти в себя после этого решения. Да, у них была плохая серия, да, в трех последних матчах команда играла сумбурно, не было ударов в створ.

Но с Патриком они бы ни за что не вылетели, и не было никакого смысла убирать его в середине марта. «Пэлас» должны сыграть с восемью командами, располагающимися ниже их, так что были все основания полагать, что они набрали бы достаточно очков.

Патрик – один из самых харизматичных людей, с которыми я играл. У него будет еще один шанс в другом месте, но я беспокоюсь о том, как обстоят дела у него и его сверстников.

Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Скотта Паркера, как и Патрика, считали игроками, которые станут тренерами. Они талантливы, и я надеюсь, что после опыта в «Эвертоне», «Астон Вилле» и «Брюгге» владельцы других клубов не сочтут их назначение авантюрой», – написал Ричардс в своей колонке.

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16 комментариев

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Cearvm
Ответ кuraakula belov
Там внизу АПЛ очень плотно, от 12 до 20 места всего четыре очка, 9 клубов с равной вероятностью могут свалиться в шип, а Пэлас из них в худшей форме, чего ждать? Правда совсем нет гарантии что Ходжес спасёт, сомнительный выбор для рывка
В любом случае это странно. Увольнять с 12 места, и это уже после неудачной серии против топом с поражениями с минимальным счетом, то есть Кристал Пэлас уверенно держался в середине и сейчас как раз мог начать набирать очки. Виейра уже несколько лет успешно руководил командой, не за еврокубки же они собирались бороться.
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zidane467554
Ответ Ебздрогыч
Один афроамериканец вступился за другого, все логично
афроамериканец 😂
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кuraakula belov
Ответ Давид Agabekyan
Звать тренера на полгода просто так очень логично? Лучше бы реально либо дали бы время на исправление, либо увольнение в конце сезона
Там внизу АПЛ очень плотно, от 12 до 20 места всего четыре очка, 9 клубов с равной вероятностью могут свалиться в шип, а Пэлас из них в худшей форме, чего ждать? Правда совсем нет гарантии что Ходжес спасёт, сомнительный выбор для рывка
+5
-1
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Okaka
Ответ Ебздрогыч
Один афроамериканец вступился за другого, все логично
американцы
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Спартак Уокер
Ну игра у Пэлас все таки ужасная
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S.Mane10
Да и играли они ужасно, в лучшем случае посредственно
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S.Mane10
У них ни одной победы в этом году, спад, могли и в зону вылета опуститься, т.к. отрыв от неё был 3 очка, проигрывали один матч за другим, с очень большой вероятностью вылетели бы при нём, тренера надо было менять.
Что за бред он несёт, бездарный игрок и такой же эксперт этот Ричардс.
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Давид Agabekyan
Ответ Гамарджоба Генацвале
Команда не побеждает, играет плохо. Тренера увольняют. Все логично.
Звать тренера на полгода просто так очень логично? Лучше бы реально либо дали бы время на исправление, либо увольнение в конце сезона
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Тиджани Бабангида
Менять надо было. Команда буксовала и вполне могла вылететь.
Новый тренерский подход был необходим
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Буратино55
Следующий Компани
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Ебздрогыч
Один афроамериканец вступился за другого, все логично
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evil
Его сменил 75-летний белый Рой Ходжсон
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Гамарджоба Генацвале
Команда не побеждает, играет плохо. Тренера увольняют. Все логично.
+6
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Люблю Марго Робби
Это всё потому что он чёрный
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Burel
это расизьм
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ZarvuR2020
Ну понеслась
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