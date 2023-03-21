75-летний Ходжсон вновь возглавил «Кристал Пэлас». Контракт – до конца сезона

Теги премьер-лига Англия Рой Ходжсон Кристал Пэлас Пэдди Маккарти Футбол

Рой Ходжсон вновь возглавил «Кристал Пэлас».

Клуб объявил о назначении 75-летнего специалиста главным тренером до конца сезона после отставки Патрика Виейра. Помощником Ходжсона назначен Пэдди Маккарти.

Первый матч под руководством нового тренера «Кристал Пэлас» проведет 1 апреля против «Лестера». Сейчас клуб идет 12-м в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков.

Ходжсон возглавлял «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 год. Последним клубом в его тренерской карьере был «Уотфорд».

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12 комментариев

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Sweet_blondie228
Ответ Isshin88
Он видимо и в 100 лет будет лучше Вейра.
Так а че с Вейра не так? это скорее странное решение руководства уволить тренера. По составу КП в таблице на своём месте.
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Amalfitano
В прошлом сезоне мы читали статьи со стрелочками и кружочками про инновационность методики Виейра, а уже в этом году его методика не выдерживает конкуренции и боссы возвращают старика на пост главного тренера. Видимо кружочки Лукомского не впечатляют соперников КП.
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Dmitry__HiLL
Некроманты...
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Дри66линг Нейа
Лишь бы давление не скочило)))
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Born is the King
Ответ Isshin88
Он видимо и в 100 лет будет лучше Вейра.
Тут даже не в тренерских качествах просто Виейра откровенный расист. Ему главное БЛМ и другие личные интересы
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Aristokrat_13
Круговорот Ходжсона в природе. Такими темпами можно еще Мартина О’Нила (вроде он был в Астон Вилле в 00-х) или Алана Пэрдью достать.
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Титал Телоян
Ответ Isshin88
Он видимо и в 100 лет будет лучше Вейра.
Тише что бы БЛМи не слышали
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Иван Абланов
Ответ Лёха Жданчик
Дайте деду отдохнуть на пенсии
ради такой зп/пенсии можно и поработать)
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Лёха Жданчик
Деду после Вийера всю эту черноту из состава продавать еще 2 сезона))
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Титал Телоян
АНГЛИЙСКИЙ ТАРХАНОВ
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Isshin88
Он видимо и в 100 лет будет лучше Вейра.
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Лёха Жданчик
Дайте деду отдохнуть на пенсии
+8
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