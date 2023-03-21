75-летний Ходжсон вновь возглавил «Кристал Пэлас». Контракт – до конца сезона

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Клуб объявил о назначении 75-летнего специалиста главным тренером до конца сезона после отставки Патрика Виейра. Помощником Ходжсона назначен .

Первый матч под руководством нового тренера «Кристал Пэлас» проведет 1 апреля против «Лестера». Сейчас клуб идет 12-м в турнирной таблице , набрав 27 очков.

Ходжсон возглавлял «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 год. Последним клубом в его тренерской карьере был «Уотфорд».

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