75-летний Ходжсон вновь возглавил «Кристал Пэлас». Контракт – до конца сезона
Рой Ходжсон вновь возглавил «Кристал Пэлас».
Клуб объявил о назначении 75-летнего специалиста главным тренером до конца сезона после отставки Патрика Виейра. Помощником Ходжсона назначен Пэдди Маккарти.
Первый матч под руководством нового тренера «Кристал Пэлас» проведет 1 апреля против «Лестера». Сейчас клуб идет 12-м в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков.
Ходжсон возглавлял «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 год. Последним клубом в его тренерской карьере был «Уотфорд».
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