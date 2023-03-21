«Барсе» интересен Виртц. Трансфер хавбека «Байера» этим летом практически исключен

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Флориан Виртц Футбол

«Барселоне» интересен полузащитник «Байера» Флориан Виртц

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, каталонский клуб осведомлялся о планах игрока на будущее. 

Трансфер в ближайшее летнее трансферное окно практически исключен. Хавбек и его представители планируют принять решение о дальнейших шагах для развития карьеры только после окончания Евро-2024. 

В текущем сезоне Бундеслиги 19-летний футболист провел 9 матчей – он не играл с марта по январь из-за разрыва крестообразных связок. Статистику Виртца можно найти здесь

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13 комментариев

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Okaka
Ответ v.belorussky
В Барсе есть молодые Гави, Педри и Де Йонг. На подмену есть Роберто и Кесье. Плюс, скорее всего, на годик продлят Бускетса. Вот зачем нужен Виртц или тот же Гюндоган? Куда их ставить? Тем более, если учесть проблемы с финансами и жесткие правила Ла Лиги по зарплатам.
Вирц атакующий игрок, причем тут твои Френки, Гави и Кессье
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Alexey Catalonsky
Ответ v.belorussky
В Барсе есть молодые Гави, Педри и Де Йонг. На подмену есть Роберто и Кесье. Плюс, скорее всего, на годик продлят Бускетса. Вот зачем нужен Виртц или тот же Гюндоган? Куда их ставить? Тем более, если учесть проблемы с финансами и жесткие правила Ла Лиги по зарплатам.
Согласен, Барсе нужен правый латераль, центральный нападающий и левый вингер
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Ответ benjamin92
Виртц бриллиант, Бавария его ни за что не отпустит
Ни Бавария а Байер
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Артём Сергеев
режим "фифа манагер", взять всех бесплатно и продать через полгода
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Bazilic
На левый фланг идеально подойдет
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Falsegoalkeeper
Ответ v.belorussky
В Барсе есть молодые Гави, Педри и Де Йонг. На подмену есть Роберто и Кесье. Плюс, скорее всего, на годик продлят Бускетса. Вот зачем нужен Виртц или тот же Гюндоган? Куда их ставить? Тем более, если учесть проблемы с финансами и жесткие правила Ла Лиги по зарплатам.
У Барсы проблемы с левым флангом/полуфлангом нападения. Там не хватает креативности. Фати и Торрес там никакие, Гави больше бокс to бокс. Поэтому и смотрят вингеров и атакующих полузащитников
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Falsegoalkeeper
Ответ Karl0709
Лучше бесплатно забрать Леао в 24 году.
Вирц, лучше. Он универсальнее, а Леао очень конфликтный
+1
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Karl0709
Лучше бесплатно забрать Леао в 24 году.
+2
-2
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v.belorussky
В Барсе есть молодые Гави, Педри и Де Йонг. На подмену есть Роберто и Кесье. Плюс, скорее всего, на годик продлят Бускетса.

Вот зачем нужен Виртц или тот же Гюндоган? Куда их ставить?

Тем более, если учесть проблемы с финансами и жесткие правила Ла Лиги по зарплатам.
+4
-2
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benjamin92
Виртц бриллиант, Бавария его ни за что не отпустит
+21
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Сурхай Лукманов
А зачем? Следующий летом Байер скорее всего будет за него просить все 100 млн евро. Ещё человек после крестов , хз как будет играть в Барселоне.
+2
-1
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Сурхай Лукманов
Ответ Екн Лор
Неплохое усиление под Сегунду
До сих пор горит
+13
-2
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Екн Лор
Неплохое усиление под Сегунду
+1
-5
-4
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