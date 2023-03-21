«Барсе» интересен Виртц. Трансфер хавбека «Байера» этим летом практически исключен
«Барселоне» интересен полузащитник «Байера» Флориан Виртц.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, каталонский клуб осведомлялся о планах игрока на будущее.
Трансфер в ближайшее летнее трансферное окно практически исключен. Хавбек и его представители планируют принять решение о дальнейших шагах для развития карьеры только после окончания Евро-2024.
В текущем сезоне Бундеслиги 19-летний футболист провел 9 матчей – он не играл с марта по январь из-за разрыва крестообразных связок. Статистику Виртца можно найти здесь.
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