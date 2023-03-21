«Барсе» интересен Виртц. Трансфер хавбека «Байера» этим летом практически исключен

«Барселоне» интересен полузащитник « » .

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, каталонский клуб осведомлялся о планах игрока на будущее.

Трансфер в ближайшее летнее трансферное окно практически исключен. Хавбек и его представители планируют принять решение о дальнейших шагах для развития карьеры только после окончания Евро-2024.

В текущем сезоне Бундеслиги 19-летний футболист провел 9 матчей – он не играл с марта по январь из-за разрыва крестообразных связок. Статистику Виртца можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас