Зюганов о Яшине: «Самый удивительный человек на земле. 58 правительственных наград, Герой Социалистического труда! Вот на этом надо воспитывать и учить»

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Государственная дума Политика Геннадий Зюганов Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Зюганов считает Льва Яшина идеальным примером для молодежи.

«Вот смотрим на «Динамо» и чем гордимся? Гордимся Львом Яшиным. Это самый удивительный человек на земле. Когда я в первый раз приехал в Москву, то было желание посетить Красную площадь и Кремль, ВДНХ и попасть на стадион «Динамо», посмотреть игру Льва Яшина. Я в первую очередь это сделал.

В музее «Динамо», который открывается 18 апреля, будет большой уголок, посвященный его искусству. У него 58 правительственных наград! Герой Социалистического труда, два ордена Трудового Красного Знамени. Вот на этом надо воспитывать и учить», — сказал глава КПРФ.

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23 комментария

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Romeo Yankovich
Ответ Ярик01
А Пугачёва не герой труда. Ей даже народного артиста дали лишь через 15 лет после пика популярности.
ну и хорошо ей. быть в одном ряду с Сталиным такое себе удовольствие. а Сахаров герой труда??
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Уся Ваткин
Гена, тебе в мавзолее уже прогулы ставят
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Ярик01
Ответ Romeo Yankovich
при всём уважении к заслугам и величию Яшина, но вспоминать награды коммунистические, где все нужны были герои, будь то Гагарин, Терешкова, Стаханов..... по большей части это пиар, вернее даже так: создание культа личности. почему данный персонаж не вспоминает Пугачёву??? ибо она пошла иной дорогой и всем стоит о ней забыть. а ещё лучше вспомнить Сахарова, чтоб оценить все эти "награды", когда человек идёт наперекос системе.
А Пугачёва не герой труда. Ей даже народного артиста дали лишь через 15 лет после пика популярности.
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Только Крылья
Ответ Hitgoe Himgob
Все кто в лагере по таким статьям как у него - достойные
вот там пусть и гниют.
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Romeo Yankovich
Ответ Игорь Чернецов
Лев Яшин ловил мячи с лёгкостью. Всем своим видом он как бы говорил; напрасно стараетесь, всё равно не забьёте гол. Сэр Бобби Чарльтон.
ну ты же не цитируешь Ленина, когда на всю страну говорят "кто, если не он?"??
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Игорь Чернецов
Ответ Romeo Yankovich
при всём уважении к заслугам и величию Яшина, но вспоминать награды коммунистические, где все нужны были герои, будь то Гагарин, Терешкова, Стаханов..... по большей части это пиар, вернее даже так: создание культа личности. почему данный персонаж не вспоминает Пугачёву??? ибо она пошла иной дорогой и всем стоит о ней забыть. а ещё лучше вспомнить Сахарова, чтоб оценить все эти "награды", когда человек идёт наперекос системе.
Лев Яшин ловил мячи с лёгкостью. Всем своим видом он как бы говорил; напрасно стараетесь, всё равно не забьёте гол.

Сэр Бобби Чарльтон.
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Ярик01
Герой труда, почти как Ротенберг, только наград поменьше у Яшина.
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Romeo Yankovich
Ответ Gora Pu
То есть культ личности Пугачевой длившийся 30лет это нормально?
я разве сказал, что это хорошо??? или нормально, отвечая на твой вопрос?? я её в пример к тому привёл, что вроде как тоже была героем, но стоило за мужем пойти - всё, забудь её забудь.
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Albert Rrahmani
Конечно, удобно вспоминать только хорошее прошлое, когда не упоминаешь минусы, мягко говоря. Мб молодежи стоит еще рассказать, как он пол жизни мучался, бедно жил и сводил концы с концами, будучи легендой футбола? Любят коммуняки умалчивать все подряд, эта их любимая система.
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Gora Pu
Ответ Romeo Yankovich
при всём уважении к заслугам и величию Яшина, но вспоминать награды коммунистические, где все нужны были герои, будь то Гагарин, Терешкова, Стаханов..... по большей части это пиар, вернее даже так: создание культа личности. почему данный персонаж не вспоминает Пугачёву??? ибо она пошла иной дорогой и всем стоит о ней забыть. а ещё лучше вспомнить Сахарова, чтоб оценить все эти "награды", когда человек идёт наперекос системе.
То есть культ личности Пугачевой длившийся 30лет это нормально?
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Слава МТС
и Мама такая хорошая, про паровоз поёт ©
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old folk
Ответ TJ tigra
Господи, когда ж до них до всех дойдет, что будущее неотвратимо. Рано или поздно. Ты не перемолишь природу. Современные поколения смотрят на современных героев и кумиров. При всем уважении, герой зер знает какого труда, для современности не канает. Вот трижды чемпион мира- ещё возможно. И то не факт.
У них одна цель - до этого будущего не дожить)
Т.к. в лучшем случае окажутся на обочине жизни, в худшем - в одиночной камере под Владимиром
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Romeo Yankovich
при всём уважении к заслугам и величию Яшина, но вспоминать награды коммунистические, где все нужны были герои, будь то Гагарин, Терешкова, Стаханов..... по большей части это пиар, вернее даже так: создание культа личности. почему данный персонаж не вспоминает Пугачёву??? ибо она пошла иной дорогой и всем стоит о ней забыть. а ещё лучше вспомнить Сахарова, чтоб оценить все эти "награды", когда человек идёт наперекос системе.
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Romeo Yankovich
Ответ Tim_FJ
Так он к этому и ведёт , воспитывать молодежь так нужно, чтобы их героями были такие как Яшин, а не условный «моргенштерн».
а условные шаманы подойдут??
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Игорь Чернецов
Спорт’с вчера мог бы уделить немного внимания Льву Ивановичу Яшину.
20.03.1990.
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Tim_FJ
Ответ TJ tigra
Господи, когда ж до них до всех дойдет, что будущее неотвратимо. Рано или поздно. Ты не перемолишь природу. Современные поколения смотрят на современных героев и кумиров. При всем уважении, герой зер знает какого труда, для современности не канает. Вот трижды чемпион мира- ещё возможно. И то не факт.
Так он к этому и ведёт , воспитывать молодежь так нужно, чтобы их героями были такие как Яшин, а не условный «моргенштерн».
+3
-9
-6
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Hitgoe Himgob
Ответ Только Крылья
достойный😂😂😂
Все кто в лагере по таким статьям как у него - достойные
+14
-7
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Только Крылья
Ответ Enotaz24
У меня при всём уважении к великому спортсмену, сейчас одна ассоциация при фамилии Яшин, это Илья Яшин. Достойный человек и гражданин. Не трус, как все эти депутаты.
Комментарий скрыт
+5
-19
-14
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TJ tigra
Господи, когда ж до них до всех дойдет, что будущее неотвратимо. Рано или поздно. Ты не перемолишь природу. Современные поколения смотрят на современных героев и кумиров. При всем уважении, герой зер знает какого труда, для современности не канает. Вот трижды чемпион мира- ещё возможно. И то не факт.
+15
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Ахимассс
Геннадий Зю со своим ООО"КПРФ" до сих пор видимо считает себя жителем СССР
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Спартак Уокер
Яшин хорошим вратарём был но сейчас не кто не знает как бы он вписался в современный футбол
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Sevuska
Да не был Лев Иванович идеальным примером не только для молодёжи , но и для спортсменов .
Потому что он был заядлым курильщиком и курил всю свою спортивную карьеру .
Но это не помешало ему стать величайшим вратарём в истории спорта .
+7
-2
+5
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Enotaz24
У меня при всём уважении к великому спортсмену, сейчас одна ассоциация при фамилии Яшин, это Илья Яшин. Достойный человек и гражданин. Не трус, как все эти депутаты.
+46
-14
+32
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