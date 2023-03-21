Зюганов о Яшине: «Самый удивительный человек на земле. 58 правительственных наград, Герой Социалистического труда! Вот на этом надо воспитывать и учить»
Геннадий Зюганов считает Льва Яшина идеальным примером для молодежи.
«Вот смотрим на «Динамо» и чем гордимся? Гордимся Львом Яшиным. Это самый удивительный человек на земле. Когда я в первый раз приехал в Москву, то было желание посетить Красную площадь и Кремль, ВДНХ и попасть на стадион «Динамо», посмотреть игру Льва Яшина. Я в первую очередь это сделал.
В музее «Динамо», который открывается 18 апреля, будет большой уголок, посвященный его искусству. У него 58 правительственных наград! Герой Социалистического труда, два ордена Трудового Красного Знамени. Вот на этом надо воспитывать и учить», — сказал глава КПРФ.
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Сэр Бобби Чарльтон.
Т.к. в лучшем случае окажутся на обочине жизни, в худшем - в одиночной камере под Владимиром
20.03.1990.
Потому что он был заядлым курильщиком и курил всю свою спортивную карьеру .
Но это не помешало ему стать величайшим вратарём в истории спорта .