Мактомини летом может перейти в «Ньюкасл». Хау считает, что хавбек «МЮ» подходит его системе
Скотт Мактомини этим летом может перейти в «Ньюкасл».
Как сообщает The Telegraph, главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» обладает физическими данными, необходимыми для его системы. Скаут клуба Стив Никсон и спортивный директор Дэн Эшуорт поддерживают Хау. Мактомини, в свою очередь, впечатлен успехами «Ньюкасла».
Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» не намерен продавать своих игроков прямым конкурентам за выход в Лигу чемпионов, «Ньюкасл» надеется, что позиция клуба изменится летом, когда «МЮ» нужно будет продавать футболистов для новых подписаний.
В текущем сезоне Мактомини выходил на поле в 18 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.
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