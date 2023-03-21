Мактомини летом может перейти в «Ньюкасл». Хау считает, что хавбек «МЮ» подходит его системе

этим летом может перейти в «Ньюкасл».

Как сообщает The Telegraph, главный тренер «Ньюкасла» считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» обладает физическими данными, необходимыми для его системы. Скаут клуба Стив Никсон и спортивный директор поддерживают Хау. Мактомини, в свою очередь, впечатлен успехами «Ньюкасла».

Несмотря на то, что « » не намерен продавать своих игроков прямым конкурентам за выход в Лигу чемпионов, « » надеется, что позиция клуба изменится летом, когда «МЮ» нужно будет продавать футболистов для новых подписаний.

В текущем сезоне Мактомини выходил на поле в 18 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас