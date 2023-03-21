Мактомини летом может перейти в «Ньюкасл». Хау считает, что хавбек «МЮ» подходит его системе

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Дэн Эшуорт Эдди Хау Скотт Мактомини Футбол

Скотт Мактомини этим летом может перейти в «Ньюкасл».

Как сообщает The Telegraph, главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» обладает физическими данными, необходимыми для его системы. Скаут клуба Стив Никсон и спортивный директор Дэн Эшуорт поддерживают Хау. Мактомини, в свою очередь, впечатлен успехами «Ньюкасла».

Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» не намерен продавать своих игроков прямым конкурентам за выход в Лигу чемпионов, «Ньюкасл» надеется, что позиция клуба изменится летом, когда «МЮ» нужно будет продавать футболистов для новых подписаний.

В текущем сезоне Мактомини выходил на поле в 18 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

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23 комментария

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Alar Asus
Ответ CriminalJoint62
Мактомини лучше условных Парти и Родри, заиграет в Ньюкасле безусловно
Чтобы???) Вы угараете?)
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Alar Asus
Хак ещё никогда так не ошибался ) Мактоминэй абсолютно зарядные футболист, таких игроков в лиге в каждой команде найдётся парочку, в основном в U - 23
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RembaXXX
Хау британцев собирает, это весьма сильный ход, чемпионские команды только так и делаются, несколько ТОП звезд, Исак. Сен Максимен и костяк из местных сильных игроков, в след году уже будут еврокубки, это еще одна причина игрокам стремиться в Ньюкасл, пока стратегия развития команды практически идеальна от шейхов.
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Сергей Орлов
Ответ Лёха Жданчик
У него безумная самоотдача он не ломается, он фанат клуба и у него одна из самых низких зп в клубе...и он воспитанник. Вот по этому ему давали столько шансов тк был потенциал вырасти уровнем лучше
Никакого там потенциала нет. Деревяшка.
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Лёха Жданчик
Ответ Сергей Орлов
Как такое полено вообще столько лет сидит в МЮ - решительно непонятно. Его уровень - середняк чемпионшипа.
У него безумная самоотдача он не ломается, он фанат клуба и у него одна из самых низких зп в клубе...и он воспитанник. Вот по этому ему давали столько шансов тк был потенциал вырасти уровнем лучше
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Лёха Жданчик
МЮ надо однозначно продавать его за 30-40млн...
Люблю Мактоминая но он очень слабое звено в нынешнем МЮ...
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ман сити фейк
Ответ А.В.Бубнов
Сильнейший опорник с британским паспортом, но когда в команде есть Каземиро, то даже таким топам не найдется место в составе. Думаю, переход в Ньюкасл станет выгодным для всех сторон, ну а "сороки", кажись, будут основным противником МЮ за чемпионство в ближайшие 10-летия гегемонии машины тен Хага
Хааг вместе второго опорника Британии (первый Райс) выбрал костолома. Если судят честно этот костолом должен получить КК каждом матче
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AmanEsen
Ответ AR Hongover
Самый дорогой футбольный зритель в истории. Зато вип место будет. Ещё никто не смотрел за игрой, находясь непосредственно на поле
я думал Энтони самый дорогой зритель
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Ksandvankneshas
Ответ bobunsky
Очень жаль, что он не тянет уровень основы. Мой любимый игрок мю, просто потому что к нему никогда не было вопросов по желанию и самоотдаче на поле. Зверюга и образец того, как нужно хотеть играть в этой футболке.
Жаль, что такие зверюги как Мактом или Вегхорст часто оказываются деревяхами.
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ман сити фейк
Пойдёт на повышение. МЮ должны быть вторым в Манчестере и вторым Юнайтедом Англии
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А.В.Бубнов
Сильнейший опорник с британским паспортом, но когда в команде есть Каземиро, то даже таким топам не найдется место в составе. Думаю, переход в Ньюкасл станет выгодным для всех сторон, ну а "сороки", кажись, будут основным противником МЮ за чемпионство в ближайшие 10-летия гегемонии машины тен Хага
+4
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AsperChelsea
Ответ red hikkikomori
что курим?)
У себя спроси
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Romanian_Daddy
Ответ AR Hongover
Самый дорогой футбольный зритель в истории. Зато вип место будет. Ещё никто не смотрел за игрой, находясь непосредственно на поле
Вообще юслесс
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Romanian_Daddy
50 млн и он ваш
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Ashot Kafka
Ответ CriminalJoint62
Мактомини лучше условных Парти и Родри, заиграет в Ньюкасле безусловно
Даже интересно стало, как ты пришел к такому мнению?
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AR Hongover
Самый дорогой футбольный зритель в истории. Зато вип место будет. Ещё никто не смотрел за игрой, находясь непосредственно на поле
+4
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Сергей Орлов
Как такое полено вообще столько лет сидит в МЮ - решительно непонятно. Его уровень - середняк чемпионшипа.
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red hikkikomori
Ответ CriminalJoint62
Мактомини лучше условных Парти и Родри, заиграет в Ньюкасле безусловно
что курим?)
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red hikkikomori
Ответ DolJun
какой системе? хау вроде не собирает систему из икеа
Ну может Хау предпочитает Леруа Мерлен)
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Aibek Mak
Почему то кажется что заиграет в ньюкасле и будет сжигать центр поля ближайшие 10 лет. В любом случае он боец и крутой игрок
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DolJun
какой системе? хау вроде не собирает систему из икеа
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CriminalJoint62
Мактомини лучше условных Парти и Родри, заиграет в Ньюкасле безусловно
+7
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bobunsky
Очень жаль, что он не тянет уровень основы. Мой любимый игрок мю, просто потому что к нему никогда не было вопросов по желанию и самоотдаче на поле. Зверюга и образец того, как нужно хотеть играть в этой футболке.
+18
-2
+16
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