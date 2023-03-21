Дети из детских домов и с синдромом Дауна посетили открытую тренировку сборной России на базе «Динамо»

Теги Сборная России по футболу болельщики Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Благотворительность Футбол

Открытую тренировку сборной России посетили дети из детских домов и с синдромом Дауна.

Во вторник, 21 марта, команда провела открытую тренировку на базе «Динамо». Дети из детских домов и с синдромом Дауна, посетившие тренировку, пожелали сборной России удачи перед товарищескими матчами с Ираном и Ираком.

Матч со сборной Ирана пройдет 23 марта в Тегеране. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведет товарищеский матч со сборной Ирака.

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5 комментариев

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Дмитрий
Ответ Григорий Геник
Хотя бы ради ребят, наш футбол должен вернуться в мировую семью!
Этим ребятам очень все равно где наш футбол. У них совершенно другие потребности, которые требуют решения.
+2
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Владимир Молявин
Хорошее дело сделали. Удачи, парни!!!
+2
-1
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А. Мостовой
Комментарий скрыт
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-12
-11
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всёотлично
надеюсь, никто шутить глупости не будет.
+5
-4
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Григорий Геник
Хотя бы ради ребят, наш футбол должен вернуться в мировую семью!
+3
-1
+2
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