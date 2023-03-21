Дети из детских домов и с синдромом Дауна посетили открытую тренировку сборной России на базе «Динамо»

Открытую тренировку сборной России посетили дети из детских домов и с синдромом Дауна.

Во вторник, 21 марта, команда провела открытую тренировку на базе «Динамо». Дети из детских домов и с синдромом Дауна, посетившие тренировку, пожелали сборной России удачи перед товарищескими матчами с и .

Матч со сборной Ирана пройдет 23 марта в Тегеране. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведет товарищеский матч со сборной Ирака.

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