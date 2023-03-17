«Если бы Холанд захотел стать президентом Норвегии, то выиграл бы выборы. Он самый обсуждаемый человек в стране». Экс-игрок «Рубина» Ялланд о форварде

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Йорген Ялланд Эрлинг Холанд Футбол

Йорген Ялланд считает, что Эрлинг Холанд мог бы выиграть президентские выборы в Норвегии. 

– Твой соотечественник Эрлинг Холанд просто разрывает мировой футбол. Он идет на рекорды по голам как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов...

– Да, он просто машина по забиванию голов. Больше мне нечего тут добавить.

– Насколько сейчас в Норвегии вырос культ личности Холанда?

– О, он очень популярен. Наверное, сейчас он самый обсуждаемый человек в нашей стране.

Я думаю, если бы Эрлинг захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы, – сказал бывший норвежский футболист «Рубина».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veles3101
если бы звезды футбола становились президентами ,то Португалия воевала бы со всем миром.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий