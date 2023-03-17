«Если бы Холанд захотел стать президентом Норвегии, то выиграл бы выборы. Он самый обсуждаемый человек в стране». Экс-игрок «Рубина» Ялланд о форварде
Йорген Ялланд считает, что Эрлинг Холанд мог бы выиграть президентские выборы в Норвегии.
– Твой соотечественник Эрлинг Холанд просто разрывает мировой футбол. Он идет на рекорды по голам как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов...
– Да, он просто машина по забиванию голов. Больше мне нечего тут добавить.
– Насколько сейчас в Норвегии вырос культ личности Холанда?
– О, он очень популярен. Наверное, сейчас он самый обсуждаемый человек в нашей стране.
Я думаю, если бы Эрлинг захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы, – сказал бывший норвежский футболист «Рубина».
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