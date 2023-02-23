Эрлинг Холанд: «Мбаппе феноменален, хотел бы, чтобы он играл за Норвегию. Франции повезло, что у них есть такой игрок»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Норвегии по футболу Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд признался, что восхищается Килианом Мбаппе.

«Хороших игроков много, и Килиан – один из них. Он очень силен! Французам повезло, что в сборной есть такой игрок. Конечно, я бы хотел, чтобы он играл за Норвегию, но это невозможно. Но он невероятен.

Он сильный, быстрый, и он делает все это уже много лет. Он всего на два года старше меня? Это безумие! Иногда приходится напоминать себе, что он сможет играть на высшем уровне еще десять лет. Он феноменален», – сказал нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии в интервью Canal+.

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24 комментария

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Великолепная Семёрка
Что Холланд что Вини и что Мбаппе не держит сверх уровень в течение 15 лет подряд как это делали Криштиану и Лио !
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Hy u?
то есть Холанд прямо сказал партнерам по сборной в нападении, что они так себе игроки и было бы здорово иметь кого-то получше))
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trick00
Ответ pont77
Для начала пусть ПСЖ выведет хотя бы в финал ЛЧ
Так выводил уже)
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Team_Coach
Ответ Раиль Гайнетдинов
Это Мбаппе повезло что он играет за Францию
Без Мбаппе и топовых игроков это просто сборная. Сборную делают сильнее игроки.
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Алексей Александрович
Кто бы сомневался что он именно так скажет, сейчас показное лицемерие на первом месте, что бы не нарваться на тупой хейт толпы
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Askhatik
конечно, я бы хотел, чтобы он играл за Норвегию. А я за Францию))
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Mikel Dominator Arteta
Ответ pont77
Вывел, ни забив ни одного гола в 1/8, 1/4, полуфинале и финале? Базара нет
И что? Зато твоя просьба уже выполнена.
+4
-1
+3
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VERBLYUD
Ответ Mikel Dominator Arteta
Уже было, или ты футбол вчера начал смотреть?
Он в том сезоне был абсолютным пассажиром.
+1
0
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pont77
Ответ Mikel Dominator Arteta
Уже было, или ты футбол вчера начал смотреть?
Вывел, ни забив ни одного гола в 1/8, 1/4, полуфинале и финале?
Базара нет
+2
-2
0
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HI MARS
Мбаппе,Холлан и Винисиус главные таланты
+1
-2
-1
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Korwin ds
Ответ che kaif
Мбаппе и Норвегию бы вывел минимум в плей оф ЧМ
знатно посмеялся с комментария 😂😂😂
+3
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Mikel Dominator Arteta
Ответ pont77
Для начала пусть ПСЖ выведет хотя бы в финал ЛЧ
Уже было, или ты футбол вчера начал смотреть?
+12
-2
+10
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pont77
Ответ che kaif
Мбаппе и Норвегию бы вывел минимум в плей оф ЧМ
Для начала пусть ПСЖ выведет хотя бы в финал ЛЧ
+8
-5
+3
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che kaif
Ответ Раиль Гайнетдинов
Это Мбаппе повезло что он играет за Францию
Мбаппе и Норвегию бы вывел минимум в плей оф ЧМ
+4
-10
-6
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Jaxongir Shodiev
Лучше бы Холанд играл бы за Францию
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Dvin
Сити - не команда Холанда. А точнее Гвардиола не его тренер. Вчера вся команда игнорировала его. Пасовали куда угодно: ближнему, на фланг, вратарю, но только не Холанду. У Хосепа, видимо, аллергия на классических форвардов. Они ему не нужны, его раздражает классический футбол.
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Marcus-light
Ответ Moe Joe
Было бы интересно последить за их соперничеством. Может оно не будет настолько легендарным какое было у Месси и Роналду.
Тут разные исходные. Один, будучи лидером сборной, выиграл ЧМ в 19 лет, много лет в списках на ЗМ. Второй вряд ли дойдёт со сборной хотя бы до четвертьфинала крупного турнира., первый год в топ клубе в 22. Но СМИ могут разогреть.
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sonna
Намекнул что хочет с ним вместе поиграть
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JuVero
Холланд не ровня Мбаппе.
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Раиль Гайнетдинов
Это Мбаппе повезло что он играет за Францию
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Gal98
Надо норвежцам его натурализовать.
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Moe Joe
Было бы интересно последить за их соперничеством. Может оно не будет настолько легендарным какое было у Месси и Роналду.
+4
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Altyn Asyr
Чуткий скромный спокойный и это в 22 года
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Михо
Хороших игроков мало. А сравнимых с Мбаппе вообще единицы)
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