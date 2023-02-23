Эрлинг Холанд: «Мбаппе феноменален, хотел бы, чтобы он играл за Норвегию. Франции повезло, что у них есть такой игрок»
Эрлинг Холанд признался, что восхищается Килианом Мбаппе.
«Хороших игроков много, и Килиан – один из них. Он очень силен! Французам повезло, что в сборной есть такой игрок. Конечно, я бы хотел, чтобы он играл за Норвегию, но это невозможно. Но он невероятен.
Он сильный, быстрый, и он делает все это уже много лет. Он всего на два года старше меня? Это безумие! Иногда приходится напоминать себе, что он сможет играть на высшем уровне еще десять лет. Он феноменален», – сказал нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии в интервью Canal+.
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