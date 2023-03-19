Где смотреть Сборная Франции – сборная Нидерландов, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 24 марта

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В пятницу, 24 марта, сыграют сборная Франции и сборная Нидерландов в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.

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Во сколько играют сборная Франции – сборная Нидерландов

  • Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Сборная Франции: все новости

Сборная Нидерландов: все новости

Евро 2024 отборочный турнир: все новости

Прогноз на матч Франция – Нидерланды

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