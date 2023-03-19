Где смотреть Сборная Ирана – Сборная России, во сколько прямая трансляция матча, Международные товарищеские матчи 23 марта
В четверг, 23 марта, сыграют сборная Ирана и сборная России в рамках Международных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе Azadi Stadium.
- Пока неизвестно какой канал покажет встречу в прямом эфире, мы обновим новость, как только эта информация появится.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Ирана – сборная России
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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