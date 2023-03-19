Где смотреть Сборная Ирана – Сборная России, во сколько прямая трансляция матча, Международные товарищеские матчи 23 марта

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В четверг, 23 марта, сыграют сборная Ирана и сборная России в рамках Международных Товарищеских Матчей.

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  • Игра пройдет на стадионе Azadi Stadium.
  • Пока неизвестно какой канал покажет встречу в прямом эфире, мы обновим новость, как только эта информация появится.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Ирана – сборная России

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Сборная Ирана: все новости

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Прогноз на матч Иран – Россия

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