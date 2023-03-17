Педри не сыграет с «Реалом», скорее всего. Из-за проблем с бедром он не смог завершить тренировку
Хавбек «Барселоны» Педри вряд ли сыграет с «Реалом» из-за травмы.
Сегодня испанец, восстанавливающийся после травмы бедра, почувствовал дискомфорт и не смог завершить тренировку.
Как сообщает Diario Sport, участие Педри в класико практически исключено.
Из-за травмы полузащитник не играет с 16 февраля. Его статистика – здесь.
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