Педри не сыграет с «Реалом», скорее всего. Из-за проблем с бедром он не смог завершить тренировку

Хавбек «Барселоны» вряд ли сыграет с «Реалом» из-за травмы.

Сегодня испанец, восстанавливающийся после травмы бедра, почувствовал дискомфорт и не смог завершить тренировку.

Как сообщает Diario Sport, участие Педри в класико практически исключено.

Из-за травмы полузащитник не играет с 16 февраля. Его статистика – здесь.

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