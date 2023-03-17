Педри не сыграет с «Реалом», скорее всего. Из-за проблем с бедром он не смог завершить тренировку

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Класико Педри Футбол

Хавбек «Барселоны» Педри вряд ли сыграет с «Реалом» из-за травмы.

Сегодня испанец, восстанавливающийся после травмы бедра, почувствовал дискомфорт и не смог завершить тренировку.

Как сообщает Diario Sport, участие Педри в класико практически исключено.

Из-за травмы полузащитник не играет с 16 февраля. Его статистика – здесь.

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36 комментариев

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Alexlagodny
Блин, что такое не везет и как с этим бороться? ((
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Konstantin Frolov
Ответ белошип
Опять полосатый кабинет парканет бус на тренировочном спотифае и забьёт после привоза?)
Не плачь раньше времени
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Ansu Fati
Ответ белошип
Опять полосатый кабинет парканет бус на тренировочном спотифае и забьёт после привоза?)
Вам разве не лучше проиграть именно таким образом, чем унизительно как на суперкубке? Касаясь 1 раз мяча за каждый тайм?))
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Barca10fan
загонял хави пацанов...не дай бог еще гави сломается, хотя этому помоему вообще пофиг. зверь растет
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белошип
Опять полосатый кабинет парканет бус на тренировочном спотифае и забьёт после привоза?)
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прощай Роналду
Ответ Eugene10
в том, что сроки восстановления дают чуть ли не наугад
Так играя одним составом фортануло только судейскому корпусу Мадрида
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falkao2013
Значит без него и Дембеле. Результат важен,но рисковать здоровьем не надо.
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Miraziz Ergashev
Ответ Антон Савельев
как бы сезон по @@@@ не пошел, в свете происходящего ( травмы травля и тд
Нам даже травмы помешали выйти из группы в ЛЧ. Надеюсь хотя бы оставшиеся 2 трофея заберём.
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Eugene10
Ответ прощай Роналду
А происходит то что играет постоянно одним составом, заменяются только в том случае если кто-то ломается
в том, что сроки восстановления дают чуть ли не наугад
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прощай Роналду
Ответ Eugene10
Что происходит с медштабом из года в год? О Дембеле говорили что пропустит 4-5 недель - не играет уже почти два месяца. Теперь Педри
А происходит то что играет постоянно одним составом, заменяются только в том случае если кто-то ломается
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Budabuda
Вот и последствия его марафона. А ведь предупреждали, что добром это не кончется.
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Remix
Педри Дембеле не сыграют. Но Барселона раскатает реал
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Антон Савельев
как бы сезон по @@@@ не пошел, в свете происходящего ( травмы травля и тд
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Владимир Самсонов
Было бы странно его выпускать в любом случае. Явно после травмы форму не успевал набрать, а Барсе ещё играть и играть
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AXEL7
Ой да не сильно нужен Педри в составе. Там сектанты уже отдали победу Барселоне и строчат отмазки, что снова судья виноват
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Александра Александрова
Барселоне просто ещё откровенно не везёт !
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Александра Александрова
Да что такое (
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marshalericsson1357
Ответ Эксперт Спортс
Самое время выпускать Киссье
С добрым утром! Это время уже давно настало
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Konstantin Frolov
Ответ mr kovalsky
а лицо свое зачем скинул
Ты это у зеркала спрашиваешь?
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mr kovalsky
Ответ Konstantin Frolov
Комментарий удален модератором
а лицо свое зачем скинул
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данислам дадыбаев
У Рафиньи есть шанс снова показать себя
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Konstantin Frolov
Ответ mr kovalsky
опять автобус от бчк и куча нытья про травмированных ожидается
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mr kovalsky
опять автобус от бчк и куча нытья про травмированных ожидается
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Игорь Климов
Это очень плохие новости.
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Ramil Usmanov
Жаль конечно, но лучше сейчас не форсировать события к какому-нибудь отдельно взятому матчу, а полное восстановление.
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