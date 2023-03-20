«В РПЛ очень высокий уровень чемпионата. Интенсивность тренировок была высокой, сначала было сложно». Защитник «Оренбурга» Перес о России

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Квинси Промес Матч ТВ Матиас Перес II Футбол

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес отметил высокий уровень Мир РПЛ.

– В последних двух матчах «Оренбург» одержал «сухие» победы над «Сочи» и «Спартаком». В чем секрет такого хорошего результата?

– Как такового секрета нет. Мы очень сильны на своем поле при поддержке наших болельщиков. Мы были сильнее по всем показателям. Вся команда в совокупности очень хорошо сработала.

– Ты зимой приехал в РПЛ, можешь оценить уровень российского и аргентинского чемпионата?

– В РПЛ очень высокий уровень чемпионата. Когда я приехал, интенсивность тренировок была высокой и сначала мне было сложно, но потом смог адаптироваться. В плане «физики» аргентинский чемпионат не сильно отличается, но в России действительно высокий уровень футбола.

– Есть игрок в РПЛ, который удивил своей игрой?

– Не могу выделить кого‑то одного, еще не всех ребят увидел. Но понимаю, что в России таких ребят много.

– Промеса считают одним из лучших в РПЛ.

– Знаю, что он один из лучших, но в матче против «Оренбурга» он не смог создать проблем для обороны. Мы очень хорошо сыграли в защите, – сказал Перес.

Матиас Перес перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в декабре прошлого года. На его счету гол и результатичная передача в 3 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика доступна здесь.

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12 комментариев

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СИ
Себя не похвалишь день зря прошёл.
Смотрел Зенит цска лидеры и что я сумел понять - Исполнительное мастерство низкого качества, брак при передачах ритм игры низкий, самоотдача плохая.
Смотрите хоккей и Вы поймёте огромную разницу.
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ARAMIS777
Ответ Кирилл.С-Пб
Да нет, в отличие от Вас 2 высших. Так что удачи)
И Вам удачи.
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ARAMIS777
Ответ Денис Уколов
В РПЛ частенько бывают яркие игры, смотреть нужно не сколько на вывеску, сколько на турнирное положение. Объективно, у ЦСКА качество футбола ниже плинтуса, победили за счёт рикошета. Зенит тоже хернё страдает в последнее время. Вот Спартак играет в футбол, причём нашими воспитанниками
С этим согласен. Насчёт вывески.
Просто наш футбол увы, уже давно не особо интересен.
Надеюсь,в ближайшее годы будут улучшения.
Но,если честно пока к этому никаких предпосылок нет.
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Кирилл.С-Пб
Ответ ARAMIS777
Кирилл,ну Вы и клинический...
Да нет, в отличие от Вас 2 высших. Так что удачи)
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ARAMIS777
Ответ Кирилл.С-Пб
Так играть не хотели в Зените. Посмотри Елену Малышева, там конкурсы интересные)))
Кирилл,ну Вы и клинический...
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Денис Уколов
Ответ ARAMIS777
Я понимаю, нужно хвалить то болото,в котором находишься... Но всё-таки я скажу так-наш чемпионат это полное амно. В этом году не смотрел ничего,но вчера решил посмотреть игру ЦСКА-Зенит. Флагманы нашего футбола, как-никак. Меня хватило только на первый тайм. Унылейшее зрелище, доложу я вам.
В РПЛ частенько бывают яркие игры, смотреть нужно не сколько на вывеску, сколько на турнирное положение. Объективно, у ЦСКА качество футбола ниже плинтуса, победили за счёт рикошета. Зенит тоже хернё страдает в последнее время. Вот Спартак играет в футбол, причём нашими воспитанниками
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Кирилл.С-Пб
Ответ ARAMIS777
Я понимаю, нужно хвалить то болото,в котором находишься... Но всё-таки я скажу так-наш чемпионат это полное амно. В этом году не смотрел ничего,но вчера решил посмотреть игру ЦСКА-Зенит. Флагманы нашего футбола, как-никак. Меня хватило только на первый тайм. Унылейшее зрелище, доложу я вам.
Так играть не хотели в Зените. Посмотри Елену Малышева, там конкурсы интересные)))
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Спартак Уокер
Перес был хорош в матче против Спартака
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Дмитрий Агалаков
Матиас Перес шикарно вписался в состав Оренбурга. Классный игрок.
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ARAMIS777
Я понимаю, нужно хвалить то болото,в котором находишься...
Но всё-таки я скажу так-наш чемпионат это полное амно.
В этом году не смотрел ничего,но вчера решил посмотреть игру ЦСКА-Зенит. Флагманы нашего футбола, как-никак.
Меня хватило только на первый тайм. Унылейшее зрелище, доложу я вам.
+10
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Кирилл.С-Пб
Про болел забудь, ФанАйЧтотыделаешь. 3 игры и уже всё понял, блин. Мы тут 30 лет понять не можем... Вундеркинд)
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Roman
Перес по первым матчам доказал, что уровень его соответствует другим легионерам Оренбурга - Вере, Флорентину, Мансилье. Взятые за дешевый ценник они украшают нашу лигу и тянут Оренбург наверх. Все дело в грамотной селекции, Орен этим выделяется
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