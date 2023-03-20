«В РПЛ очень высокий уровень чемпионата. Интенсивность тренировок была высокой, сначала было сложно». Защитник «Оренбурга» Перес о России

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес отметил высокий уровень Мир РПЛ.

– В последних двух матчах «Оренбург» одержал «сухие» победы над «Сочи» и « ». В чем секрет такого хорошего результата?

– Как такового секрета нет. Мы очень сильны на своем поле при поддержке наших болельщиков. Мы были сильнее по всем показателям. Вся команда в совокупности очень хорошо сработала.

– Ты зимой приехал в РПЛ, можешь оценить уровень российского и аргентинского чемпионата?

– В РПЛ очень высокий уровень чемпионата. Когда я приехал, интенсивность тренировок была высокой и сначала мне было сложно, но потом смог адаптироваться. В плане «физики» аргентинский чемпионат не сильно отличается, но в России действительно высокий уровень футбола.

– Есть игрок в , который удивил своей игрой?

– Не могу выделить кого‑то одного, еще не всех ребят увидел. Но понимаю, что в России таких ребят много.

– считают одним из лучших в РПЛ.

– Знаю, что он один из лучших, но в матче против « » он не смог создать проблем для обороны. Мы очень хорошо сыграли в защите, – сказал Перес.

перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в декабре прошлого года. На его счету гол и результатичная передача в 3 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика доступна здесь.

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