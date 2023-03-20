«В РПЛ очень высокий уровень чемпионата. Интенсивность тренировок была высокой, сначала было сложно». Защитник «Оренбурга» Перес о России
Защитник «Оренбурга» Матиас Перес отметил высокий уровень Мир РПЛ.
– В последних двух матчах «Оренбург» одержал «сухие» победы над «Сочи» и «Спартаком». В чем секрет такого хорошего результата?
– Как такового секрета нет. Мы очень сильны на своем поле при поддержке наших болельщиков. Мы были сильнее по всем показателям. Вся команда в совокупности очень хорошо сработала.
– Ты зимой приехал в РПЛ, можешь оценить уровень российского и аргентинского чемпионата?
– В РПЛ очень высокий уровень чемпионата. Когда я приехал, интенсивность тренировок была высокой и сначала мне было сложно, но потом смог адаптироваться. В плане «физики» аргентинский чемпионат не сильно отличается, но в России действительно высокий уровень футбола.
– Есть игрок в РПЛ, который удивил своей игрой?
– Не могу выделить кого‑то одного, еще не всех ребят увидел. Но понимаю, что в России таких ребят много.
– Промеса считают одним из лучших в РПЛ.
– Знаю, что он один из лучших, но в матче против «Оренбурга» он не смог создать проблем для обороны. Мы очень хорошо сыграли в защите, – сказал Перес.
Матиас Перес перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в декабре прошлого года. На его счету гол и результатичная передача в 3 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика доступна здесь.
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Смотрел Зенит цска лидеры и что я сумел понять - Исполнительное мастерство низкого качества, брак при передачах ритм игры низкий, самоотдача плохая.
Смотрите хоккей и Вы поймёте огромную разницу.
Просто наш футбол увы, уже давно не особо интересен.
Надеюсь,в ближайшее годы будут улучшения.
Но,если честно пока к этому никаких предпосылок нет.
Но всё-таки я скажу так-наш чемпионат это полное амно.
В этом году не смотрел ничего,но вчера решил посмотреть игру ЦСКА-Зенит. Флагманы нашего футбола, как-никак.
Меня хватило только на первый тайм. Унылейшее зрелище, доложу я вам.