Сунесс о том, что Гвардиола оставляет де Брюйне в запасе: «Тактика мотивации всей команды, может быть. Публичная критика современных игроков – крайняя мера, риск для тренера»

удивлен изменившимся отношением к де Брюйне.

Полузащитник «Манчестер Сити» в 2023 году стал чаще оставаться в запасе. Пеп Гвардиола после первого матча Лиги чемпионов с «Лейпцигом» объяснил это так: «Де Брюйне не может играть во всех матчах, ему нужно быть свежим, ему нужно понять, что он может играть лучше. И иногда посидеть [на скамейке] – это хорошо».

«Я твердо верю, что не все изменилось с моих времен. Я все еще уверен, что топ-игроки сами знают, когда их уровень падает. Им не нужно ничего рассказывать.

В целом, они мотивируют сами себя. И это, в свою очередь, заставляет меня задуматься о Кевине де Брюйне и Пепе Гвардиоле в « ». Де Брюйне был лучшим игроком «Сити» последних пяти лет. Он был одним из трех или четырех лучших игроков во всей стране. Четыре титула в Премьер-лиге, кубок Англии, почти 100 матчей за Бельгию – невероятный послужной список.

Тем не менее, в этом сезоне он не сыграл в нескольких важных матчах. Например, недавно я был на матче с «Тоттенхэмом», который «Сити» проиграл, – в тот день де Брюйне не вышел на поле. Это странно. И теперь Гвардиола публично критикует его.

У меня есть свои теории о том, почему так происходит. Это могло быть частью продуманной тактики, направленной на мотивацию всей команды.

Возможно, Гвардиола подталкивает де Брюйне, чтобы убедиться, что остальные готовы повысить свой уровень в преддверии самой важной части сезона, которая не всегда давалась команде легко. Насколько я знаю, де Брюйне, возможно, даже знает об этом. Но также я знаю, что публичная критика современных игроков – это риск для тренера. Я бы даже сказал, что сейчас это крайняя мера, и с этим нужно быть очень осторожными.

Гвардиола в безопасности настолько, насколько это возможно в «Сити». В этом он почти уникален. Он может делать почти все, что ему заблагорассудится. Но даже он знает, что может произойти, когда настроения в раздевалке изменятся», – написал Сунесс в колонке для Daily Mail.

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