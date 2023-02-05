Де Брюйне попал в запас «Сити» в 4-й раз за 8 матчей в 2023 году

Полузащитник Кевин де в 4-й раз в 2023 году начинает матч « » в запасе.

Хавбек не попал в стартовый состав на игру 22-го тура с « ». За 8 игр в новом году бельгиец вышел с первой минуты лишь четырежды.

Главный тренер «горожан» включил в старт следующих футболистов:

Вратарь: Эдерсон;

Защитники: Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Рико Льюис;

Полузащитники: Родри, Бернарду Силва, Рияд Марез, Джек Грилиш;

Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес.

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