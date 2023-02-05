Де Брюйне попал в запас «Сити» в 4-й раз за 8 матчей в 2023 году

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Полузащитник Кевин де Брюйне в 4-й раз в 2023 году начинает матч «Манчестер Сити» в запасе.

Хавбек не попал в стартовый состав на игру 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». За 8 игр в новом году бельгиец вышел с первой минуты лишь четырежды.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола включил в старт следующих футболистов:

Вратарь: Эдерсон;

Защитники: Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Рико Льюис;

Полузащитники: Родри, Бернарду Силва, Рияд Марез, Джек Грилиш;

Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес.

Гвардиола о де Брюйне: «Бывают матчи, где нужен игрок другого типа на его позиции. Это нормально»

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13 комментариев

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Rick Sorkin
Ответ Dan Kennedy
Диаш и Лапорт на лавке. Лапорт вполне часто играет, а вот Диаш только после травмы. Тут интересно другое - Пеп отказался от латералей/фуллбеков. Не знаю как до ЧМ, но после это его основная схема.
Диаш три недели назад восстановился.
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Rick Sorkin
Следующий кандидат на переезд в Мюнхен
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kiper88
Сити видимо летом будет обновлять полузащиту. Силва и Гюндоган скорей всего уходят, КдБ стал меньше играть. Филлипс вообще не уровень МС. Остаётся только Родри
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Рахил Тагиев
сейчас на спортс какой-нибудь эксперт готовит статью, что он не подходит по причине из ряда "не на той скорости пасует в штрафную соперника"
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Dan Kennedy
Ответ Pamir88
Стоунз, Диаш и Лапорт сломаны, я так понял. Однако, Сити, как обычно, борется за золото АПЛ и не скулит. Пеп гений.
Диаш и Лапорт на лавке. Лапорт вполне часто играет, а вот Диаш только после травмы.

Тут интересно другое - Пеп отказался от латералей/фуллбеков. Не знаю как до ЧМ, но после это его основная схема.
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+1
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Pamir88
Стоунз, Диаш и Лапорт сломаны, я так понял. Однако, Сити, как обычно, борется за золото АПЛ и не скулит. Пеп гений.
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ДЖИН
Держит он его для ЛЧ.Что тут непонятного.
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инок
Раньше Пеп строил игру вокруг Кевина и я не помню, чтобы он по ходу сезона любил что-то перестраивать .
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Бухгалтер2021
скоро и в сборной попрут
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Dan Kennedy
Ответ Ученик Пепа
Ничего удивительного. Гвардиола после кризиса находится в поисках лучших сочетаний, и не факт что оно будет именно с Кдб. Другое дело что во 2-м тайме Кдб будет хорошим подспорьем против уставших защитников ТТХ.
Откровенно говоря Бернарду Сильва и КДБ сдали. Может они еще сверкнут в ближайшем будущем, но пока так.
+14
-2
+12
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AF007
Закат опорника, как сейчас скажет должун
+7
-1
+6
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Алмас Байдрахман
Перейдет в Баварию и будут говорить что после ЧМ испортились отношения
+3
-1
+2
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Ученик Пепа
Ничего удивительного. Гвардиола после кризиса находится в поисках лучших сочетаний, и не факт что оно будет именно с Кдб. Другое дело что во 2-м тайме Кдб будет хорошим подспорьем против уставших защитников ТТХ.
+25
-1
+24
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