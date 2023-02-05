Де Брюйне попал в запас «Сити» в 4-й раз за 8 матчей в 2023 году
Полузащитник Кевин де Брюйне в 4-й раз в 2023 году начинает матч «Манчестер Сити» в запасе.
Хавбек не попал в стартовый состав на игру 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». За 8 игр в новом году бельгиец вышел с первой минуты лишь четырежды.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола включил в старт следующих футболистов:
Вратарь: Эдерсон;
Защитники: Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Рико Льюис;
Полузащитники: Родри, Бернарду Силва, Рияд Марез, Джек Грилиш;
Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес.
Гвардиола о де Брюйне: «Бывают матчи, где нужен игрок другого типа на его позиции. Это нормально»
Тут интересно другое - Пеп отказался от латералей/фуллбеков. Не знаю как до ЧМ, но после это его основная схема.