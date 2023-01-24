Гвардиола о де Брюйне: «Бывают матчи, где нужен игрок другого типа на его позиции. Это нормально»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Футбол

Пеп Гвардиола объяснил, почему Кевин де Брюйне не сыграл в матче против «Тоттенхэма» (4:2).

«Мы очень хорошо знаем друг друга уже семь лет. Я знаю, когда Кевин готов, а когда нет. Это нормально. Матчи бывают разные. Иногда на этой позиции нам нужен игрок другого типа. Иногда нам нужно больше игроков в штрафной, а у Кевина иногда возникают трудности с этим.

От Кевина всегда ждут, что он отдаст голевую передачу, но сколько он отдает пасов, которые не конвертируются в голы и не считаются голевыми, но по факту являются таковыми? В команде большая конкуренция. В некоторых играх нужен игрок с такими навыками, с которыми у Кевина есть некоторые трудности», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

16 комментариев

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uefa tv
Он просто хочет Месси
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AurelioDeLaurentis
В ответном матче против Реала Де Брейне был очень плох, он всякий раз обостряет когда получает мяч и когда он не в форме его кроссы да и пасы просто идут в никуда, тем самым часто теряет мяч, а Бернарду Силва напротив отлично держит мяч в прессинге и этим успокаивает игру. Команда которая очень много владеет мячом и когда теряет его они теряют баланс, а соперник этим может воспользоватся контратаками, если конечно отлично организуют его (к примеру: гол Винисиуса уходившего от Фернандиньо)
Де Брейне в последнее время не стабилен, он может божить в одном матче, но в следующем просто растворится. Ему стоит подтянуть физику, Модрич в свои 37 лет носится как молодой.
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MyGerodot
Ответ Артур Мкртычян
Кдб сейчас не в форме. Вот собственно на это он и намекает. Хотя в последней игре кдб вышел. И был неплох.
Но мяч до него доходил нечасто.
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Артур Мкртычян
Ответ MyGerodot
Раньше Пеп строил игру вокруг Кевина и что-то я не помню, чтобы тогда он замечал у Кевина какие-то "трудности". Грустные мысли почему-то приходят в голову.
Кдб сейчас не в форме. Вот собственно на это он и намекает. Хотя в последней игре кдб вышел. И был неплох.
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Артур Мкртычян
Ответ Виталий Ан
Так до них тоже надо как то мяч доставить! Пеп явно что то напридумывал или недовольство какое то есть. Кевин профессионал, и любую установку выполнит. Не думаю что вообще он что то не может, ну или не на уровне выполнить что требуется.
Кдб играл в последней игре. А перед ТТХ он не тренировался. Были семейные проблемы
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BolxoB
Ответ DolJun
бывали матчи где нужен был настоящий тренер на бровке сити, это нормально
Иногда на бровке нужен физрук
Победы Челси в ЛЧ это прямо доказывают
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Rahym Hommadow
Он намокает на МЕССИ что-ли
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Виталий Ан
Ответ Леван Мкртчян
Например в матчах, где соперник неплохого уровня и играет по схеме 5-4-1 или 5-3-2( в обороне) , а у тебя есть здоровые и в хорошей форме Гюндоган, Фоден и Марез -- для продвижения и доставки мячей в штрафную .
Так до них тоже надо как то мяч доставить! Пеп явно что то напридумывал или недовольство какое то есть. Кевин профессионал, и любую установку выполнит. Не думаю что вообще он что то не может, ну или не на уровне выполнить что требуется.
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Davron Tashkenbaev
Походу Кейвину пора сменить команду. Реал где ты?!
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MyGerodot
Раньше Пеп строил игру вокруг Кевина и что-то я не помню, чтобы тогда он замечал у Кевина какие-то "трудности". Грустные мысли почему-то приходят в голову.
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+6
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Леван Мкртчян
Ответ Олег Ринкевич
Это в каких же матчах не нужен лучший плеймейкер мира?
Например в матчах, где соперник неплохого уровня и играет по схеме 5-4-1 или 5-3-2( в обороне) , а у тебя есть здоровые и в хорошей форме Гюндоган, Фоден и Марез -- для продвижения и доставки мячей в штрафную .
+7
-2
+5
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хавбек+
ну если только матчи против любителей в кубках
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Джонни Петров
Ответ DolJun
бывали матчи где нужен был настоящий тренер на бровке сити, это нормально
Жаль, что в это время он был в Химках
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Олег Ринкевич
Это в каких же матчах не нужен лучший плеймейкер мира?
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Кокич
Гвардиола о Де Брюйне:
«Мы провели вместе семь сезонов. Мы через все прошли, разве что не спали вместе. У нас было всё»
+3
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DolJun
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