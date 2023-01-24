Гвардиола о де Брюйне: «Бывают матчи, где нужен игрок другого типа на его позиции. Это нормально»
Пеп Гвардиола объяснил, почему Кевин де Брюйне не сыграл в матче против «Тоттенхэма» (4:2).
«Мы очень хорошо знаем друг друга уже семь лет. Я знаю, когда Кевин готов, а когда нет. Это нормально. Матчи бывают разные. Иногда на этой позиции нам нужен игрок другого типа. Иногда нам нужно больше игроков в штрафной, а у Кевина иногда возникают трудности с этим.
От Кевина всегда ждут, что он отдаст голевую передачу, но сколько он отдает пасов, которые не конвертируются в голы и не считаются голевыми, но по факту являются таковыми? В команде большая конкуренция. В некоторых играх нужен игрок с такими навыками, с которыми у Кевина есть некоторые трудности», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Де Брейне в последнее время не стабилен, он может божить в одном матче, но в следующем просто растворится. Ему стоит подтянуть физику, Модрич в свои 37 лет носится как молодой.
Победы Челси в ЛЧ это прямо доказывают
«Мы провели вместе семь сезонов. Мы через все прошли, разве что не спали вместе. У нас было всё»