Гвардиола о де Брюйне: «Бывают матчи, где нужен игрок другого типа на его позиции. Это нормально»

объяснил, почему Кевин де не сыграл в матче против «Тоттенхэма» (4:2).

«Мы очень хорошо знаем друг друга уже семь лет. Я знаю, когда Кевин готов, а когда нет. Это нормально. Матчи бывают разные. Иногда на этой позиции нам нужен игрок другого типа. Иногда нам нужно больше игроков в штрафной, а у Кевина иногда возникают трудности с этим.

От Кевина всегда ждут, что он отдаст голевую передачу, но сколько он отдает пасов, которые не конвертируются в голы и не считаются голевыми, но по факту являются таковыми? В команде большая конкуренция. В некоторых играх нужен игрок с такими навыками, с которыми у Кевина есть некоторые трудности», – сказал главный тренер « ».