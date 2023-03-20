Тимофеев о сборной России: «Слышал, что старше 28 не вызывают, а мне 29. Опоздал. Но ничего, будем работать»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ахмат Артем Тимофеев Матч ТВ Футбол

Артем Тимофеев надеется сыграть за сборную России.

В матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» полузащитник «Ахмата» отметился забитым голом, который принес грозненцам победу (1:0). В текущем сезоне на счету Тимофеева 6 забитых голов в чемпионате.

– Уже шестой ваш мяч в сезоне. В чем секрет, откуда столько голов?

– Нет никакого секрета, так получилось. Это самый результативный сезон в моей карьере. Надеюсь, это не предел.

– Как атмосфера в раздевалке?

– Конечно, рады победе. Приятно побеждать, учитывая, что последние два матча мы проиграли. Это очень важная победа.

– За счет чего сегодня были лучше?

– За счет борьбы, командных действий. Все сплотились после поражения. Каждый дорабатывал до конца на каждом участке поля.

– Занимаете шестое место в РПЛ. Какой видите потенциал у своей команды?

– Не смотрим так вперед, двигаемся от матча к матчу. Не хочу загадывать, как высоко можем запрыгнуть.

– Недавно объявляли состав сборной. Может, и вы заслуживали? Все‑таки удачный сезон…

– У тренеров свое видение. Никаких вопросов нет. Вызовут – буду рад. Никто не звонил пока, не общались. Слышал, что старше 28 не вызывают, а мне 29. Опоздал (смеется). Но ничего, будем работать, будем стараться. Может, в будущем попаду, – сказал полузащитник «Ахмата».

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7 комментариев

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kin
Ответ Abu Ibrahim
С каждым месяцем все более понятно какой чемпионат у нас был до 2000 годов , до Гинера , Федуна и Газпрома . Наши новые герои будут Тимофеевы с середины таблицы РПЛ .
Бердыев ещё в Казани суперклуб построил
0
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Фут.Боль
Ответ Плеймейкер87
Можно стать вратарем и тогда дорога в сборную откроется:)
Тоже не сработает. Лантратов не вызван, например.
+3
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+2
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Фут.Боль
В сборную сейчас берут не по спортивному принципу.
+1
0
+1
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Артём Никулин
Ответ Abu Ibrahim
С каждым месяцем все более понятно какой чемпионат у нас был до 2000 годов , до Гинера , Федуна и Газпрома . Наши новые герои будут Тимофеевы с середины таблицы РПЛ .
Эм, а что плохого? В топ-лигах полно неожиданных героев из аутсайдеров и середняков, которых могут вызвать в сборную
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مختار موسى حاجييف
было же 30
+1
0
+1
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Abu Ibrahim
С каждым месяцем все более понятно какой чемпионат у нас был до 2000 годов , до Гинера , Федуна и Газпрома . Наши новые герои будут Тимофеевы с середины таблицы РПЛ .
+3
-3
0
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Плеймейкер87
Можно стать вратарем и тогда дорога в сборную откроется:)
+7
-1
+6
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