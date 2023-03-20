Тимофеев о сборной России: «Слышал, что старше 28 не вызывают, а мне 29. Опоздал. Но ничего, будем работать»

надеется сыграть за сборную России.

В матче 20-го тура Мир против «Крыльев Советов» полузащитник «Ахмата» отметился забитым голом, который принес грозненцам победу (1:0). В текущем сезоне на счету Тимофеева 6 забитых голов в чемпионате.

– Уже шестой ваш мяч в сезоне. В чем секрет, откуда столько голов?

– Нет никакого секрета, так получилось. Это самый результативный сезон в моей карьере. Надеюсь, это не предел.

– Как атмосфера в раздевалке?

– Конечно, рады победе. Приятно побеждать, учитывая, что последние два матча мы проиграли. Это очень важная победа.

– За счет чего сегодня были лучше?

– За счет борьбы, командных действий. Все сплотились после поражения. Каждый дорабатывал до конца на каждом участке поля.

– Занимаете шестое место в РПЛ. Какой видите потенциал у своей команды?

– Не смотрим так вперед, двигаемся от матча к матчу. Не хочу загадывать, как высоко можем запрыгнуть.

– Недавно объявляли состав сборной. Может, и вы заслуживали? Все‑таки удачный сезон…

– У тренеров свое видение. Никаких вопросов нет. Вызовут – буду рад. Никто не звонил пока, не общались. Слышал, что старше 28 не вызывают, а мне 29. Опоздал (смеется). Но ничего, будем работать, будем стараться. Может, в будущем попаду, – сказал полузащитник « ».

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