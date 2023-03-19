Осинькин про 0:1 с «Ахматом»: «Крылья» создавали моментов чуть больше соперника. Могли забить, спасти игру, но проиграли»
Игорь Осинькин считает, что «Крылья Советов» создали больше моментов, чем «Ахмат».
Матч 20‑го тура Мир РПЛ закончился победой грозненцев со счетом 0:1.
«На протяжении всего матча мы создавали чуть больше соперника моментов. Должны были повести в первом тайме. Нехорошее начало было во втором – сразу пропускаем гол, начинаем суетиться.
В плане контроля мяча, организации игры такой, которая нужна была в этот момент с нашей стороны, это не лучший отрезок. В концовке мы уже поддавили.
Больше моментов было создано на психологическом уровне, чем мы их создали по игре. Мы имели свои моменты, могли забить, спасти игру, но в итоге проиграли.
Без Писарского в следующем матче будем обходиться. У нас команда, в которой мы можем друг друга подменить», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
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