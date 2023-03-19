Осинькин про 0:1 с «Ахматом»: «Крылья» создавали моментов чуть больше соперника. Могли забить, спасти игру, но проиграли»

Игорь Осинькин считает, что « » создали больше моментов, чем « ».

Матч 20‑го тура Мир закончился победой грозненцев со счетом 0:1.

«На протяжении всего матча мы создавали чуть больше соперника моментов. Должны были повести в первом тайме. Нехорошее начало было во втором – сразу пропускаем гол, начинаем суетиться.

В плане контроля мяча, организации игры такой, которая нужна была в этот момент с нашей стороны, это не лучший отрезок. В концовке мы уже поддавили.

Больше моментов было создано на психологическом уровне, чем мы их создали по игре. Мы имели свои моменты, могли забить, спасти игру, но в итоге проиграли.

Без Писарского в следующем матче будем обходиться. У нас команда, в которой мы можем друг друга подменить», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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