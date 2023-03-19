Осинькин про 0:1 с «Ахматом»: «Крылья» создавали моментов чуть больше соперника. Могли забить, спасти игру, но проиграли»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Ахмат Игорь Осинькин Матч ТВ Футбол

Игорь Осинькин считает, что «Крылья Советов» создали больше моментов, чем «Ахмат».

Матч 20‑го тура Мир РПЛ закончился победой грозненцев со счетом 0:1. 

«На протяжении всего матча мы создавали чуть больше соперника моментов. Должны были повести в первом тайме. Нехорошее начало было во втором – сразу пропускаем гол, начинаем суетиться.

В плане контроля мяча, организации игры такой, которая нужна была в этот момент с нашей стороны, это не лучший отрезок. В концовке мы уже поддавили.

Больше моментов было создано на психологическом уровне, чем мы их создали по игре. Мы имели свои моменты, могли забить, спасти игру, но в итоге проиграли.

Без Писарского в следующем матче будем обходиться. У нас команда, в которой мы можем друг друга подменить», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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7 комментариев

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Darkhan Darkhan
Сычевой играл лучше чем Писарский
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suwor
Из оставшихся матчей разве-что с "Химками" получится взять три очка. А "Ахмат", уже в который раз "увозит" из Самары, можно сказать, "дежурную" победу. После разгромного поражения от ЦСКА Осинькин тогда сказал, что соперник победил за счёт какой-то "сложной" игры. А на Кубок "КС", вроде как, были как никогда близки к победе над теми же армейцами. Ну, а сегодня почему так, да ещё и на своём поле? Да, конечно, Шафеев "подрастерялся" в своём дебюте и в упор не увидел наглого фола на Коваленко. Скорее всего будет протест и не исключено, что дебютанта за такую ошибку в его первом матче РПЛ отправят набираться уму-разуму в лучшую лигу, но такие важные очки "Крыльям" ведь никто не вернёт...
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kin
Не надо было Пиняева с Глушенковым отдавать
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Николай Рогачёв
Осинкин опять оправдания, за создание моментов очки не дают еще и забивать надо, а вот в этом то и вся проблема
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E.V.P.
Плохая реализация и нет контроля мяча. Как только соперник не позволяет выбегать в контратаки, так сразу начинаются проблемы с созданием моментов. Дополнительно все делали медленно, пока игроки соображали куда отдать пас, соперник успевал все перекрыть. Писарский часто сваливался на фланг или опускался в центр в поиске мяча, что говорит о том, что его пока не научились использовать. Как обычно был хорош Бейл и понравился Евгеньев, а вот остальные провели блеклый матч
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Спартак Уокер
Жаль что крылья проиграли
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lovec23
Жалко крылья , только построят команду и всех раскупают . Я так понимаю летом Ежова лишаться
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