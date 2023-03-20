Хави о 2:1 с «Реалом»: «Барселона» доминировала и создала больше моментов. Я доволен»
Хави отметил превосходство «Барселоны» над «Реалом» (2:1).
«Мы доминировали, создавали больше моментов. Я доволен. Команда отдала все силы и усердно работала как в обороне, так и в атаке. Эта победа очень важна для нас. Думаю, мы хорошо играли.
У нас было больше моментов, думаю, мы в большей степени контролировали игру. Сопернику хорошо удавалось высоко прессинговать. Отмененный гол «Реала» стал следствием нашей концептуальной ошибки. Но в целом мы превосходили соперника.
Я до последнего не мог выбрать между Серджи Роберто и Франком Кессиэ. В итоге все отлично получилось, забили оба», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Да и отмененный гол был более чем логичен на фоне того навала, который устроил Реал, но в твоем описании, оказывается, Барса ничего якобы не позволила, хотя все решили 5-10 сантиметров, на которые плечо Асенсио оказалось ближе к воротам Барсы.
Выгуливал Реал будучи игроком.
Продолжил тренером.
а завтра уже изучи понятие офсайд.
Сейчас глоры Барсы минусовать начнут!
Теперь папа Карло должен постараться пройти дальше в КК.
Удачи ребятам.