Хави о 2:1 с «Реалом»: «Барселона» доминировала и создала больше моментов. Я доволен»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Серджи Роберто Франк Кессиэ Футбол

Хави отметил превосходство «Барселоны» над «Реалом» (2:1).

«Мы доминировали, создавали больше моментов. Я доволен. Команда отдала все силы и усердно работала как в обороне, так и в атаке. Эта победа очень важна для нас. Думаю, мы хорошо играли.

У нас было больше моментов, думаю, мы в большей степени контролировали игру. Сопернику хорошо удавалось высоко прессинговать. Отмененный гол «Реала» стал следствием нашей концептуальной ошибки. Но в целом мы превосходили соперника.

Я до последнего не мог выбрать между Серджи Роберто и Франком Кессиэ. В итоге все отлично получилось, забили оба», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барса» снова обыграла «Реал» – 3-й раз подряд. Гарантия чемпионства?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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54 комментария

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Дороф
Ответ Butrymovich Mikalai
фанаты Реала пишущие про лигу Европы в силу своего скудоумия не понимают что унижают свой клуб ...
Чем? Эти комментарии, да впрочем, как и твои, и мои - просто сотрясение воздуха. Реал уже давно доказал, что он действительно ВЕЛИКИЙ клуб. Поражения от Барселоны это вряд ли изменят. Как впрочем, и все комментарии ненавистников.
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Ansu Fati
Ответ Parce
Доминаторы Хави и Артета возглавляют свои чемпионаты, ну что, дошутились скейтеры?
Если Барселона сыграет с Арсеналом - вселенная схлопнется))
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Дороф
Ответ GuruFutbola
Был бы Педри и Дембеле, все бы 5 залетело постоянным клиентам Хави)
Ну да, ну да. Если бы, да кабы, то Барселона брала бы 6 трофеев каждый год... А Реал бы расформировали.
Может быть, тебе стоит все-таки принять курс нейролептиков? От шизы помогает прекрасно...
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Cat Behemoth
Ответ поколение пепси
хави пока сдерживается в выражениях, давайте честно, говоря доминировал он имел ввиду что имел этот рм и в хвост и в гриву, лч не лч, а в лалиге реал кожей знает своё место, оно ниже первого
Объективно абсолютно равный матч. Даже интересно, что бы тут говорили, если б Асенсио оказался на 5 сантиметров дальше от ворот. :)
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Дороф
Э, Хави, слышь?! Ты не Артета, чтобы говорить о доминировании! Доминировать Хави можно, но хлеб у Микеля не отбирай!
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soulsick
Ответ umnik3
Если убрать всех неадекватных писак с обеих сторон, типа, Араухо - хозяин Вини и Барса купила судей, то в сухом остатке получается, что у Реала хорошо работает прессинг первые минут 20 и концентрация на Вини как хорошем, качественном бегунке. Других идей второй матч я не увидел. Барса не позволила создать ни один 100% момент, сама могла забить еще разок, Куртуа по сути дела вытащил все, что должен был тащить. Суперсейвов не было. Счет по игре.
Удивительная сказка, учитывая, что финальные 15 минут Барса с трудом сдерживала натиск Реала, а Бензема и Винисиус несколько раз пытались сработать "до верного", чем, по сути, испортили свои же моменты.

Да и отмененный гол был более чем логичен на фоне того навала, который устроил Реал, но в твоем описании, оказывается, Барса ничего якобы не позволила, хотя все решили 5-10 сантиметров, на которые плечо Асенсио оказалось ближе к воротам Барсы.
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Alexander Sragovich
Ответ llolishe
Винисиус пропиарен-сколько атак запорол За его поведение на поле его уже хейтит вся Испания
Ну сегодня он был адекватен, видать получил по башке от своих в раздевалке. Он ничего не может, если с ним рядом нет топового Бензема. Француз спёкся, и вся игра реала выглядит в атаке никакущей
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EminenceGrise
А давайте дружно поищем Должунку на этой ветке! Аахаххахахахаха!
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marsover
Ответ llolishe
Винисиус пропиарен-сколько атак запорол За его поведение на поле его уже хейтит вся Испания
Клиент Араухо.
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Alexander Sragovich
Ответ Очки Дани Алвеса
Пугает огромное количество бездумных навесов. Почти весь первый тайм пытались верхом играть. Так ничего и не вылупили, кроме удара Рафиньи
Не весь а минут 10-15. Тоже злило, но потом исправились.
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Игорь Климов
А поначалу многие фанаты Реала смеялись над Хави, ну, а что теперь скажете?
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Бускетс это позиция
Команда хорошо сыграла, Хави уверенной поступью идёт к чемпионству
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Alexander Sragovich
Ответ umnik3
Если убрать всех неадекватных писак с обеих сторон, типа, Араухо - хозяин Вини и Барса купила судей, то в сухом остатке получается, что у Реала хорошо работает прессинг первые минут 20 и концентрация на Вини как хорошем, качественном бегунке. Других идей второй матч я не увидел. Барса не позволила создать ни один 100% момент, сама могла забить еще разок, Куртуа по сути дела вытащил все, что должен был тащить. Суперсейвов не было. Счет по игре.
При этом в первые 15 минут Барса могла забить трижды. Реал высоко поднимался, но прессинг был плохой. Почти без перехватов. Разрывали его без проблем
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Universal1000
Повелитель.

Выгуливал Реал будучи игроком.
Продолжил тренером.
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Влад Ким
Ответ Эзиз Халлыев
Чел, бьют дома?
да там не просто бьют. насилуют похоже. спасать парня надо, хотя не факт что ещё парень...
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Leonidovich
Ответ Xabi Alonso78
Бенгачабеа за тебя сделал победу, отменив чистый гол Асенсио, где нарисовали кривую линию, Шакалдовский фолит и дает пас на голевую атаку, слепому кроту со свистком плевать, ведь негрейровские консультации ему на счет перекинули на дом в мальдивах. Хаве - пучеглазое физручище. От случайно выигранной ла лиги он им быть не перестанет
спокойной ночи)
а завтра уже изучи понятие офсайд.
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Alexander Sragovich
Хави даже с таким составом дважды поставил Анчелотти на карачки. Переиграл по всем статьям. На зло всем хейтерам. Умница 👍
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Alan Dutch
Ответ Robs8n Madrid
Он то во всем прав. Но ты охренеешь, когда прочтешь здесь слова Анчелотти после матча. Так вот что сказать хочу. Адекватных фанов барсы с заслуженной победой. А старина Анчелотти говорит, что гордится игрой команды и не выиграли из за сомнительного офсайда. Так вот, хочу сказать, что Карло ослеп видимо. На поле была одна команда. Реал даже выйти через пас не мог нормально, вынося мяч хрен знает куда. Реал не заслужил даже ничьей в этой игре и вот от этого мне и не по себе, когда тренер после такой донной игры, говорит о том, что мы заслужили большего. Это говорит о том, что он немного отошел от реальности. Плохой знак !
Это наверное из-за давления со стороны Переса
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f0rmoceft
Ответ Очки Дани Алвеса
Пугает огромное количество бездумных навесов. Почти весь первый тайм пытались верхом играть. Так ничего и не вылупили, кроме удара Рафиньи
Адекватно!
Сейчас глоры Барсы минусовать начнут!
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поколение пепси
хави пока сдерживается в выражениях, давайте честно, говоря доминировал он имел ввиду что имел этот рм и в хвост и в гриву, лч не лч, а в лалиге реал кожей знает своё место, оно ниже первого
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llolishe
Ответ Born is the King
и продажа Марчиняка
Так вот Цвайера нашли
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Catalonia is the independent republic
С Педри и Дембеле мог бы быть и разгром...
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Эзиз Халлыев
Ответ Xabi Alonso78
Бенгачабеа за тебя сделал победу, отменив чистый гол Асенсио, где нарисовали кривую линию, Шакалдовский фолит и дает пас на голевую атаку, слепому кроту со свистком плевать, ведь негрейровские консультации ему на счет перекинули на дом в мальдивах. Хаве - пучеглазое физручище. От случайно выигранной ла лиги он им быть не перестанет
Чел, бьют дома?
+3
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Alejandro_27
Ответ Xabi Alonso78
Бенгачабеа за тебя сделал победу, отменив чистый гол Асенсио, где нарисовали кривую линию, Шакалдовский фолит и дает пас на голевую атаку, слепому кроту со свистком плевать, ведь негрейровские консультации ему на счет перекинули на дом в мальдивах. Хаве - пучеглазое физручище. От случайно выигранной ла лиги он им быть не перестанет
Огнетушитель этому товарищу)) вспомни как Реал в ЛЧ благодаря судьям чашки берёт
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MADRiD_00
Хави как тренер быстрее справился со своей задачей— построить абсолютно новую Барселону, чем я думал. И я как любитель футбола не могу не оценивать его работу. 👍🏻

Теперь папа Карло должен постараться пройти дальше в КК.

Удачи ребятам.
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