отметил превосходство «Барселоны» над «Реалом» (2:1).

«Мы доминировали, создавали больше моментов. Я доволен. Команда отдала все силы и усердно работала как в обороне, так и в атаке. Эта победа очень важна для нас. Думаю, мы хорошо играли.

У нас было больше моментов, думаю, мы в большей степени контролировали игру. Сопернику хорошо удавалось высоко прессинговать. Отмененный гол « » стал следствием нашей концептуальной ошибки. Но в целом мы превосходили соперника.

Я до последнего не мог выбрать между и . В итоге все отлично получилось, забили оба», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барса» снова обыграла «Реал» – 3-й раз подряд. Гарантия чемпионства?

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