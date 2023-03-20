Мойзес про 1:0 с «Зенитом»: «Счет мог быть более крупным, 2:0, например. Очень ценим победу – играли с многолетним лидером чемпионата»
Мойзес Барбоза считает, что ЦСКА мог обыграть «Зенит» с более крупным счетом.
В 20-м туре Мир РПЛ ЦСКА впервые с 2018 года обыграл «Зенит» (1:0).
«Если не ошибаюсь, мы пять лет не могли выиграть у «Зенита», сегодня, слава богу, это свершилось. Мы сегодня играли с командой, которая на протяжении нескольких лет является лидером нашего чемпионата, у них очень качественный подбор игроков, поэтому, понятное дело, сегодня празднование в раздевалке было чуть более эмоциональным, мы эту победу очень ценим.
На самом деле, играть такие матчи необходимо с предельной концентрацией от первой до последней минуты, потому что судьба такого противостояния может решиться мельчайшими эпизодами и деталями. Сегодня счет мог бы быть более крупным, например, 2:0. Мы создали определенное количество голевых эпизодов для этого», – сказал защитник ЦСКА.
2/20 – ЦСКА так редко выигрывает у «Зенита», что эта победа особенная
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