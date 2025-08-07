Аршавин о Черчесове в «Ахмате»: «Ему не нужно что-то великое совершать – состав хороший, просто какие-то огрехи подчистить. Игра будет более сбалансированной с его приходом»

  • Спортс
Андрей Аршавин уверен, что Станислав Черчесов справится с работой в «Ахмате».

Вчера 61-летний специалист возглавил клуб, сменив на посту главного тренера Александра Сторожука. В трех турах Мир РПЛ грозненцы потерпели три поражения.

«После прихода Черчесова игра «Ахмата» будет более сбалансированная. Я бы не сказал, что при Сторожуке «Ахмат» плохо играл, чуть везение было не на их стороне, провалы в обороне не позволили выиграть.

Состав собран хороший, в этом плане Черчесову будет не так трудно, ему не нужно что‑то великое совершать, просто нужно какие‑то огрехи подчистить, подладить. Этого будет достаточно для того, чтобы «Ахмат» уверенно себя чувствовал в таблице, то есть не будет такого, что команда будет стоять на вылет или рядом с вылетом.

«Ахмат» гарантирует место в РПЛ. Ну, а дальше смотря какие амбиции… Судя по инсайдам, стоит задача вернуть тот «Ахмат», который минимум был середняком, а иногда кусал лидеров и вообще занимал 4-5‑е места», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Аршавин.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
