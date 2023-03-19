«Зенит» выглядел несмазанной телегой, дешевым повидлом. ЦСКА ничего не дал ему сделать». Пономарев о победе армейцев

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев рад превосходству ЦСКА в матче против «Зенита» (1:0).

– Конечно же очень доволен. Я ждал искрометной, быстрой, умной игры от «Зенита», но армейцы не дали им ничего сделать.

Сейчас наш соперник выглядел какой-то несмазанной телегой, я бы даже сказал, что дешевым повидлом. Армейцы абсолютно ничего не дали им сделать, очень плотно сыграли. Поэтому у «Зенита» было очень мало времени на обработку мяча, на передачу. По этой причине и не получилась у них игра.

Хотя она не получилась и в Кубке России с «Динамо». А вот ЦСКА я бы сегодня поставил четыре с плюсом.

– Интрига в борьбе за первое место теперь вернулась?

– Ну, все-таки 7-8 очков – это много. «Спартак» бездарно проиграл последний матч, а если бы этого не случилось, то могли бы они хоть какую-то конкуренцию составить.

Но, может быть, армейцам что-то удастся. Все-таки последние игры у них будут с командами из нижней части таблицы. Но это при условии, что «Зенит» будет играть так же плохо, как сейчас, – сказал экс-защитник сборной СССР и ЦСКА.

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10 комментариев

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Slavnov
Убогий матч, пешком ходили, без моментов практически,с массой ошибок, может поле причина такой игры, вообще странно,на локомотиве идеальный газон, практически,цска,спартак, поляны просто в хлам, неучи берите уроки у агрономов с локомотива
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BenWade
Ответ Любовь Мелехова
Для того, чтобы догнать лидера, надо Зениту еще 4 раза подряд проиграть, а коням все 4 тура выиграть. Такое нереально. Вероятно, этот ветеран забыл о разгроме своей команды от Сочи.
О каком разгроме речь?
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0
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Direct free kick
Ответ Честный контроль
Все по делу сказал ветеран великого клуба
Безтрофейный маразмтик он
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-2
-2
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Честный контроль
Все по делу сказал ветеран великого клуба
0
-2
-2
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Дядя Гор
Это конечно и правда,но Зенит все таки +7 в таблице преимущество имеет. А это хоть и не ахти какой задел,но другие претенденты пока ни разу Зенит так и не скинули с олимпа.
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Любовь Мелехова
Для того, чтобы догнать лидера,
надо Зениту еще 4 раза подряд проиграть, а коням все 4 тура выиграть. Такое нереально. Вероятно, этот ветеран забыл о разгроме своей команды от Сочи.
+1
-1
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Кони_Сопрано
«Зенит» выглядел несмазанной телегой, дешевым повидлом, уставшей дворнягой, чёрствой булкой, разряженным сяоми, мятой сорочкой, выдохшейся колой, покосившимся сараем, хромым гномиком» - сказал экс-защитник сборной СССР и ЦСКА.
+3
0
+3
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nobrainnopain
Сленг как кб волейболиста🤦‍♂️
+1
-2
-1
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Филипп Юзбашев
А я думал только у Спартака есть такие ветераны…
+6
0
+6
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Полночный Гуляка
Питер позолотил номера и буквы Зенит на форме в матче с ЦСКА.Оттого и проиграли.
+8
-1
+7
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