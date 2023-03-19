«Зенит» выглядел несмазанной телегой, дешевым повидлом. ЦСКА ничего не дал ему сделать». Пономарев о победе армейцев

Владимир Пономарев рад превосходству ЦСКА в матче против « » (1:0).

– Конечно же очень доволен. Я ждал искрометной, быстрой, умной игры от «Зенита», но армейцы не дали им ничего сделать.

Сейчас наш соперник выглядел какой-то несмазанной телегой, я бы даже сказал, что дешевым повидлом. Армейцы абсолютно ничего не дали им сделать, очень плотно сыграли. Поэтому у «Зенита» было очень мало времени на обработку мяча, на передачу. По этой причине и не получилась у них игра.

Хотя она не получилась и в Кубке России с «Динамо». А вот я бы сегодня поставил четыре с плюсом.

– Интрига в борьбе за первое место теперь вернулась?

– Ну, все-таки 7-8 очков – это много. « » бездарно проиграл последний матч, а если бы этого не случилось, то могли бы они хоть какую-то конкуренцию составить.

Но, может быть, армейцам что-то удастся. Все-таки последние игры у них будут с командами из нижней части таблицы. Но это при условии, что «Зенит» будет играть так же плохо, как сейчас, – сказал экс-защитник сборной СССР и ЦСКА.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас