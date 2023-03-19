ЦСКА обыграл «Зенит» впервые с 2018-го и после 6 поражений подряд

прервал восьмиматчевую серию без побед над «Зенитом».

Команда тренера Владимира Федотова выиграла со счетом 1:0 в 20-м туре Мир .

В последний раз « » уступал армейцам 11 ноября 2018 года. С тех пор петербуржцы одержали 7 побед (в том числе 6 подряд) и один раз сыграли вничью с московским клубом.

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