ЦСКА обыграл «Зенит» впервые с 2018-го и после 6 поражений подряд
ЦСКА прервал восьмиматчевую серию без побед над «Зенитом».
Команда тренера Владимира Федотова выиграла со счетом 1:0 в 20-м туре Мир РПЛ.
В последний раз «Зенит» уступал армейцам 11 ноября 2018 года. С тех пор петербуржцы одержали 7 побед (в том числе 6 подряд) и один раз сыграли вничью с московским клубом.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
вспомнить брюгу 3-0 и 1-5 в группе тода)))
Ты чё расист, бразильцев ненавидишь?
а кто федуна заставлял педрош покупать вместо азмунов?