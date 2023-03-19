ЦСКА обыграл «Зенит» впервые с 2018-го и после 6 поражений подряд

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

ЦСКА прервал восьмиматчевую серию без побед над «Зенитом».

Команда тренера Владимира Федотова выиграла со счетом 1:0 в 20-м туре Мир РПЛ.

В последний раз «Зенит» уступал армейцам 11 ноября 2018 года. С тех пор петербуржцы одержали 7 побед (в том числе 6 подряд) и один раз сыграли вничью с московским клубом.

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122 комментария

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SummanenaFanat
Ответ Super Flux
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Ойойой, ооочень странно звучит, тренируйся еще. Тебе бы изящность в колкостях подтянуть, а пока иди учи уроки, потому что повзрослеешь- поймешь))
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SummanenaFanat
Ответ belikovda.90
А если бы все голы Соболева засчитали, то Сартак бы привез Зениту +10
И это только по чемпионствам
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SummanenaFanat
Ответ Рамазан Сарвардинов
цска только дома умеет выиграть, а гостях у них слабо играет
Чепуха. В гостях судьи высматривают левые офсайды)
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LifeSpartak
Цска молодцы!
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Осоавиахим
Ответ igls54
Уже в добавленное время стало ясно почему Сутормин обошелся всего в 50к
Скупой платит дважды.
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рашпиль
Суряйчик, ЦСКА хлопнул Зенит. Ведь ты так пишешь.
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Иван Петров
Ответ Иван Петров
Даже покупные судьи не помогли...
Циник Петухбурский даже коменты отключил)))
вспомнить брюгу 3-0 и 1-5 в группе тода)))
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Любитель побеждать
Ответ воробей джек
Стоит признать,что Зенит не в лучшем состоянии,но это не отменяет и того,что для ЦСКА сегодняшняя победа очень важный и даже знаковый результат. Всех Красно-Синих с Победой!
Зенит прямо 6 побед подряд у идеального ЦСКА одержал
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#nikon
ну значит ЦСКА чемпион
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bedLaM
Ответ Любовь Мелехова
Победа ваша заслуженная, но злорадство победителей на красит.
Не тем ли самым занимаются болельщики зенита после каждой победы?
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Ален Делон
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Для чемпионства самое тл
Да тебе что приятно смотреть на загорелых дятлов вроде цапли кассьеро?
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Александр Жердин
Ответ CSKAvrn
Всех с победой, друзья! Федотову спасибо! Раз, два, три….зенитушка 😏🔥😁
Цыплят по осени считают (С) Наступит время, там и увидим, кто будет - чемпионом.
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GromwuD
Все по делу, можно коней поздравить. И для интриги в борьбе за 2-3 место полезный результат. Да и Зенит рано булки расслабил, на пользу проигрыш пойдет, перестанут вату катать..
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Shuller18
Ответ Александр Беляков
Российские игроки у Зенита просто посмешище. Чистяков вышел нулевой , Караваев только бегать умеет , Сутормин без комментариев, ну а про вратаря Я вообще молчу. Пусть лучше Бирюков стоит тогда уж
Наверное у других команд россияне принципиально лучше, не всех загрести смогли
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ТрактоПоктер
Ответ Buharoid
Они хотя бы разной национальности, а Зенит может смело заявляться в чемпионат любого бразильского штата.
А причем тут национальности?
Ты чё расист, бразильцев ненавидишь?
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Roman
Ответ Юрий Апрельский
Надеюсь игроки ЦСКА сломают себе ноги все сразу
Не, лучше тебе
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Roman
Ответ Злобный Конь
Вообще неожидано
Ну в первом круге , когда играли в Питере игра была равной. Тупо не повезло, пульнул Монтуан и залетело. Повторюсь, играли на равных. Так что сегодня победа коней не удивительна. Тоже равная игра, пульнул и залетело.
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старичок Василий
Ответ TushcanRash
Господи как тяжело смотреть Российский футбол , это реально вообще даже близко не футбол , тупо набор борьбы и ужасных скоростей , еле досмотрел до конца , не понимаю не тренеров не игроков почему просто не насладится игрой , ничего не давит , нет не еврокубков не место особо в чемпионате ничего не даёт , но они тупо продолжают гавно катать про русски
Брат, надо срочно уезжать в Европу! Там наслаждаться жизнью и футболом!
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воробей джек
Вся команда сыграла достойно,но для меня игра Набабкина просто откровение.
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Илья Савчук
Ответ Buharoid
Семи бразилов в старте всё-таки маловато, нужно ещё докупить, пожалуй.
Вот когда такие комментарии пишут, фиг поймешь, либо это тролинг, либо человек первый раз Футбол решил посмотреть
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воробей джек
Стоит признать,что Зенит не в лучшем состоянии,но это не отменяет и того,что для ЦСКА сегодняшняя победа очень важный и даже знаковый результат. Всех Красно-Синих с Победой!
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Илья Савчук
Зенит сегодня еле ползал, заслуженный счет. Серии не вечны.
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eyeballerswow
Ответ Колбаскер тут
игрокОВ?
это его манямирок. не трогай его ;)
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Spartakus1984
Ответ Колбаскер тут
Как говорится, раз в год и палка стреляет, а раз в 5 лет ЦСКА обыгрывает Зенит
Вам еще Урал накидает
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eyeballerswow
Ответ Buharoid
Ты правда гордишься тем, как зенит штампует чемпионство в нищем чемпионате, покупая игроков за 40 млн?))
да, дружок. времена и чемпионства не выбирают. кому-то нравилось пылесосить союз и потом выйгрывать, кто-то с судьями работал.
а кто федуна заставлял педрош покупать вместо азмунов?
+5
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