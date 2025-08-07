ЦСКА принимает «Рубин». Красно-синие, ждем всех на стадионе!
В четвертом туре Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Рубином». Матч пройдет в субботу, 9 августа, в 15:45 на стадионе «ВЭБ Арена».
Армейцы после трех туров расположились на 8 строчке в турнирной таблице, набрав 5 очков. Казанцы, с 7 очками, занимают 4 место. Ждем всех красно-синих на стадионе в субботу!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
