Мостовой о «Зените»: «Клаудиньо безобразно сыграл. С Чистяковым начались провалы в обороне, при пропущенном мяче он бросился на Облякова – зачем?»

назвал заслуженной победу ЦСКА над « ».

В 20-м туре Мир армейцы на своем поле одержали победу над лидером чемпионата благодаря голу Федора Чалова на 72-й минуте.

«Поле сыграло на руку армейцам. Запредельная мотивация и самоотдача бросались в глаза. Клаудиньо сегодня сыграл безобразно: везде опаздывал и проигрывал борьбу.

Когда на поле вышел , начались такие провалы в обороне. В пропущенном мяче он бросился на – зачем? Бросаться надо в последний момент. Преимущество ЦСКА было в поле, заслуженная победа», – сказал бывший игрок сборной России.

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