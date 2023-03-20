Мостовой о «Зените»: «Клаудиньо безобразно сыграл. С Чистяковым начались провалы в обороне, при пропущенном мяче он бросился на Облякова – зачем?»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Чистяков Клаудиньо Иван Обляков Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой назвал заслуженной победу ЦСКА над «Зенитом».

В 20-м туре Мир РПЛ армейцы на своем поле одержали победу над лидером чемпионата благодаря голу Федора Чалова на 72-й минуте.

«Поле сыграло на руку армейцам. Запредельная мотивация и самоотдача бросались в глаза. Клаудиньо сегодня сыграл безобразно: везде опаздывал и проигрывал борьбу.

Когда на поле вышел Чистяков, начались такие провалы в обороне. В пропущенном мяче он бросился на Облякова – зачем? Бросаться надо в последний момент. Преимущество ЦСКА было в поле, заслуженная победа», – сказал бывший игрок сборной России.

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5 комментариев

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Бармолеюшка
Это точно
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Mu5ta
Ответ Владимир Morozov
Преимущества ЦСКА было в поле?Или на поле?)По моему Армейцы переиграли Зенит за счёт самоотдачи и прессинга.
Медина с Гайчем конечно сегодня просто затерзали. Левый фланг тоже активен был. Чалов в принципе на своём стабильном уровне. Заболотный конечно монстр, желание и самоотдача делают своё. Ну и опорная зона с защитой тоже сегодня внушали полнейшее доверие!
Ну а ухажера вообще вторая карьера, Набабкин как будто до 30 лет просто чилил, а теперь решил поиграть в полную силу
+2
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LLiriKK
А ведь на каком-то отрезке его карьеры, когда Чистяков вынужден был подменять Ловрена, многие тут задавались вопросами «А зачем этот престарелый хорват вообще нужен?» и утверждали, что у сборной России теперь на долгие годы появился надежный центральный защитник чуть ли не планетарного масштаба.
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Юрий Кечко
Наконец то Баринов закрыл Клаудиньо ..даже не учавствовая в матче ..
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Владимир Morozov
Преимущества ЦСКА было в поле?Или на поле?)По моему Армейцы переиграли Зенит за счёт самоотдачи и прессинга.
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