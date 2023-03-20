Мостовой о «Зените»: «Клаудиньо безобразно сыграл. С Чистяковым начались провалы в обороне, при пропущенном мяче он бросился на Облякова – зачем?»
Александр Мостовой назвал заслуженной победу ЦСКА над «Зенитом».
В 20-м туре Мир РПЛ армейцы на своем поле одержали победу над лидером чемпионата благодаря голу Федора Чалова на 72-й минуте.
«Поле сыграло на руку армейцам. Запредельная мотивация и самоотдача бросались в глаза. Клаудиньо сегодня сыграл безобразно: везде опаздывал и проигрывал борьбу.
Когда на поле вышел Чистяков, начались такие провалы в обороне. В пропущенном мяче он бросился на Облякова – зачем? Бросаться надо в последний момент. Преимущество ЦСКА было в поле, заслуженная победа», – сказал бывший игрок сборной России.
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