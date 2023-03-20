Гари Линекер: «Отдал бы голос за Сака, если бы мы завтра выбирали лучшего игрока сезона АПЛ»
Гари Линекер считает Букайо Сака лучшим игроком АПЛ-2022/23.
«Два гола и результативная передача у неугомонного Сака [в матче с «Кристал Пэлас»]. «Арсенал» продолжает идти вперед.
Что за игрок! Если бы мы завтра выбирали лучшего игрока сезона, я отдал бы ему свой голос», – отметил бывший форвард «Тоттенхэма».
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