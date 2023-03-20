Гари Линекер: «Отдал бы голос за Сака, если бы мы завтра выбирали лучшего игрока сезона АПЛ»

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер Арсенал Букайо Сака Футбол

Гари Линекер считает Букайо Сака лучшим игроком АПЛ-2022/23.

«Два гола и результативная передача у неугомонного Сака [в матче с «Кристал Пэлас»]. «Арсенал» продолжает идти вперед.

Что за игрок! Если бы мы завтра выбирали лучшего игрока сезона, я отдал бы ему свой голос», – отметил бывший форвард «Тоттенхэма».

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1 комментарий

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LLiriKK
Сака феноменален в этом сезоне. Да, он и раньше бывал хорош, но эпизодами, а теперь стал выдавать матчи один другого краше стабильно.
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