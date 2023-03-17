Букайо Сака: «После сезона я запрусь в своей комнате и буду спать до конца лета»

собирается выспаться после окончания сезона.

«Я бы сказал, что психологически просто счастлив быть на поле. Если поставить вопрос так: что бы я предпочел – быть травмированным или играть, то я выберу играть.

Если я бы я спросил себя, когда был моложе, где бы я хотел быть, то «На поле, играя за «Арсенал» каждую неделю на самом высоком уровне» было бы подходящим вариантом.

Так что я счастлив. Я просто хочу доиграть сезон до конца, а затем запереться в своей комнате и спать до конца лета», – сказал полузащитник «Арсенала».

В текущем сезоне 21-летний футболист забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за « » во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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