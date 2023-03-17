Букайо Сака: «После сезона я запрусь в своей комнате и буду спать до конца лета»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Букайо Сака Футбол

Букайо Сака собирается выспаться после окончания сезона.

«Я бы сказал, что психологически просто счастлив быть на поле. Если поставить вопрос так: что бы я предпочел – быть травмированным или играть, то я выберу играть.

Если я бы я спросил себя, когда был моложе, где бы я хотел быть, то «На поле, играя за «Арсенал» каждую неделю на самом высоком уровне» было бы подходящим вариантом.

Так что я счастлив. Я просто хочу доиграть сезон до конца, а затем запереться в своей комнате и спать до конца лета», – сказал полузащитник «Арсенала».

В текущем сезоне 21-летний футболист забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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8 комментариев

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Analjinn
Сака супертоп конечно, Арсеналу повезло с ним.
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Morning Again
Мы смотрим на суперзвед футбола и иногда забываем, что это такие же люди, которым для счастья бывает нужно просто поспать
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Игорь Полищук
По последним играм видно, что устал он сильно. Когда играли с Фулхемом надо было его заменить чуть ли не после перерыва, все равно игра была сделана. Как бы найти баланс между его нахождением на поле и отдыхом, но слишком важный он игрок чтоб сидеть на лавке.
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Сергей MiKi3iP
Я когда демобилизовался, сразу пошёл в местную гостиницу и проспал там 16 часов в абсолютной тишине )
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Old Legend
Так хочу футболку с его номером,но хочется носить,а не повесить на вешалку))
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Алексей Фирстов
Сильный игрок!
+6
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david lamer
заслужил)
+8
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Yuri Ten
Могу с уверенностью сказать, что отпуск с Сака мы проведём одинаково
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