Сака первым забил 10+ голов и сделал 10+ ассистов в этом сезоне АПЛ. У хавбека «Арсенала» гол и пас в матче с «Пэлас»

Теги Тео Уолкотт премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас рекорды Букайо Сака Футбол

Букайо Сака первым в АПЛ забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

«Арсенал» принимает «Кристал Пэлас» в 28-м туре АПЛ (2:0, перерыв). 21-летний хавбек отдал голевой пас и забил.

Таким образом, Сака забил 11 голов и сделал 10 результативных передач в 27 матчах АПЛ. Он первым в этом сезоне Премьер-лиги набрал двузначные цифры по этим показателям.

Букайо стал первым английским игроком в «Арсенале» с сезона-2012/13, сделавшим это. Тогда это удалось Тео Уолкотту.

Подробная статистика Сака доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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24 комментария

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terskiy
Ответ Vitto
Только Секс не из академии))
Летом 2003 года в 15 лет перешёл в академию «Арсенала».
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ rigobersong
Это называется правый вингер😀
по игре он именно правый полузащитник, а не вингер
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Ротор-Волгоград
Ответ Акматов Мейман
Не надо спешить,тут не зря упомянули Уолкотта. Был таким же техничным, ловким и был даже быстрее чем Сака и ему тоже давали много авансов...... Но травмы сделали свое дело..... Конечно я не хочу чтобы Сака повторил судьбу Уолкотта, но все может быть.
У Уолкота проблема не в травмах. Он не захотел развиваться. Тупо играл на своих скоростных качествах. Если команда соперника не давала пространства и плотно играла, то он просто исчезал на поле.
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Ротор-Волгоград
Ответ MUthebest
а неплохое нападение у Англии. Фоден-Кейн-Сака + Рэшфорд жаль лишь тренер физручелло
Да что же всё у Англии на тренера сваливают. Во времена, когда у Англии была команда мечты, им не особо это помогло.
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rigobersong
Ответ Wladuha.13
Вингеи на иностранном языке.
Главное, что слово Футбол русское:))
+1
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Sterp
У Арсенала уже 4 игрока забили в этом сезоне 10+
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Vitto
Ответ terskiy
После Фабрегаса не было таких тащеров в Арсенале из числа выпускников академии. Надеюсь, останется на долгие годы.
Только Секс не из академии))
+3
-1
+2
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MUthebest
а неплохое нападение у Англии. Фоден-Кейн-Сака + Рэшфорд
жаль лишь тренер физручелло
+2
0
+2
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Wladuha.13
Ответ rigobersong
Это называется правый вингер😀
Вингеи на иностранном языке.
0
-6
-6
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Акматов Мейман
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Считаю, что его уже можно назвать — легендой Арсенала
Не надо спешить,тут не зря упомянули Уолкотта. Был таким же техничным, ловким и был даже быстрее чем Сака и ему тоже давали много авансов......
Но травмы сделали свое дело..... Конечно я не хочу чтобы Сака повторил судьбу Уолкотта, но все может быть.
+2
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Давид Сехлеян
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Считаю, что его уже можно назвать — легендой Арсенала
Ну до этого ему еще играть и играть.
Хотя если Арсенал в этом сезоне возьмёт АПЛ (что выглядит очень даже возможно), то вполне себе можно его таковым считать.
+3
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Nottingham Forecast
А как его с землёй равняли после незабитого пенальти в серии с Италией на Евро) Все говорили, что Саутгейт карьеры пацанам сломал, но Бука что-то не доломается никак 😄
+1
0
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terskiy
После Фабрегаса не было таких тащеров в Арсенале из числа выпускников академии. Надеюсь, останется на долгие годы.
+2
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Александр Бабуев
Просто топ, как и весь Арсенал!!
+3
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Bergkamp007
Это только в 21 год, ещё есть куда прогрессировать и расти. 👏
+3
0
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Андрей Хенто
Шикарный футболист, талантище. Рад, что после промаха с пенальти не сломался, а наоборот, стал сильнее и стал лидером команды.
+3
-2
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Niko [Ars]
Сака это бист жёсткий и он ещё будет прибавлять
+6
-1
+5
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кракадил
Надеюсь, не перестанет прогрессировать.
+3
0
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Игорь Туманов
приятно что не сломался после евро , а только прибавляет и может стать одним из основных строителей нашего чемпионства! Камоон Букайо
+7
0
+7
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CriminalJoint62
Гений. А еще 10 игр впереди
+1
0
+1
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rigobersong
Ответ faaakkkeee
Лучший правый полузащитник/нападающий в мире прямо сейчас.
Это называется правый вингер😀
+45
-6
+39
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ARIGAMI ARIGAMI
Считаю, что его уже можно назвать — легендой Арсенала
+2
-2
0
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faaakkkeee
Лучший правый полузащитник/нападающий в мире прямо сейчас.
+26
-8
+18
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Youzhny23
наш бриллиант 🔥
+17
-2
+15
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