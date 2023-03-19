Сака первым забил 10+ голов и сделал 10+ ассистов в этом сезоне АПЛ. У хавбека «Арсенала» гол и пас в матче с «Пэлас»

Букайо Сака первым в АПЛ забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

« » принимает « » в 28-м туре АПЛ (2:0, перерыв). 21-летний хавбек отдал голевой пас и забил.

Таким образом, Сака забил 11 голов и сделал 10 результативных передач в 27 матчах АПЛ. Он первым в этом сезоне Премьер-лиги набрал двузначные цифры по этим показателям.

Букайо стал первым английским игроком в «Арсенале» с сезона-2012/13, сделавшим это. Тогда это удалось Тео Уолкотту.

Подробная статистика Сака доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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