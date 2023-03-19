Владимир Федотов: «Поражение «Спартака» могло внести в ряды «Зенита» некое благодушие»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Оренбург Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

Владимир Федотов связал поражение «Зенита» от ЦСКА с выступлением «Спартака».

«Возможно, причина в том, что «Спартак» проиграл [«Оренбургу»]. Это внесло в ряды «Зенита» некое благодушие, они не были столь агрессивны.

Но необходимо похвалить нашу команду за давление, страсть, желание – мы не давали сопернику ничего сделать», – сказал главный тренер армейцев.

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4 комментария

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Виталий
Надо за второе место бороться, Ростов уже впереди )))
+1
-1
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Павел Ермаков
Спартак ,конечно бездарно отыграл в Оренбурге.Ошибка арбитра (-2),и сами виноваты(-3).Итого +5 добавить ,вот вам и интрига была бы.3 очка разницы.А так...
+11
-5
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Дядя Гор
Зенит с Химками так играл,потом с Динамо не шатко не валко,таи то какой Спартак?
+1
-1
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nobrainnopain
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+2
-11
-9
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