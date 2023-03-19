Владимир Федотов: «Поражение «Спартака» могло внести в ряды «Зенита» некое благодушие»
Владимир Федотов связал поражение «Зенита» от ЦСКА с выступлением «Спартака».
«Возможно, причина в том, что «Спартак» проиграл [«Оренбургу»]. Это внесло в ряды «Зенита» некое благодушие, они не были столь агрессивны.
Но необходимо похвалить нашу команду за давление, страсть, желание – мы не давали сопернику ничего сделать», – сказал главный тренер армейцев.
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