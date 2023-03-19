Федотов о Fan ID: «Тормоз в развитии футбола. Надо сесть за стол, подумать и убрать преграду. Дело за компетентными людьми»

считает, что Fan ID тормозит развитие российского футбола.

На игре ЦСКА – «Зенит» (1:0) в 20-м утре Мир РПЛ было 9974 зрителя, согласно данным с сайта Премьер-лиги.

– Не будь Fan ID, [на матч ЦСКА – « »] собрался бы полный стадион. Каждый раз говорим, что это тормоз в развитии футбола. Футбол для болельщиков, а их все меньше. Надо сесть за стол, подумать, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь дело за компетентными людьми, которые этим занимаются.

– Как думаете, сколько болельщиков придет на матч Кубка России против «Крыльев» без Fan ID?

– Мы всех приглашаем, чтобы стадион кипел и бурлил. Это будет хороший ответ, что болельщик есть и никуда не делся, а только ждет правильных решений, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера .

«Пускай фанат тебя материт, смеется, но без этого нет футбола». Большинство капитанов РПЛ критикуют Fan ID

Fan ID делает наш футбол заложником

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