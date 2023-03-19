Федотов о Fan ID: «Тормоз в развитии футбола. Надо сесть за стол, подумать и убрать преграду. Дело за компетентными людьми»

Теги ЦСКА Зенит болельщики Владимир Федотов Fan ID Футбол

Владимир Федотов считает, что Fan ID тормозит развитие российского футбола.

На игре ЦСКА – «Зенит» (1:0) в 20-м утре Мир РПЛ было 9974 зрителя, согласно данным с сайта Премьер-лиги.

– Не будь Fan ID, [на матч ЦСКА – «Зенит»] собрался бы полный стадион. Каждый раз говорим, что это тормоз в развитии футбола. Футбол для болельщиков, а их все меньше. Надо сесть за стол, подумать, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь дело за компетентными людьми, которые этим занимаются.

– Как думаете, сколько болельщиков придет на матч Кубка России против «Крыльев» без Fan ID?

– Мы всех приглашаем, чтобы стадион кипел и бурлил. Это будет хороший ответ, что болельщик есть и никуда не делся, а только ждет правильных решений, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера ЦСКА.

«Пускай фанат тебя материт, смеется, но без этого нет футбола». Большинство капитанов РПЛ критикуют Fan ID

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38 комментариев

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Le Jay
Ответ sprmn
А какая цель FanID неужели систему безопасности нельзя выстроить без нее? Как бы система опознавания уже существует давно в чем тут новшество FanID?
В контроле неугодных. С ней можно не пускать любого болельщика с взглядами или поступками, которые не сочетаются с линией Партии. А еще возможно царь и бояре испугались объединения людей с общими интересами, которые любят отстаивать свои права. Разделяй и властвуй - все по классике.
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Алексей Кравченко
Ответ igor.igorev
А что тебе мешает оформить фан-айди? Вера не позволяет? Или ещё что?
Можно узнать, для чего? Эта штука что-то то улучшает? Чего-то пока не заметил. На любой другой массовый вид спорта никакого паспорта не нужно - почему на футбол нужно.?
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sprmn
Ответ igor.igorev
А что тебе мешает оформить фан-айди? Вера не позволяет? Или ещё что?
Я не живу в городе где клуб РПЛ. Но мне не лень оформить если надо я просто не понимаю зачем вводить закон и принуждать всех это делать. Понятно какая будет реакция люди не любят когда их заставляют делать. Это просто очень неумная политика.
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Василий Питерский
Кого он называет «компетентные люди»???))) даже страшно представить
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Антон Bratishchev
Ответ За Путина, за родину
И тебя вылечат
И тебя
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Alamarrr
750 мультов уже нет, поэтому пора ослабевать вожжи.
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Артём Павлеян
Люди из АП должны понять, что пока они паранойят по поводу фанатов, они своими же руками лишают народ зрелищ и создают ненужный напряг в такое сложное время.
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igor.igorev
Ответ Иван Новиков
Компетентному человеку не до этого - ему прислали повестку из Гааги.
Хотел бы я посмотреть на того кто прислал повестку.
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igor.igorev
Ответ sprmn
А какая цель FanID неужели систему безопасности нельзя выстроить без нее? Как бы система опознавания уже существует давно в чем тут новшество FanID?
А что тебе мешает оформить фан-айди? Вера не позволяет? Или ещё что?
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Дядя Гор
Федотов сейчас на иноагента наговорит,еще и технарь влепят.
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a2wai
Ответ инок
Чалов и Федотов высказались против Фан-Уйди... У кого ещё у игроков и тренеров хватит смелости открыто об этом сказать?
Много кто говорил об этом, наверняка в новостях по тэгу Фан Уйди найдете.
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Le Jay
Ответ DonaldBrashear 2.0
ага, без карты болельщика-то, вот у нас развитие футбола шло, прямо семимильными шагами, каждый год появлялись таланты, которые разрывали, в еврокубках далеко проходили всегда, на стадионах всегда полные трибуны были, прямо бум футбола был, даже распила не было, агентских игр тоже не было. вот во всем карта болельщика виновата, взяла и разрушила рос футбол.
Примеры замечательные, с ними сложно спорить. Вот только посещаемость стадионов, после ЧМ росла в стране и споткнулась только об ковид. Но успела пережить и это, снова пошел рост посещаемости и... новая палка в колеса в виде Fan ID.
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a2wai
Ответ АГОШКИН Алексей
Я так понимаю,что у них его просто нет. Это что получается мы второй сорт,а иностранцы ,которых они клеймят,высшая каста?
Это вопрос, ответ на который мы, к сожалению, никогда не узнаем.

Но я бы не удивился, если бы по мнению депутатов даже иностранцы, приехавшие сюда заработать бабла, являются преступниками, а клубы им оформили паспорт болельщика.
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igor.igorev
Ответ Г1алг1а
Они скорее футбол отменят, чем прислушаются к мнению народа. У них мышление гопоты.
Это когда власть прислушивалась к мнению гопоты, которые скачут на трибунах. Такого не только в нашей стране нет, но и нигде в мире. Нигде власть не прогибается под скакунов, а где прогибается, там страна прекращает существовать.
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За Путина, за родину
Ответ Le Jay
Но ведь такие гопники как я, точно также идут на стадионы болеть за любимую команду... в Кубке без фан айди! Но это, конечно же, другое.
И тебя вылечат
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АГОШКИН Алексей
Ответ a2wai
Это сбрасывали на клубы, а кто и как в итоге это делал - большой-большой секрет.
Я так понимаю,что у них его просто нет. Это что получается мы второй сорт,а иностранцы ,которых они клеймят,высшая каста?
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Le Jay
Ответ За Путина, за родину
Федотов сам тормоз. Фан ай ди необходим, чтобы общество развивалась. Гопникам не место на стадионах
Но ведь такие гопники как я, точно также идут на стадионы болеть за любимую команду... в Кубке без фан айди! Но это, конечно же, другое.
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a2wai
Фан Уйди определенно одна из проблем российского футбола. Но решать ее, ровно как и остальные проблемы никто не будет - гораздо проще посадить болельщиков в стойло, а клубы держать на денежном поводке.

Ведь если заставить клубы зарабатывать самим, уж поверьте, давно бы все команды оббили все пороги и начали бы лоббировать отмену или пересмотр закона.

И ведь те деньги, что пошли на Фан Уйди, вполне могли были бы пойти на обновление старых стадионов, детские школы, на зарплаты тренерам. Но нет - паспорт болельщика оказался выгодным проектом для распила, а все указанное выше требует раздачи денег, чего ответственные за создание Фан Уйди явно не хотели.
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sprmn
Ответ Arman FCSM
А когда у нас в последнее время принимались логичные законы?
В большинстве законов можно найти какую то логику и цель. А тут какую цель он решает? Типо контролировать кто на стадион приходит так это у нас уже давно есть.
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инок
Чалов и Федотов высказались против Фан-Уйди... У кого ещё у игроков и тренеров хватит смелости открыто об этом сказать?
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a2wai
Ответ АГОШКИН Алексей
есть здесь знающие,? Вот смотрите,фан айди оформляется только через гос.услуги у иностранцев играющих за наши клубы нет гос.услуг,как они его оформили или они не оформляют и против безопасности на стадионах. Или для 5из сделали исключение они ведь здесь зарабатывают и оно им ни к чему?
Это сбрасывали на клубы, а кто и как в итоге это делал - большой-большой секрет.
+1
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+1
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АГОШКИН Алексей
есть здесь знающие,? Вот смотрите,фан айди оформляется только через гос.услуги у иностранцев играющих за наши клубы нет гос.услуг,как они его оформили или они не оформляют и против безопасности на стадионах. Или для 5из сделали исключение они ведь здесь зарабатывают и оно им ни к чему?
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янетыитынея
Ответ encaro_one
Сережа Семак интереснее высказался после матча, мол получайте холопы, законы надо исполнять.
Серёжа человек крепостной. Что сказали сказать, то и скажет.
+21
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За Путина, за родину
Федотов сам тормоз. Фан ай ди необходим, чтобы общество развивалась. Гопникам не место на стадионах
+2
-6
-4
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a2wai
Ответ DonaldBrashear 2.0
ага, без карты болельщика-то, вот у нас развитие футбола шло, прямо семимильными шагами, каждый год появлялись таланты, которые разрывали, в еврокубках далеко проходили всегда, на стадионах всегда полные трибуны были, прямо бум футбола был, даже распила не было, агентских игр тоже не было. вот во всем карта болельщика виновата, взяла и разрушила рос футбол.
Тормоз в развитии футбола бывает не один, смекаешь?
+4
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