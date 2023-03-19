Федотов о Fan ID: «Тормоз в развитии футбола. Надо сесть за стол, подумать и убрать преграду. Дело за компетентными людьми»
Владимир Федотов считает, что Fan ID тормозит развитие российского футбола.
На игре ЦСКА – «Зенит» (1:0) в 20-м утре Мир РПЛ было 9974 зрителя, согласно данным с сайта Премьер-лиги.
– Не будь Fan ID, [на матч ЦСКА – «Зенит»] собрался бы полный стадион. Каждый раз говорим, что это тормоз в развитии футбола. Футбол для болельщиков, а их все меньше. Надо сесть за стол, подумать, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь дело за компетентными людьми, которые этим занимаются.
– Как думаете, сколько болельщиков придет на матч Кубка России против «Крыльев» без Fan ID?
– Мы всех приглашаем, чтобы стадион кипел и бурлил. Это будет хороший ответ, что болельщик есть и никуда не делся, а только ждет правильных решений, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера ЦСКА.
«Пускай фанат тебя материт, смеется, но без этого нет футбола». Большинство капитанов РПЛ критикуют Fan ID
Fan ID делает наш футбол заложником
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но я бы не удивился, если бы по мнению депутатов даже иностранцы, приехавшие сюда заработать бабла, являются преступниками, а клубы им оформили паспорт болельщика.
Ведь если заставить клубы зарабатывать самим, уж поверьте, давно бы все команды оббили все пороги и начали бы лоббировать отмену или пересмотр закона.
И ведь те деньги, что пошли на Фан Уйди, вполне могли были бы пойти на обновление старых стадионов, детские школы, на зарплаты тренерам. Но нет - паспорт болельщика оказался выгодным проектом для распила, а все указанное выше требует раздачи денег, чего ответственные за создание Фан Уйди явно не хотели.