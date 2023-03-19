«Челси» может построить новый стадион за 2 млрд фунтов на месте «Стэмфорд Бридж». В этом случае команде придется 4 года играть на другой арене – «Уэмбли» или «Крэйвен Коттэдж»
«Челси» может построить новый стадион на месте «Стэмфорд Бридж».
По информации Daily Mail, Тодд Боули намерен построить ультрасовременную арену, способную вместить до 60 тысяч зрителей. Затраты на строительство составят до 2 миллиардов фунтов, а работы могут завершиться, по самым оптимистичным прогнозам, в 2030 году. Сообщается, что «Челси» ведет переговоры о покупке участка земли площадью 1,2 акра рядом со «Стэмфорд Бридж». Земля принадлежит жилищной ассоциации Stoll, которая предоставляет жилье ветеранам вооруженных сил.
Кроме того, в случае, если «Челси» решит осуществить задуманные планы, клубу придется как минимум 4 года использовать в качестве домашней арены другой стадион. В качестве вариантов рассматриваются «Уэмбли» и стадион «Фулхэма» «Крэйвен Коттэдж».
Сообщается, что Тодд Боули обратился к владельцу «Фулхэма» по поводу использования арены клуба. Также «Челси» рассматривает вариант проведения части матчей на регбийном стадионе «Твикенхэм», на котором планируется проводить больше мероприятий, не связанных с регби, чтобы привлечь средства на его реконструкцию.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А потом будет складываться все ,как после землетрясений в Турции
Сейчас у всех топ клубов от 60-65,хотя нынешний Челси вряд ли можно отнести к топ клубу
Боули ж американец? Пойдет по пути Глейзеров: возьмёт кредит, повесит на Челси, строить будет нужная компания.
чем нынешний стадион не устроил ?
выглядит до сих пор отлично