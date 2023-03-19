«Челси» может построить новый стадион за 2 млрд фунтов на месте «Стэмфорд Бридж». В этом случае команде придется 4 года играть на другой арене – «Уэмбли» или «Крэйвен Коттэдж»

Теги Челси Стэмфорд Бридж Крэйвен Коттэдж Фулхэм премьер-лига Англия Уэмбли Твикенхем стадионы деньги Тодд Боули Футбол

«Челси» может построить новый стадион на месте «Стэмфорд Бридж».

По информации Daily Mail, Тодд Боули намерен построить ультрасовременную арену, способную вместить до 60 тысяч зрителей. Затраты на строительство составят до 2 миллиардов фунтов, а работы могут завершиться, по самым оптимистичным прогнозам, в 2030 году. Сообщается, что «Челси» ведет переговоры о покупке участка земли площадью 1,2 акра рядом со «Стэмфорд Бридж». Земля принадлежит жилищной ассоциации Stoll, которая предоставляет жилье ветеранам вооруженных сил.

Кроме того, в случае, если «Челси» решит осуществить задуманные планы, клубу придется как минимум 4 года использовать в качестве домашней арены другой стадион. В качестве вариантов рассматриваются «Уэмбли» и стадион «Фулхэма» «Крэйвен Коттэдж».

Сообщается, что Тодд Боули обратился к владельцу «Фулхэма» по поводу использования арены клуба. Также «Челси» рассматривает вариант проведения части матчей на регбийном стадионе «Твикенхэм», на котором планируется проводить больше мероприятий, не связанных с регби, чтобы привлечь средства на его реконструкцию.

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25 комментариев

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Сергей Кайзер
Ответ Illia Gray
40к болелов это не топ-лвл. С билетов челси забирает намного меньше денег, чем тот же арс, мю, тотс и мсити. Если что, речь идёт о билетах с матчей Апл и Лч. Можно будет потом его сдавать для разных ивентов ( бокс, концерты и амеканского футбола ) прибыли возрастёт в несколько раз
Там не только дело во вместимости. Трибуны спирают поле, организация помещений хромает, подземной парковки нет, внутри стадиона плохой звук, изолируется наружу звук тоже плохо, освещение так себе, общественных пространств нет, вокруг открытые жд пути, добираться до стадиона от метро нужно по узкому тротуару, и многое другое. Ещё выглядит плохо. Если называть Бридж относительно современных стандартов или стандартов будущих 20 лет, то цензурные слова приходят в голову последними.
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Влад Белянский
Ответ Андрей Чекалов
4 года? Мы что в Древнем Египте?) Стройка должна быть в разы быстрее...
Там ещё демонтаж и стеснённые условия строительства
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Андрей Чекалов
Ответ Алексей Даценко
Ага А потом будет складываться все ,как после землетрясений в Турции
Это ж какой тротиловый эквивалент должен быть чтобы вызвать сейсмическую активность?)
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Алексей Даценко
Ответ Андрей Чекалов
4 года? Мы что в Древнем Египте?) Стройка должна быть в разы быстрее...
Ага
А потом будет складываться все ,как после землетрясений в Турции
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Al22cm
60 тыс стадион к 2030, будет не достаточно большим. Надо строить на 75-80 тыс с возможностью расширения до 100 тыс, чтобы потом ещё раз не тратить такие большие деньги.
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Illia Gray
Ответ Безумный Макс
построят очередную бездушную мыльницу как у Тоттенхэма)) чем нынешний стадион не устроил ? выглядит до сих пор отлично
40к болелов это не топ-лвл. С билетов челси забирает намного меньше денег, чем тот же арс, мю, тотс и мсити. Если что, речь идёт о билетах с матчей Апл и Лч. Можно будет потом его сдавать для разных ивентов ( бокс, концерты и амеканского футбола ) прибыли возрастёт в несколько раз
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Evgen_Hazard
Это одобряю, это отличная идея. Как раз к моим 40 годам возведут, может даже сгоняю и посмотрю
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encaro_one
Всего лишь 60 тыс. для АПЛ маловато.
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Андрей Чекалов
Ответ Алекс 777
стадион в центре мегаполиса, в плотной застройке, его динамитом не снешешь, думаю демонтаж только минимум год
Ну про год демонтажа это сильно, да, нужно время, но не год) а по поводу динамита, при умении, знании и правильно его установке можно и им, здание есть здание, его назначение это уже другой вопрос
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Алекс 777
Ответ Андрей Чекалов
4 года? Мы что в Древнем Египте?) Стройка должна быть в разы быстрее...
стадион в центре мегаполиса, в плотной застройке, его динамитом не снешешь, думаю демонтаж только минимум год
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Акира_1
Главное при таком строительстве не превратиться в Арсенал с их легендарной стройкой 😆
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Enotaz24
Конкретно мужик решил вложиться. Походу с душой и любовью у него подход к Челси.
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Андрей Чекалов
Ответ Gnider
Когда строили зенит-арену ты где был?
Походу в Древнем Египте)
+4
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fisher40
Ответ DolJun
омг. да не в современности дело, стадион вполне себе в порядке. главная претензия - вместимость. 45тыс - это не то кол-во человек, которое нужно для качественного увеличения доходов от дней матча.
не я минусовал, но тут математика: +15 тыс человек * билеты/абики минус 2 ярда или больше, с учётом инфляции, будут ли ещё территорию докупать... Т.е. в итоге - когда всё окупится? Будет ли 60 тыс болел ходить на Челси постоянно, ну и т.д.
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Gnider
Ответ Андрей Чекалов
4 года? Мы что в Древнем Египте?) Стройка должна быть в разы быстрее...
Когда строили зенит-арену ты где был?
+4
-4
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QWertY
Отличная решение от Теда Лассо. К этому времени Гарри Поттер построит машину для убийств, чтобы новый стадик привык к победам в шипе☝🏻
+10
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DolJun
Ответ fisher40
выглядит отлично, а построят ультрасовременную) Боули ж американец? Пойдет по пути Глейзеров: возьмёт кредит, повесит на Челси, строить будет нужная компания.
омг. да не в современности дело, стадион вполне себе в порядке. главная претензия - вместимость. 45тыс - это не то кол-во человек, которое нужно для качественного увеличения доходов от дней матча.
+2
-2
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Marcus-light
Ответ Безумный Макс
построят очередную бездушную мыльницу как у Тоттенхэма)) чем нынешний стадион не устроил ? выглядит до сих пор отлично
Что отличного? Прибыль от матч дей средняя, обслуживание дорогущее, удобства минимальные. Очень немногие получают удовольствие от похода на Стэмфорд. Не Камп Ноу, конечно, но до Эмирейтс как до Луны в плане комфорта
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Андрей Чекалов
4 года? Мы что в Древнем Египте?) Стройка должна быть в разы быстрее...
+4
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Joel Campbell
Ответ Безумный Макс
построят очередную бездушную мыльницу как у Тоттенхэма)) чем нынешний стадион не устроил ? выглядит до сих пор отлично
Вместимость 40 тысяч
Сейчас у всех топ клубов от 60-65,хотя нынешний Челси вряд ли можно отнести к топ клубу
+5
-4
+1
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Фут.Боль
Всего-то 20 Мудриков.
+24
-2
+22
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avcgloronalduMU
Ответ fisher40
выглядит отлично, а построят ультрасовременную) Боули ж американец? Пойдет по пути Глейзеров: возьмёт кредит, повесит на Челси, строить будет нужная компания.
да, будут возвращать деньги
0
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fisher40
Ответ Безумный Макс
построят очередную бездушную мыльницу как у Тоттенхэма)) чем нынешний стадион не устроил ? выглядит до сих пор отлично
выглядит отлично, а построят ультрасовременную)
Боули ж американец? Пойдет по пути Глейзеров: возьмёт кредит, повесит на Челси, строить будет нужная компания.
+4
-3
+1
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кuraakula belov
А чего не на Лофтус Роуд?)
+1
0
+1
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Безумный Макс
построят очередную бездушную мыльницу как у Тоттенхэма))
чем нынешний стадион не устроил ?
выглядит до сих пор отлично
+2
-7
-5
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