«Челси» может построить новый стадион за 2 млрд фунтов на месте «Стэмфорд Бридж». В этом случае команде придется 4 года играть на другой арене – «Уэмбли» или «Крэйвен Коттэдж»

«Челси» может построить новый стадион на месте « ».

По информации Daily Mail, намерен построить ультрасовременную арену, способную вместить до 60 тысяч зрителей. Затраты на строительство составят до 2 миллиардов фунтов, а работы могут завершиться, по самым оптимистичным прогнозам, в 2030 году. Сообщается, что «Челси» ведет переговоры о покупке участка земли площадью 1,2 акра рядом со «Стэмфорд Бридж». Земля принадлежит жилищной ассоциации Stoll, которая предоставляет жилье ветеранам вооруженных сил.

Кроме того, в случае, если « » решит осуществить задуманные планы, клубу придется как минимум 4 года использовать в качестве домашней арены другой стадион. В качестве вариантов рассматриваются « » и стадион « » «Крэйвен Коттэдж».

Сообщается, что Тодд Боули обратился к владельцу «Фулхэма» по поводу использования арены клуба. Также «Челси» рассматривает вариант проведения части матчей на регбийном стадионе «Твикенхэм», на котором планируется проводить больше мероприятий, не связанных с регби, чтобы привлечь средства на его реконструкцию.

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